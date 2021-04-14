1. Оккупанты продлили до 14 июня 2021 года срок содержания под стражей политзаключенному Яшару Шихаметову. Тимуру Ялкабову и Ленуру Сейдаметову арест продлили до 15 июля 2021 года

2. Оккупанты продлили до 1 июля 2021 года срок содержания под стражей политзаключённому Ивану Яцкину, которого арестовали в октябре 2019 года. В камере симферопольского СИЗО, где содержат крымчанина, антисанитария и крысы.

3. Посольство США в Украине, передав слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса, выразило обеспокоенность информацией о пытках журналиста Владислава Есипенко в оккупированном Крыму, и призвало россию освободить его и прекратить репрессии против независимых голосов на украинском полуострове

4. Оккупанты продолжают стягивать в Крым эшелоны военной техники

5. По просьбе Украины состоялось срочное заседание Комиссии Украина-НАТО, в связи с усилением российского военного присутствия. После заседания глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделали заявления.

6. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнули необходимость немедленного прекращения со стороны россии агрессивных военных приготовлений вдоль границ Украины, а также в оккупированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Аналогичные заявления в поддержку Украины сделали главы МИД “Большой Семерки” (G7). Оккупанты в ответ традиционно орали о своей миролюбивости, а в провокациях обвинили Вооруженные силы Украины

7. Новости из дурдома. Кремль, закрыв авиасообщение с Турцией, требует от россиян проявить “патриотизм”, ехать в Крым, а не спонсировать войну на Донбассе, где Зеленский, по больному воображению рашистов, планирует убивать “граждан россии” с помощью турецких беспилотников. Все по Оруэллу и Геббельсу: 1) В Совфеде призвали планировавших отдых в Турции россиян проявить патриотизм. По словам вице-спикера верхней палаты парламента Константина Косачёва, граждане не должны отдыхать в стране, чьи власти заявили об аннексии Крыма; 2) Онищенко призвал россиян не спонсировать поездками в Турцию конфликт в Донбассе: “Этот лицедей (прим — имеет ввиду Зеленского) обещает, что не сегодня завтра начнёт войну с россией и пойдёт на Донбасс. Украина договаривается с турками, чтобы они продавали им беспилотники. Не отдавайте свои деньги на то, чтобы Турция делала из них беспилотники и бомбила наших сограждан. Сегодня в Донбассе живёт порядка 300 тысяч граждан россии”; 3) Крым уже готов принять всех вместо Турции

8. Переполненное ихтамнетами Перевальное страдает от обезвоживания, но это не касается вояк — их оккупанты снабжают бесперебойно, протянули трубу и поставили ее под охрану. Вата тем временем скулит: “Каждый день из нашей водонасосной станции отъезжают водовозы от воинской части. Понятное дело, армии нужна вода! Но скажите нам, пожалуйста, почему вода на ул. Ангарская (я думаю, и не только на эту улицу) подается не чище, чем эти водовозы? Вы ее что, уважаемые управленцы, напрямую из озера качаете??? Что у нас в Перевальном с водой? Вы тоже эту воду пьете? Как в такой грязной воде можно стирать и купаться?”

9. Хансарай. Бані Сари-Гузєль вдягають в будівельні ліса. Готується нова “реставрація”

10. В Керчи на площади Ленина оккупанты закатали ливневую канализацию в асфальт (ГОСТ рф). ПАТАМУЧТА по ливневкам могут приплыть солдаты НАТО!

11. Севастополь. Всё чаще наблюдаю очереди (пока небольшие) в пунктах выдачи заказов Озон и Вайлдберриз (типа Розетки и т.п.). Ценник в городе адский буквально на всё, сами даже некоторые продукты стали покупать онлайн с доставкой в Крым

12. Ватоголовые записали очередное видеообращение к путину: “Карьеры против людей. Жители Черемисовки и других близлежащих сел Белогорского района Республики Крым записали обращение к президенту россии с жалобой на своего председателя сельсовета. Ранее они уже пытались на нее жаловаться в администрацию района, но в ответ инициатор жалобы получил незаконный, миллионный иск от председателя, а также внушение от замглавы администрации района по поручению главы администрации. Чем обеспокоены жители сел? Дело в том, что в окрестностях села Черемисовка планируют открыть очередной карьер. Ненадолго. Всего на 30 лет. Село уже испытывает дефицит воды, и жители переживают, что ее вообще не станет. Тем не менее, когда они собрали подписи против карьера, председатель, со слов жителей, пригрозила им вообще перестать подвозить воду. В селе нет уличного освещения, нет дорог, нет моста, нет магазина, ничего нет. Услышит президент очередное обращение крымчан? Либо крымская власть продолжит безнаказанно запугивать крымчан в своих меркантильных интересах?”, — спрашивают ватоголовые из “Левого фронта” в описании к видеочелобитной

P.S. Вчера вы посмотрели видео, как бухой понаех взбесился из-за сделанного в его адрес замечания в общественном транспорте. И, судя по его реакции и гневу, понаехи частенько в свой адрес слышат в Крыму совсем не то, что ожидали до понаезда. Истерят понаехи и в соцсетях. Особенно их возмущают высокие цены на жилье. Предполагалось, что в Крымнаш они приедут с узелком трусов и получат дома со всей начинкой депортированных врагов россии, как в 1944 году. И это не черный юмор — это их глубинное, скрепное!

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