1. Жителя Симферополя Руслана Умерова, который имеет инвалидность, оккупанты оштрафовали за пост ВКонтакте с запрещенной в россии песней чеченского исполнителя Тимура Муцураева. Запрещенные рашистами песни Муцураева посвящены борьбе Чечни за свободу и Ислам

2. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя “эскалация со стороны россии является самой масштабной за последние годы”, а также подчеркнул, что зафиксировано системное обострение ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, на фоне “нежелания российской федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня”

3. Соединенные Штаты Америки готовы поддержать Украину в случае эскалации российской агрессии, заявил американский министр обороны Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном

4. Послы стран-членов НАТО провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе, накопление российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму

5. Военнослужащие украинских инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на админгранице Крыма с Херсонской областью вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений

6. Шоу летающего военного барахла оккупантов в Крыму продолжается. Наблюдаем спокойно, но внимательно — всякое может быть

7. Рашисты гоняют военную технику и по дорогам — как в Крыму, так и у границы с Украиной

8. Очередная военная кампания и призыв жителей оккупированных Крыма и Севастополя в российскую армию являются “нарушением международного гуманитарного права”, сказано в заявлении пресс-секретаря ЕС по внешним делам и политике безопасности Набиль Массрали

9. Встаем с колен: даже с учетом понаехавшей саранчи в Крыму за год естественная убыль населения увеличилась в 1,8 раза. По итогам января 2021 года число родившихся уменьшилось на 9,4%, число умерших увеличилось на 24,9%

10. Оккупанты сообщили, что суммарный объем воды в водохранилищах Крыма по состоянию на 1 апреля составил 61,39 млн куб. м, что почти вдвое — в 1,7 раза — меньше уровня 2020 года

11. В Херсоне будут судить перевозчика, который организовал схему переправки пассажиров в россию по Крымскому мосту через территорию оккупированного полуострова: “Указанный гражданин осознавал, что пункты пропуска через государственную границу Украины на территории полуострова Крым не функционируют, а мост через Керченский пролив — незаконно построенный и не может быть использован для пересечения украинско-российской границы. Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде личного обязательства”

12. Гавкучий коллаборант Талипов, которого говень пытается утопить в обвинениях о массовых сексуальных домогательствах, загремел в больничку с предынфарктным состоянием. Пишет, что будет биться до конца. Вот такая тебе, Талипов, родная говень. Предателей не любят нигде! Прочтите

13. Очень сложная смесь маразмов в голове у вышедшего после 10-дневной отсидки Ильи Большедворова. Но, во-первых, написанное им говорит о том, что в Крыму капец полный. А еще у Илюши вполне может быть украинский паспорт — понаехал пособник оккупантов давненько. Может, это сложный намек на деоккупацию: “Все чаще и чаще слышу от различных людей, что они не хотят больше жить в россии. Столкнувшись с тотальной коррупцией в Крыму и правовым беспределом, хотят уехать в другую страну. Возможно, попросить политического убежища. Что я могу на это ответить? У каждого свой выбор. Нужно верить в будущее. За него нужно бороться. Это тяжело, особенно у нас в Крыму, где все проблемы губернатор (прим — имеет ввиду Гоблина) решает затыканием рта через ЦПЭ и подконтрольные суды. Мы все свободные люди великой страны и обязаны сделать её лучше, чем она есть. Обязаны своим детям и внукам. Успехов нам всем, товарищи”

14. Беседка ветров — красивейшее место. Находится над Гурзуфом. И еле-еле видна. С детства обхожена вдоль и поперёк (шиповник, кизил, ежевика, родники). А теперь везде заповедник. Вход плебеям запрещён. Так что тренируйте зрение. И память!

15. Ялта. На крыше оккупационной горАДминистрации появился четырёхглавый матюгальник. Эдакая квадрофония наоборот. Будут доводить указы населению после блокировки интернета?

P.S. “Приговор суда в Севастополе, которым гражданка Украины Галина Довгополая приговорена к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины, в очередной раз продемонстрировал, как быстро аннексированный полуостров сползает в советское прошлое — причем даже не в поздние годы социализма, а в самый что ни на есть сталинский период с его поиском шпионов в каждой квартире. Если шпионкой может оказаться даже безобидная пенсионерка с украинским паспортом, то представьте только себе, какие воинские звания в украинских спецслужбах у общественных активистов, журналистов, членов крымскотатарского Меджлиса. Все эти люди — просто еще не разоблаченные “шпионы!”

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