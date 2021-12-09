1. Координатора “Крымской солидарности” Мустафу Сейдалиева оккупанты снова арестовали на 10 суток за публикацию, цитата, “экстремистских материалов” в соцсети ВКонтакте за 2012 год. ЗА 2012 ГОД!!! Задержание произвели сразу после выхода крымчанина из СИЗО, где он уже отсидел 15 суток. Поддержать репрессируемого и посетить “судебное заседание” приехали больше 100 человек, но на судилище никто из них не попал, включая близких родственников

2. Кроты и крысы… Крымчане, проверяйте друзей в соцсетях. И друзей своих друзей… “Знакомьтесь, это начальник отдела Центра по противодействию экстремизму крымского управления МВД Руслан Шамбазов, инициировавший два административных производства против адвоката Эмиля Курбединова, множество административных дел против активистов "Крымской солидарности", и ответственный за массовые задержания, штрафы и аресты крымских татар в последнее время. В том числе, за преследования крымскотатарских женщин. У него довольно много аккаунтов, с которых он обнюхивает наши страницы в соцсетях, после чего пишет доносы, которые превращаются в административные дела. Ровно три года назад я писал о его странице "Эридан Газиев" — сейчас уже удалена. Эта же страница привязана к телефону даже не его, а, судя по всему, его супруги Светланы: +79782590870. Любопытно, сколько у вас с ним общих друзей?”, — написал журналист Антон Наумлюк. После этой публикации Шамбазов удалил свою фейковую страницу, через которую следил за крымчанами, но у него, можете быть уверены, есть и другие

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3. Оккупанты в Симферополе оштрафовали активиста Мустафу Бекирова на 10 тысяч рублей за “нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”. Это за то, что активист других репрессируемых поддерживает

4. Украина и Великобритания будут работать над повышением устойчивости Украины в противостоянии продолжающейся агрессии россии на востоке Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике Украины и Великобритании по результатам подготовительного заседания украино-британского Стратегического диалога, обнародованном МИД Украины. Кроме того, отмечается, что Великобритания полностью поддерживает цели Совместной декларации международной Крымской платформы, к которой присоединилась в августе 2021 года. Украина и Великобритания будут координировать усилия по поддержанию международного внимания к проблеме оккупации Крыма, улучшению ситуации на полуострове в сфере прав человека и привлечению россии к ответственности

5. Оккупанты в Севастополе решили значительно увеличить количество полицаев в городе. Если сейчас насчитывается порядка 1,7 тысячи гестаповцев, то теперь их станет на 260 больше. Завезут из своих мухосрансков, а те и семьи свои подтянут. Все, как после окончания Второй мировой, когда были депортированы крымские татары

6. Здоровья вам и хорошего настроения в говени родной, гардемарины: “В Портовой уже не осталось врачей, пора ее закрывать. В Госуслугах запись только к одному терапевту, а гастроэнтеролога нет вообще. К кардиологу и неврологу записи за 14 дней нет. Без записи они вас не приму! Портовую поликлинику в Черный список!”

7. Российский “Яндекс” внезапно порадовал, вернув на своих картах Крым Украине. Занятно также, что названия некоторых населённых пунктов приведены без перевода на русский. VPN выключен, если что

8. Не опять, а снова… У КрымТЭЦ акционеры кипрские имеются… Смешно воет пособник российских оккупантов Александр Талипов: “Платежная система QIWI ставит под угрозу энергетическую безопасность Крыма? Финансовая деятельность компании "КрымТЭЦ" оказалась частично заблокированной. Всё дело в том, что компания QIWI в очередной раз не признает Крым территорией россии, и заблокировала программное обеспечение, принадлежащее её дочерней структуре. Программное обеспечение представляет собой облачный сервис для предприятий сферы ЖКХ, через который производится начисление платы за различные услуги, в том числе за энергию и тепло, в результате выпускается единый платежный документ — квитанция. В настоящее время QIWI отключила от информационной системы "КрымТЭЦ". У крымской компании возникли большие трудности с выпуском квитанций за ноябрь. Сейчас их, возможно, будут набирать и печатать в ручном режиме, а это значительные задержки по времени, соответственно, и задержки в оплатах. Дальше проблемы будут нарастать снежным комом, а на дворе отопительный сезон. Напомню, "КрымТЭЦ" — это энергетическая компания, 37% акций которой принадлежат Республике Крым”

9. Симферополь. Заборы-замкИ — это просто скрепа в говени. Их лепят не для вашего удобства, а чтобы прониклись: “Перекрыли уже и сквозной выход в Детской поликлинике №3. Навесили замок как от цепных собак, и теперь людям с детьми, которые живут в микрорайоне по ту сторону улицы Гайдара, а это порядка 15 многоквартирных домов, для того, чтобы попасть в поликлинику, надо делать огромный крюк”

10. Меганом, прощай! МО рф (!!!) построит на отжатой путинской молодежкой земле (800 га) институт КРЕАТИВНЫХ (!!!) индустрий… Короче, просто трофей — отжатая у крымчан земля…

11. “Артек”. Тут закончилась юнармейская смена “Юный ихтамнет”

12. Алупка. День сурка или Сурок победы

13. И слеза скатилась по бедру… Ватники в Севастополе публикуют ностальгирующие фотографии тех времен, когда в городе работал Макдональдс

P.S. “Дальше проблемы будут нарастать снежным комом” — воет один из самых упоротых пособников российских оккупантов Александр Талипов, которого рашисты бортанули и не подпустили к бюджетному корыту, куда ватник так рвался… Да, Талипов, проблемы восьмой год в Крыму, да и в самой россии, нарастают снежным комом, и ты приложил к этому максимум своих гнилых усилий. И есть чуйка, что подобных тебе ненавистников Украины этот снежный ком в итоге раздавит, оставив лишь мокрый, вонючий след…