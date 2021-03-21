1. Сегодня вступил в силу указ Путина №201 от 20.03.2020, в котором “расширяется перечень территорий, на которых земельные участки не могут принадлежать иностранцам”, к которым оккупанты в Крыму относят и украинцев, в том числе крымчан, отказавшихся от аусвайсов. По ссылке прочтите советы юристов.

2. На 1 января 2021 года, по сообщению оккупантов, в Крыму было зафиксировано 11 тысяч земельных участков, которые подлежат принудительному изъятию. При этом собственники будут лишены не только земли, но и расположенной на ней недвижимости.

3. Российские оккупанты систематически привлекают к ответственности и ограничивают права граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории без документов, незаконно выданных органами рф. Так, оккупанты часто применяют к ним нормы регулирования отношений с внешними мигрантами, что влечет за собой ограничения свободы передвижения, трудоустройства, оказания медицинской помощи, а также административные наказания и депортацию. Подробности по ссылке.

4. О чем врет россия? Казарин развенчал 7 популярных российских фейков об украинском Крыме.

5. Новости курорта: километры военной техники оккупанты гонят по трассе смерти “Таврида” в Крым.

6. Жители Ялты тоскуют по дооккупационным временам и публикуют фотографии пассажирского порта тех времен.

7. Украина ввела “максимальный объем санкций, которые предусмотрены действующим законодательством”: за “содействие укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе”, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, под санкциями оказались 27 человек: Абисов Сергей, Азаров Николай, ​Аксенов Сергей, ​Бобков Александр,​ Грицай Валерий, ​Затулин Константин, ​Зима Петр, ​Иванцов Андрей, ​Кирилин Олег, ​Колесниченко Вадим, ​Константинов Владимир, ​Курченко Сергей, ​Кусюк Сергей, ​Лебедев Павел, ​Пасичник Леонид, ​Пиддубов Александр, ​Поклонская Наталья, ​Пшонка Виктор, ​Саламатин Дмитрий, ​Соркин Игорь, ​Табачник Дмитрий, ​Ткаченко Николай, ​Федорян Николай, ​Фиськов Николай, ​Черпицкий Александр, ​Чичелимова Ольга и Янукович Виктор

8. Ой, а что произошло? Коллаборантка Поклонская заявила, что на территории Украины есть вооруженные силы рф, и что “русский мир” — это плохо, а на Донбассе — разруха и нищета. Теперь она “за мир”. А вот кто виноват и кто всё это сделал — Поклонская пока “не знает”.

9. Керченский коллаборант Константин Ерманов правду говорит — военкор-истеричка Стешин забанил ВСЕХ! Даже нашу стекловату: “Из-за отсутствия повестки в Сирии и на Донбассе военкор Дмитрий СТЕШИН вероломно напал на Крым и начал защищать вырубку Форосского парка, отжим Массандры, Нового Света, Коктебеля, и как вишенка на тортике забанил меня и еще под сотню крымских аккаунтов, назвав всех хох^@ми и навальнятами. Похоже, в их обанкротившемся публичном доме грядут сокращения, борьба между стареющими проститутками нарастает, и теперь они готовы оправдывать любые преступления крымской власти, лишь бы им не перекрыли скудеющую кормовую базу”.

10. С гаванью тебя, Талипов! Родной, твоей: “Застройку виноградников Золотой Балки в Балаклаве включили в генеральный план. Кто там раньше утверждал, что это невозможно? Особый привет правительству Севастополя! Массандра следующая”.

11. 7 лет счастья: “У семей с детьми-диабетиками рецепты на получения тест-полосок, расходников на помпу не получены с прошлого года! Ответ в аптеках: НЕТ В НАЛИЧИИ! И это по всему городу, возможно, и по Крыму! Такого беспредела еще ни разу не было!”, — пишет коллаборантка из Евпатории, звезда “Миротворца” Оксана Таранина, которая к этому покращенню лично приложила свою руку! “Астматики тоже не получают необходимые льготные препараты. Жду почти месяц. Пришлось покупать за свои деньги. А ведь среди деток тоже есть астматики! Не у всех родителей есть деньги на покупку дорогих препаратов! Возмущению нет предела!”, — радуется говени в комментариях житель Евпатории.

12. Пойманную рыбу не кормят, а жарят: “На владимира путина жалуются соседи. 300 жителей крымского поселка Олива оказались зажаты между государственными дачами президента, экс-премьера Медведева и санаторием ФСБ. "Зажаты" буквально: их не пускают ни к морю, ни в горы, ни в лес. И даже на кладбище попасть можно только по спецразрешению. Махнуть рукой и уехать отсюда тоже не так просто: людям не оформляют их дома и земельные участки. Репортаж из серии “Руки по локоть в Крыму” — написали в “Новой Газете” и опубликовали видео, на котором ватники жалуются: “Когда мы шли на референдум и отдавали голоса за присоединение к россии, мы думали, что мы возвращаемся к матери, а, пожив какое-то время, мы поняли, что вернулись к мачехе. Отношение к нам недостаточно должное, какое должно было быть”, “Здесь 90% — пенсионеры. Ни продать, ни завещать, ни подарить! А почему я не могу продать и куда-то переехать?! А за что я ходил голосовал за россию здесь!? В 14-ом году у Госрегистратора на двери висела бумажка с большими буквами: *Украинские документы считаются бессрочными*. Но если они бессрочные, тогда почему не дается российское право собственности?! Почему? Мы что, не люди, я что-то понять не могу?!”, “Пошел в лес и машину оставил в съезде от дороги. Мне спустили шины и наплевали на капот семечки. Когда я колеса накачал, я приехал, а меня уже ждали с распростертыми объятиями. Мне объяснили, что близость объекта, и я неправильно припарковался. В том году женщину при выходе с Чертовой лестницы остановили и оштрафовали на 3000 рублей… за посещение леса! Я же говорю, так это же туристическая официальная тропа, как же на ней можно штрафовать?!”, “Для нас вот оттуда и до гор — охраняемая зона! Не территория, а зона, как в тюрьме!”

P.S. Предатели думали, что родная говень их обнимет, а она взяла и задушила!

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