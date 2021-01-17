1. Юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анастасия Мартыновская рассказала о том, какие угрозы для крымчан несет новый закон оккупантов “об усилении ответственности за клевету”, подписанный ботоксной крысой 30 декабря 2020 года.

2. Полиция и прокуратура АРК сообщили о подозрениях еще двум “самообороновцам”, которые в 2014 году активно помогали оккупантам захватывать Крым и задерживали проукраинских крымчан. Это Семенченко Антон из Инкермана (Севастополь) и Набоков Руслан из Алушты

3. Крым был привлекательным для морских круизов туристическим регионом Украины. К примеру, в 2013 году в Ялту зашли 109 круизных лайнеров, в порт Севастополя — 58. А потом пришел путин и превратил Крым в изолированную военную базу. И пока в Крыму будут стоять российские войска, ни одно нормальное иностранное круизное или пассажирское судно в Крым не зайдет. Поэтому, чтобы компенсировать эту потерю, путин готов хоть пинками загонять россиян на оккупационные “круизы” из россии в Крым. По ссылке посмотрите видеосюжет о том, почему подсанкционные челночные мини-круизы имени путина нерентабельные и мало кому нужны

4. Разведывательные самолеты НАТО продолжают бороздить воздушные просторы вдоль береговой линии оккупированного россией Крыма

5. Оккупанты опубликовали мониторинговую таблицу, на которой видно удручающее состояние водохранилищ Крыма. Многие водохранилища достигли “мертвого объема” и больше не используются

6. Ватник на севастопольском форуме в ветке, где обсуждается водоснабжение, задал вопрос: “Тема себя исчерпала”, — и получил ответ: “Исчерпалась вода, а не тема. Понаезжающие теперь не будут отличаться от мух, продолжая слетаться на говно, которое сами и помогли тут развести”

7. Тепер і ватани в Сімфі на своїх сечових міхурах відчули початок великого водяного песця: в найбільшому ТЦ “Меганом” закрили УСІ туалети. Перед входами поставили пластикові біотуалети, де попісяти можна на брудершафт із сусідом.

8. В оккупированном россией Крыму выявили 328 новых случаев коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 94 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 37 422 человек, в том числе 8 224 в Севастополе. Умерло 965 человек, в том числе 313 — в Севастополе

9. По мнению Крымской правозащитной группы (и я его разделяю), без доступа международных организаций и независимого мониторинга точно оценить истинную картину эпидемии в Крыму в принципе невозможно, а статистика оккупантов — врет.

10. Информация от нашей крымчанки: “В поликлинике Балаклавы медперсоналу сказали вакцинироваться (добровольно). Согласилось аж 5 человек, остальные отказались”. Не верят российской вакцине. А чего удивляться, если даже путин в нее не верит, а потому — отказался вакцинироваться

11. Жители Крыма не успели прийти в себя после продажи легендарной “Массандры”, как оккупанты решили раздерибанить еще один крымский винзавод — “Коктебель”. Комментаторы в соцсетях поражаются масштабами варварства и добрым словом вспоминают Украину: “Такого дерибана Крым в годы "плохой Неньки" даже не видел! Что дальше?”, “Прекрасно!!! Все продать и все застроить… Вообще уже ох*ели!!!(((”, “Вина не будет. Кончилось”, “Уже не только слов нет, маты — и те не спасают! Аукционы щедрот по-крымски. Ужас дерибана, остановиться не могут!”, “Жопа Крыму настала”, “Сгорел сарай, гори и хата”, “Уроды дерибанят Крым”, “Задрали уже своими распродажами! Превратили Крым в черт знает что!”, “Да, вот нам и россия-матушка!!! Нужно всё забрать и разрушить. Жаль”, “А вы чего в 2014 году ждали?) Коммунизма с человеческим лицом?) Хавайте полной ложкой”, “Ну вы даете… Ведь дураку было понятно, что всегда интересовали земли Крыма. А люди им зачем? Других заселят”, “Всё ожидаемо. На удивление, не сразу начали распродажи”, “Грабители пришли”, “Выловленную рыбу не кормят”, “И винзаводы все купят, и леса-луга, дворцы, воду, воздух… Все в Крыму продадут-купят!”, “В россии уже всё давно распределили и перепродали друзьям-товарищам. А тут Крым как яблочко на блюдечке преподнесли российским олигархам. Олигархи пять лет подождали, народ немного подрессировали по российским законам, народ притих, стал боязливым, и то, что при Украине украинские олигархи стеснялись с государственного стола украсть/утянуть, при россии это — запросто! Позор для всей российской власти и российскому народу за молчание, как ягнят! Пойду наверну Боярышника по российской традиции и успокоюсь. Мля”, “Может, Крым с молотка? Чего мелочиться? Солидного инвестора на примете нет?”, “Возле озера Могаби коттедж — 300 миллионов, а завод — 100 миллионов. Ничего себе”, “По цене новогодних украшений Симферополя”, “Грабят и сливают все”, “Там только земля стоит сотни миллионов долларов”, “(Пишет коллаборант Александр Талипов, который изменил присяге и активно помогал рашистам захватывать Крым) Аукцион невиданной щедрости! У меня, если честно, уже не осталось слов, чтобы описать этот дерибан”, “Это НЕ аукцион невиданной щедрости, это самый настоящий захват территорий Крыма, в то время как простым коренным крымчанам отказывают в оформлении 1-4 соток”, “Все эти сделки ничтожны с юридической точки зрения! Все придется вернуть! И пойти в тюрьму!”, “(Пишет коллаборант, кизяк, владелец медали за захват Крыма Сергей Акимов) Обманутые все крымчане. Причем, очень стыдно перед нашими предками. Они всё это возводили, думали, что всё оставят потомкам, а оказалось — всё досталось подонкам”, “Нельзя принимать участие в изначально преступных мероприятиях”, “Крым — это территория развода аборигенов на стеклянные бусы. Но виноваты как раз аборигены, дающие себя обмануть, и их представители”, “Гы… Жду извинений и раскаяний за 2014”

P.S. “Ненасытные россияне пока не разграбят весь Крым, не успокоятся. Временщики!”.

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