1. "Це Аіша Зекір’яєва. Вона тримає світлину з батьком, якого вона ніколи не бачила вживу. І невідомо, коли Аіша зможе його побачити. Її тата ув’язнили в Криму за його активізм. До арешту він вирощував квіти і працював учителем фізкультури": Прочтите истории нескольких крымскотатарских детей, который российские оккупанты оставили без отцовской опеки.

2. Оккупанты признали виновным крымскотатарского активиста Ридвана Умерова по ст. 205.6 УК рф ("недоносительство") и приговорили его к штрафу в размере 30 тыс. рублей. "С данным решением я не согласен и считаю это давлением не только на меня, но и на весь народ".

3. Великобритания планирует присоединиться к работе по разработке украинской инициативы по деоккупации Крыма "Крымская платформа". Об этом сообщила заместительница госсекретаря Великобритании по вопросам европейского соседства Венди Мортон: "Надеемся на сотрудничество с Украиной в процессе разработки международной "Крымской платформы" в ответ на оккупацию россией региона. Хорошо пообщались с Эмине Джеппар об этом ключевом аспекте сегодня. Великобритания не признает незаконную аннексию. Крым — это Украина".

4. Адвокатов фрилансера Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владислава Есипенко оккупанты уведомили об окончании следственных действий по сфабрикованному делу.

5. Абитуриенты из оккупированных россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей могут пройти подготовительные курсы со стипендией в 23 вузах Украины. Подготовительные курсы будут проходить с 29 июня по 31 августа. С деталями и условиями ознакомьтесь по ссылке.

6. Чоргуньский мост-акведук. 18 км. От Чёрной речки в Севастополь. Построен англичанином для нужд военного флота в 1840 году. Разрушен во время Крымской войны. Англичанами. Восстановить не получилось (без англичан). А так, строили ещё римляне. Древние… Можем повторить (на самом деле, нет).

7. Оккупанты не собираются озеленять трассу смерти "Таврида", которую построили для военной логистики и дерибана денег дорогих россиян. Причина — угроза терроризма. Да, оккупанты на полном серьезе это заявили. Еще ведь могут деревья и кусты вырубить и вдоль наших нормальных дорог.

8. По трассе смерти оккупанты продолжают гонять военную технику.

9. Симферополь. Никто не забыл, КАКАЯ "водичка" в нашей столичке? (видео).

10. Большая часть Симферополя снова осталась без воды. Оккупанты заявили об очередной аварии (такие нынче каждый день случаются), а также опубликовали график водовозок, который обычно не соблюдается.

11. Неизвестные украли стол и лавочки, стоящие у кофе-палатки рядом с Диорамой на Сапун-горе в Севастополе. Эта площадка является частью скрепного Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. В*та винит понаехов и удивляется, почему установленные оккупантами заборы не помогли: "А где же камеры?", "Чё, и забор не помешал? Теперь его точно метров до четырех нарастят, ток пустят и вышки по углам. А в охрану — зверей из стройбата и железнодорожных войск", "Первый забор не помог, надо ещё ДВА поставить!!!!!!", "ДАЧНИКИИИИ!!! Там всё кругом в дачах! И почти все дачи сдают в наём приезжим!", "Очередное подтверждение бесполезности заборов", "Пока забора не было, ворам не позволяла совесть воровать то, что не охраняется. Теперь позволяет. Согласно статуса", "Забор не спас?", "Надо два забора!", "Три! И колючку, как на ЮБК!", "Даёшь на каждого человека по забору! Ура, товарищи!"

12. Два рядом расположенных памятника партизанам Второй мировой над дорогой Бахчисарай — Ялта. Возле одного — две корзинки с подсохшими цветами и поделие в виде пентаграммы, у другого — ничего. Какое-то очень выборочное уважение к дедам. Зато не поскупились на колорадки: помимо корзин, их налепили на табличку с фамилиями погибших (которые от такого почтения их памяти, наверное, ворочаются) и даже на мачту на высоте, заметно выше человеческого роста.

13. Любимовка. Автор фото — яжемать, и, наверняка, из числа скрепных. Ребенок просто очень мечтал увидеть дельфина! Фото из совершенно публичных источников… Дельфина жалко — прям мор сейчас, на всех пляжах лежат, на солнце. А вот к мамаше, которая фотографирует мертвого дельфина вместе со своим ребенком, вопросы в ассортименте.

14. Только с начала 2021 года в оккупированном Крыму выявлены 322 случая насильственной смерти дельфинов. Посмотрите короткий сюжет.

15. Во время онлайн-совещания Гоблина с подчиненными шавками двери офисного шкафа-купэ на заднем плане открылись и из шкафа показался прятавшийся там мужчина. Точнее, пока неизвестно, что именно он там делал и был ли там один.

P.S. Причитаниями скрепной в*тницы из оккупированной Ялты завершу выпуск: "Я хочу обратиться к президенту как к гаранту нашей безопасности, нашего здоровья и ответственности за народ, которую он обязан нести. Дело в том, что у нас в Ялте получилось так, что Крым, мы, как сказали, пришли в родную гавань. Я только не могу понять, для кого теперь Крым? Для одних хотят строить канатные дороги, для других у нас СИЗО и тюрьмы собираются сделать. Дело в том, что у нас получилось, что мы вошли в россию и набрали здесь кучу неприятностей. Крым, получается, не наш, входит в россию, а мы, местные жители, остаемся без Крыма, без медицины, без всего. Я обращаюсь к нашему президенту как к гаранту. Я не знаю, замешан в этом он, не замешан. Уничтожена вся полностью медицина, полностью уничтожена! Врачей нет! Я была в Ливадии в больнице, меня ложили в кардиологию. Врачей не осталось! Люди увольняются, не платят зарплату. То, что сделали рекламу, что здесь что-то делается, не делается вообще ничего! Сократили 10 врачей, оставили 2" (видео).

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.