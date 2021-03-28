1. Россия должна прекратить дестабилизацию ситуации на Донбассе и оккупацию Крымского полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении около 50-ти стран-участниц ООН в 7-ю годовщину принятия Генассамблеей ООН резолюции в поддержку территориальной целостности Украины. Также страны-участницы ООН подчеркнули, что “попытки россии узаконить попытку аннексии Крыма не будут признаны”. Кроме того, страны ООН “приветствуют в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной Крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму”

2. “Несправедливо обвинили в терроризме”.

3. По всему Крыму продолжается перемещение военной техники российских оккупантов. Шныряют во всех направлениях. В основном используется трасса смерти “Таврида”, которая была построена для военной логистики и распила российского бюджета друзьями путина

4. Все стройки говени в Крыму — отработанные схемы распила денег балалаек Залесься. Работают только федеральные спецпопильщики, случайных нет. Им крымчан брать не выгодно — они дома, не спешат, на зарплату не кинешь так, как завезенного раба, которого через пару месяцев — под сраку и домой. Или своим крошат — не до крымчан. Потому вата и воет, комментируя статью пропагандонов под заголовком “Нерадивых крымчан с радостью заменят трудовыми мигрантами”: “Муж в Зеленстрое работает. В прошлом месяце зп была 8000 + 5000, надбавки сняли. Коммунальные у нас сейчас 7000 (газа нет). Понятно, что можно узбеков за 13000 нанять и поселить их в сарайчике по 15-20 человек. Что местным делать? С нашими-то ценами?”, “Смысл в том, что работают нужные и подельчивые люди. Выигрывают тендеры нужные люди. Смысл в распиле денежек”, “И на строительстве Тавриды в основном не крымчане работали”, “Крыши делают представители Чечни, дороги — Средняя Азия и Кавказ, а все потом доделывает в Севастополе Севавтодор”

5. Оккупанты в Евпатории открыли памятник похитительнице украинских детей Елизавете Глинке, больше известной как “дохтур Лиза”, которая на камеры страны агрессора сначала пиарилась на устроенном ее страной горе на Донбассе, а потом задвухсотилась по дороге в Сирию с оркестром Александрова. Памятник оккупантше установили на территории отжатого ихтамнетами детского клинического санатория, который в 2017 году рашисты переименовали в честь убийцы в белом халате

6. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после деоккупации Крыма права граждан Украины на землю будут восстановлены, и призвал владельцев земельных участков сохранить все документы, подтверждающие право их собственности, а также любые документы, которые “будет навязывать россия взамен”

7. Захарова заявила, что введение в действие Зеленским санкций в отношении ряда российских СМИ “идет вразрез с принципами свободы слова и плюрализма мнений”. Это говорит представительница россии, которая в 2014 году после вторжения в Украину отключила в Крыму и на Донбассе ВСЕ украинские телеканалы, радиостанции и множество новостных интернет-изданий. Кроме того, российские “СМИ” уже давно не СМИ, а рупоры кремлевской геббельщины

8. Оккупанты усиливают травлю предателя Украины Александра Талипова, который помогал рашистам оккупировать Крым и мечтал дорваться до бюджетного корыта, но орки его на распил не подпустили, после чего Талипов стал гавкать о камнях с неба, при этом продолжая люто ненавидеть Украину. Вчера мордатого обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах, к травле подключили всех пропагандонов, а район в Феодосии, где проживает коллаборант, обклеили листовками, на которых якобы Талипов изображен в голом виде. Коллаборант неистово воет

9. Искандеры ржут басом: “Неприятно удивил Мегафон. Нормально все работало в Севастополе. Но в последнее время не проходят звонки на номера 8(800). Оказывается, потому что тут услуги роуминга на территории предоставляют “не российские операторы, а местные”. Какие такие “местные”? И почему раньше они предоставляли эти услуги, а теперь нет? В общем, тема не новая, но как-то аккуратнее надо в формулировках, товарищи”, — скулит понаехавший рашист Иван Кусов

10. Понаехину из Москвы Михайлову Александру не предупредили, шо в Крыму воды нет… А то, что ты теперь уголовница, предупредили? Незаконное пересечение госграницы Украины? Предупреждаю: “И снова о наболевшем! Почему снег еще не сошел, дожди идут, а мы снова без воды??? Почему об этом уже даже не предупреждают?”, — пожаловалась понаехавшая. Кстати, про воду на ЮБК — тема любопытная. Тут никогда не зависели от канала. Своя вода — горно-прекрасная была. Обезвоживание ЮБК — 100% результат варварства и скотства мародеров говени: застройка, карьеры, вырубка деревьев, заселение понаехами и т.п.

11. Говень пришла — 90-ые принесла. За поребриком они и не заканчивались, кстати. Вооружённый мужчина ограбил пункт выдачи микрозаймов в центре оккупированного Симферополя

12. Говень, несущая смерть. Севастополь. На участке дороги Родниковое -Узунджа лежит кем-то убитый олень

13. Автор следующего сообщения — упоротая пропагандонша Пелагея Попова, которая изрыгает ватный яд в севастопольском издании ForPost — училась в Москве: “Оказывается, на площади Ленина цветочная композиция на клумбе повторяет узор на… украинской вышиванке. Вы знали об этом?”. В вопросе пропагандонши прям чувствуется предложение закатать клумбу в бетон

P.S. “Вечеряв з друзями. Згадували Неньку. Випили. Так, добре згадували. Як катались в Одесу, Дніпро, Київ. Повірте мені, тут багато тих, хто не полишив у серці Україну”.

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