1. В крымских школах рашисты раздают агитки, разжигающие ненависть к инакомыслящим. На листовках написано “Защитили страну от фашизма — защитим страну от экстремизма”, а также изображен советский солдат, серп, молот, двуглавая курица со сриколором и ихтамнет с оружием, направленным, например, против кырымлы или украинца.

2. За 17 сентября оккупанты суммарно оштрафовал на 117 тыс. рублей участников стихийного собрания под зданием управления ФСБ в Симферополе. Помимо штрафа в 5 тыс руб редактору крымскотатарской газеты “Авдет” Шевкету Кайбуллаеву, а также 15 тыс штрафа крымскому татарину Серверу Алиеву, “суд” принял решение взыскать штрафы в размере 25 тыс с Умерова Руслана, 10 тыс с Мамутова Алима и столько же с Заремы Ахтемовой, а также 7 тыс с Ризы Сейтвелиева и 15 тыс с Мехоношина Виталия.

3. Оккупанты продолжают гонять военную технику по улицам некогда семейного и детского курорта — Евпатории.

4. Феодосия. По улицам ездят машины и в мегафон уговаривают идти на “выборы”. Бюджетников (и не только!) тем временем стадами гонят на “избирательные участки”, требуя фотоотчет.

5. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении участников “избирательного процесса” в Госдуру россии на территориях оккупированного Крыма и оккупированной части Донецкой и Луганской областей: “Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей. Эти санкции через указ президента в ближайшее время будут применены”.

6. “Выборы” в россии ещё два дня. Но уже с уверенностью можно сказать, что они нелегитимны, так как проходят в Крыму, и из ОРДЛО народ возят на голосование в россию. Теперь будем ждать реакцию Евросоюза. Какова будет степень возмущения, неприятия и озабоченности…

7. Пропагандонша Елена Погорелец со словами “вы только вдумайтесь, сколько сделано за эти 7 лет в Крыму” в в*тной крымской группе призвала всех срочно бежать голосовать за партию путина, мол, россиюшка во главе с ботоксной крысой за 7 лет подняла Крым с колен. На это рашистка получила такие комментарии: “У вас там что, Северная Корея?”, “Фу, как дурно пахнет”, “Сколько парков в Крыму начали уничтожать в угоду частным собственникам. Крымские природоохранные зоны застраиваются. Скоро Крыма не будет, только вдумайтесь… Вдумайтесь, как пенсионеры выживают на 10 000, как растут цены, сколько людей умирает из-за равнодушия бесплатной медицины”, “Партия воров, хапуг и взяточников”, “Что за бред??? Что сделано? Где? Обшарпанные поликлиники и очереди к врачам. Скорая неделями едет… О чем вы шепчите?! Умойтесь студеной водой и придите в себя. Про дороги стоит вообще просто тупо молчать”

“Когда-нибудь вас призовут в Трибунал — за обман и геноцид своего народа. Запомните это”, “На высказывание *сколько всего сделано*: трасса Таврида построена, а съездов/заездов в необходимых местах нет. Дорогу аэропорт-Симферополь ковыряют 7 лет. Площадь полуострова покрывается заборами, идет бесконтрольная вырубка зеленых насаждений. Сплошные скандалы с некачественными ремонтами придомовых территорий и улиц в Симферополе. Филармонию развалили, кукольный театр развалили, а на его месте стоит невразумительная железобетонная коробка. Очень много криков SOS в медицине, преподаватели из школ бегут. Дом пионеров на Куйбышевском — на издыхании. Крымские брендовые предприятия проданы. Постоянные скандалы по застройкам и закрытию парков. Это только по Симферополю и громким парковым скандалам, и по вопиющим вырубкам целых массивов можжевелов. Я думаю, люди из других городов и поселков Крыма могут добавить еще”.

8. “Дорогая редакция”, с прискорбием исправляет свою ошибку. Трофеи говени — 850 га!! (не 600). “Депутаты” Судака голосовали за передачу земель охранной зоны памятника природы “Полуостров Меганом” (850 га) в федеральную собственность”.

9. Керчь. Генеральские пляжи. Первозданная природа. Уникальные травы, растения и животные. Но скоро и сюда доберутся орды одичалых… Зима близко.

10. Севастополь. Федеральная программа крымчанозамещения: “Почти 200 молодых патриотов Ямала отправятся в Севастополь до конца года в рамках системы поддержки учащейся молодежи. Система была запущена в 2021 году. Согласно программе, ученики кадетских классов, члены казачьей линии, юноармейцы, волонтеры Победы и участники поискового движения россии за особые успехи награждаются культурно-познавательной поездкой в Севастополь. Весной этого года 145 юных ямальцев уже побывали в Крыму, в середине сентября туда отправятся еще 189 молодых патриотов”, — сообщили пропагандоны в статье под громким заголовком: “Молодежь Ямала приедет в Севастополь погружаться в атмосферу”. В*та в Севастополе пришла в ужас: “В атмосферу чего — коррупции и беззакония?”, “Не хватало нам еще одних придурков! Еще одних еб@нутых *патриотов*, как из Юнармии, подвезут. Меня эти понаехи уже задолбали!!! Вы, бл*дь, для начала очистные постройте! Все море после температуры выше +25 цветет и воняет от фекалий”.

11. Обнуление — модная тема в говени… В Крыму рецепты льготникам обнулили: “Льготники уже третий месяц не получают бесплатные препараты. Теперь решили рецепты с конца августа обнулить и снова погнали людей по второму кругу. Хотите, расскажу, как для жителей сел это выглядит? Сначала идешь к участковому врачу, чтобы сделал запись в карточке. Потом со всем этим едешь в районную поликлинику, где тебе выписывают этот рецепт. Потом возвращаешься обратно к участковому врачу, чтобы шлепнул печать и подписал. И только потом в аптеку. Если повезет, то получишь сразу. Если нет, то будешь наматывать круги ада. Потом плюнешь и пойдешь покупать необходимые и очень недешевые препараты за личные деньги. И вы хотите, чтобы я голосовала за тех, кто так заботится о здоровье крымчан?”, — написала в*тница.

P.S. Еще одно сообщение из шестого пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “При Украине было дешевле, надёжнее и лучше. ВСЁ! Рф очень отсталая и неразвитая страна. Но вам же из Москвы лучше знать, правда?”. Не только рашистам “виднее” из запоребрика, но и многие в*тники в 2014 году, видя действительность СВОИМИ глазами, больше поверили российскому зомбоящику, показывающему, как ужасно мы жили до 2014 года…

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