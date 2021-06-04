1. 450 років тому, 3/06/1571, кримський хан Девлет I Ґерай за 3 години вщент спалив Москву: тріскалися каміння, плавилися дзвони, а трупи після пожежі на обвуглених вулицях прибирали 2 місяці. Далі цей ганебний епізод “великої російської історії” московити намагалися не згадувати

2. Жителя Симферополя Дмитрия Формалева оккупанты оштрафовали за одиночный пикет. Утром 1 июня крымчанин вышел с плакатом с надписью “СК Крыма покрывает преступления против ребенка” под здание управления “Следственного комитета россии” в Симферополе. Формалев добивается возбуждения уголовного дела против тренера спортивной школы Симферополя, где три года назад во время тренировки по боксу его приемный сын получил серьезные травмы. Даже такие аполитичные пикеты в гетто запрещены

3. ГУЛАГ уже в Керчи: в оккупированном рашистами городе осужденные убирают дороги

4. 13 новых уголовных дел и 6 новых приговоров против жителей Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах россии (ст. 328 УК рф) зафиксировала в мае Крымская правозащитная группа

5. До 20 июля выпускники из оккупированного Крыма могут поступить в вуз на материковой части Украины. А до 20 июня можно стать слушателем подготовительных курсов — получить место в общежитии и стипендию 4588 грн. Что для этого нужно?

6. Розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих рф територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя і належать до пріоритетних груп

7. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя начала уголовные производства по факту незаконных археологических раскопок, а также повреждений ценных культурных памятников оккупантами в Крыму

8. Сенсация! Сенсация! Козни хвашистов побеждены! Северо-Крымский канал полон! Только чем он полон

9. Путинская шестерка и смотрящий за Крымом Марат Хуснуллин заявил, что проблема с водой в Крыму решена. Даже севастопольские пропагандоны немного опешили от такой дикой лжи. Этот бред сумасшедшего рассчитан на аудиторию российского зомбоящика. Потому и прут сюда стадами эти бараны — в рай неземной из своих мухосрансков

10. На въезде в Партенит оккупанты построят одиннадцать 16-этажных жилых домов. Да, ситуация с водой в регионе по-прежнему тяжелая, но разве варваров это остановит? И угадайте, кто поселится в новых домах? Правильно! Понаехи, ФСО, ихтамнеты и прочие колонизаторы. Напомню, что массовое строительство человейников для оккупантов сейчас идет по всему Крыму

11. Крым с молотка: оккупанты согласовали продажу спортивно-оздоровительного лагеря “Политехник” в Алуште, расположенный на площади в 6 га в парковой зоне Профессорского уголка. На торги выставляют несколько десятков жилых зданий и иных построек. Начальная стоимость объекта — всего 46 млн руб (16,6 млн грн)

12. Керчь приглашает туристов Залесья. У нас теперь, как дома, в Мухосранске! Наш девиз сезона 2021

13. Забавная деталь. И без того глючный сервис проверки штрафов на официальном сайте ГИБДД оккупантов не работает, если открыть его с крымских IP-адресов. Через мобильный интернет от однояйцевых (ихтамнетского МТС) проверка проходит

P.S. В 2014 году гражданин Украины, активист Майдана Валентин Выговский был задержан оккупантами в Крыму. Ему были предъявлены обвинения в сборе и передаче представителю Китая секретной информации о двигателе самолета боевой авиации рф. Во время следствия Выговский дал признательные показания, однако на судилище заявил, что оговорил себя под пытками. Корреспондент Idel.Реалии встретилась с приговоренным к 11 годам политузником в колонии, и вот что он рассказал: “Я уже почти пять лет сижу в бетонном подвале! Обычно заключенный сидит в ПКТ (помещение камерного типа) не больше полугода, а я — пять лет! Каждый раз мне продляют наказание за всевозможные мнимые нарушения. Не имею права даже поговорить по телефону, не слышу родных голосов! Причем я уверен, что это делает не местная администрация, к ней у меня особых претензий нет. Я думаю, это негласное указание ФСБ — держать меня в одиночке подальше от других заключенных, запереть от всего мира, чтобы я скорее с ума сошел! Меня избивали несколько дней на Лубянке, а потом началось что-то вообще невообразимое. Вывезли в лес, поставили на колени, надели мешок на голову и начали стрелять, как бы имитируя расстрел. Да, я вынужден был подписать. Тогда я еще своей жизнью дорожил, надеялся, что меня освободят, обменяют, а сейчас такое равнодушие на душе… Все равно, что с тобой будет. У меня лучшие годы прошли здесь. Я уже ничего не боюсь и ничего не жду от жизни. И, честно вам скажу, у меня возникают суицидальные мысли. Я не буду здесь сидеть до 2025 года. Каждый день тебя унижают, каждый день тебе внушают, что ты здесь никто. Путинский режим унаследовал традиции и приемы сталинского режима. Неслучайно, в соседнем Лечебно-Исправительном Учреждении №12, где я недавно был, в одном из кабинетов открыто висит портрет Сталина. В ВятЛаге сидел мой дед Степан Александрович, он воевал и дошел до Берлина в составе отдельного саперного батальона. После войны его арестовали за то, что был на оккупированной территории, объявили "врагом народа" и сослали в ВятЛаг. Он сидел там четыре года, вплоть до смерти Сталина. А теперь я тоже сижу в Кировской области, можно сказать в том же ВятЛаге. Передайте всем: или меня освободят, или я уйду на Родину "небесным экспрессом"!”. 10 июня политузник намерен объявить голодовку…

КРЫМский бандеровец CrimeaUA1

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