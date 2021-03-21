Новости Крымнаша. "Предатели думали, что родная г*вень их обнимет, а она взяла и задушила"
1. Сегодня вступил в силу указ Путина №201 от 20.03.2020, в котором “расширяется перечень территорий, на которых земельные участки не могут принадлежать иностранцам”, к которым оккупанты в Крыму относят и украинцев, в том числе крымчан, отказавшихся от аусвайсов. По ссылке прочтите советы юристов.
2. На 1 января 2021 года, по сообщению оккупантов, в Крыму было зафиксировано 11 тысяч земельных участков, которые подлежат принудительному изъятию. При этом собственники будут лишены не только земли, но и расположенной на ней недвижимости.
3. Российские оккупанты систематически привлекают к ответственности и ограничивают права граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории без документов, незаконно выданных органами рф. Так, оккупанты часто применяют к ним нормы регулирования отношений с внешними мигрантами, что влечет за собой ограничения свободы передвижения, трудоустройства, оказания медицинской помощи, а также административные наказания и депортацию. Подробности по ссылке.
4. О чем врет россия? Казарин развенчал 7 популярных российских фейков об украинском Крыме.
5. Новости курорта: километры военной техники оккупанты гонят по трассе смерти “Таврида” в Крым.
6. Жители Ялты тоскуют по дооккупационным временам и публикуют фотографии пассажирского порта тех времен.
7. Украина ввела “максимальный объем санкций, которые предусмотрены действующим законодательством”: за “содействие укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе”, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, под санкциями оказались 27 человек: Абисов Сергей, Азаров Николай, Аксенов Сергей, Бобков Александр, Грицай Валерий, Затулин Константин, Зима Петр, Иванцов Андрей, Кирилин Олег, Колесниченко Вадим, Константинов Владимир, Курченко Сергей, Кусюк Сергей, Лебедев Павел, Пасичник Леонид, Пиддубов Александр, Поклонская Наталья, Пшонка Виктор, Саламатин Дмитрий, Соркин Игорь, Табачник Дмитрий, Ткаченко Николай, Федорян Николай, Фиськов Николай, Черпицкий Александр, Чичелимова Ольга и Янукович Виктор
8. Ой, а что произошло? Коллаборантка Поклонская заявила, что на территории Украины есть вооруженные силы рф, и что “русский мир” — это плохо, а на Донбассе — разруха и нищета. Теперь она “за мир”. А вот кто виноват и кто всё это сделал — Поклонская пока “не знает”.
9. Керченский коллаборант Константин Ерманов правду говорит — военкор-истеричка Стешин забанил ВСЕХ! Даже нашу стекловату: “Из-за отсутствия повестки в Сирии и на Донбассе военкор Дмитрий СТЕШИН вероломно напал на Крым и начал защищать вырубку Форосского парка, отжим Массандры, Нового Света, Коктебеля, и как вишенка на тортике забанил меня и еще под сотню крымских аккаунтов, назвав всех хох^@ми и навальнятами. Похоже, в их обанкротившемся публичном доме грядут сокращения, борьба между стареющими проститутками нарастает, и теперь они готовы оправдывать любые преступления крымской власти, лишь бы им не перекрыли скудеющую кормовую базу”.
10. С гаванью тебя, Талипов! Родной, твоей: “Застройку виноградников Золотой Балки в Балаклаве включили в генеральный план. Кто там раньше утверждал, что это невозможно? Особый привет правительству Севастополя! Массандра следующая”.
11. 7 лет счастья: “У семей с детьми-диабетиками рецепты на получения тест-полосок, расходников на помпу не получены с прошлого года! Ответ в аптеках: НЕТ В НАЛИЧИИ! И это по всему городу, возможно, и по Крыму! Такого беспредела еще ни разу не было!”, — пишет коллаборантка из Евпатории, звезда “Миротворца” Оксана Таранина, которая к этому покращенню лично приложила свою руку! “Астматики тоже не получают необходимые льготные препараты. Жду почти месяц. Пришлось покупать за свои деньги. А ведь среди деток тоже есть астматики! Не у всех родителей есть деньги на покупку дорогих препаратов! Возмущению нет предела!”, — радуется говени в комментариях житель Евпатории.
12. Пойманную рыбу не кормят, а жарят: “На владимира путина жалуются соседи. 300 жителей крымского поселка Олива оказались зажаты между государственными дачами президента, экс-премьера Медведева и санаторием ФСБ. "Зажаты" буквально: их не пускают ни к морю, ни в горы, ни в лес. И даже на кладбище попасть можно только по спецразрешению. Махнуть рукой и уехать отсюда тоже не так просто: людям не оформляют их дома и земельные участки. Репортаж из серии “Руки по локоть в Крыму” — написали в “Новой Газете” и опубликовали видео, на котором ватники жалуются: “Когда мы шли на референдум и отдавали голоса за присоединение к россии, мы думали, что мы возвращаемся к матери, а, пожив какое-то время, мы поняли, что вернулись к мачехе. Отношение к нам недостаточно должное, какое должно было быть”, “Здесь 90% — пенсионеры. Ни продать, ни завещать, ни подарить! А почему я не могу продать и куда-то переехать?! А за что я ходил голосовал за россию здесь!? В 14-ом году у Госрегистратора на двери висела бумажка с большими буквами: *Украинские документы считаются бессрочными*. Но если они бессрочные, тогда почему не дается российское право собственности?! Почему? Мы что, не люди, я что-то понять не могу?!”, “Пошел в лес и машину оставил в съезде от дороги. Мне спустили шины и наплевали на капот семечки. Когда я колеса накачал, я приехал, а меня уже ждали с распростертыми объятиями. Мне объяснили, что близость объекта, и я неправильно припарковался. В том году женщину при выходе с Чертовой лестницы остановили и оштрафовали на 3000 рублей… за посещение леса! Я же говорю, так это же туристическая официальная тропа, как же на ней можно штрафовать?!”, “Для нас вот оттуда и до гор — охраняемая зона! Не территория, а зона, как в тюрьме!”
P.S. Предатели думали, что родная говень их обнимет, а она взяла и задушила!
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