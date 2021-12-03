1. В россии приговорили к 6 годам и 6 месяцам заключения гражданина Украины Сергея Швиденко, обвиняемого в “курировании деятельности украинских диверсантов” в оккупированном Крыму. Украинец был задержан и арестован в июле 2021 года

2. Оккупанты, продолжая нагнетать истерию против Украины, сообщили о задержании еще трех граждан нашей страны, которые якобы готовили теракты в россии.

3. Украинский политзаключённый Иван Яцкин объявил голодовку. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов: “Яцкин все еще на этапе. Из Краснодарского края его перевезли в печально известную пытками заключённых Саратовскую область. Конкретно в СИЗО-1 Саратова. На этапе в отношении него систематически производят провокации. За то, что Иван Яцкин не позволил в своём присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины со стороны сотрудников ФСИН, он был подвергнут притеснениям. Предоставить иголку и нитку, чтобы заштопать сумку, Ивану Яцкину тоже отказали. Также ему запретили пользоваться ларьком и покупать там воду (вода в камере очень плохая). Полностью игнорируется его состояние здоровья и заявления об оказании медпомощи. По последним сведениям от него (связи практически нет), Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья, это может быть очень опасно. Но, как он просил передать, другого выхода он не видит”

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4. Американский эсминец “Арли Берк” (USS Arleigh Burke) вышел в Черное море после стоянки в болгарском порту Варны

5. На одном из военных полигонов Херсонщины, недалеко от административной границы с временно оккупированным россией Крымом, украинские военные провели учение артиллерийских подразделений, входящих в состав группировки войск “Юг”

6. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос об интеграции Украины в НАТО, сказал, что в Анкаре в целом поддерживают идею расширения Альянса

7. Для культурного обмена? Оккупанты направили в Крым 200 призывников из Дагестана

8. В пунктах пропуска “Чонгар” и “Каланчак” на административной границе Крыма с материковой частью Украины 1 декабря начали вакцинировать от COVID-19 вакцинами Pfizer, Moderna и Coronavac

9. Уже десять дней на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на административной границе оккупированного россией Крыма с материковой частью Украины нет украинских таможенников, а функцию досмотра личных вещей граждан выполняют украинские пограничники. О личном опыте путешествия на материк и обратно и обнаруженных проблемах на КПВВ “Чонгар” рассказывает автор Крым.Реалии.

10. Сопли-ГОСТы рф летают по Крыму с ветерком: “В Крыму ветер 15 м/с. Соответствует по классификации — крепкий ветер. Далеко не шторм. Света нет, воду отключили. Крыши летают. Стройматериалы нынче дорогие, поэтому народ экономит. Бюджетные миллиарды на Крым не экономят уже 7 лет, но тем не менее даже такого, относительно не сильного ветра, достаточно, чтобы понять, что все держится на соплях”, — жалуется понаехавший до оккупации из россии в Крым рашист Илья Большедворов

11. Севастополь. Ватные гардемарины бузят трошки на одиночных пикетах против QR-кодов

12. “Пi здуны рф”: в крымских и севастопольских группах появляются брошюрки от оккупантов образца 2014 года, с помощью которых они агитировали ватников бежать на оккупендум, обещая покращення и вставание с колен: “Хуже — не будет! Будет — лучше!”, “10 гарантий для Крыма”, “Крымчане, все на референдум! Россия — безопасность” и т.д.

P.S. Удивительно, но громче всех из-за варварского нашествия российской саранчи и беззакония в последние годы возмущаются именно скрепоносные крымские ватники, которые в 2014 году приветствовали оккупантов с цветами, драли глотки и махали триколорами с серпомолотовыми тряпками. Когда все это добро впёрлось в Крым и начало наводить свои порядки, предателям пришлось не по душе зловоние родной говени. Вспоминают обещания рашистов и кусают локти. Странные, неблагодарные…