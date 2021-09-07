1. Первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, активиста Наримана Джеляла оккупанты решили обвинить в пособничестве диверсии: в отношении него рашистами открыто уголовное дело по ч.5 ст 33 УК рф (соучастие, организация преступления) и ч.1 ст 281 УК рф (диверсия). Как рассказала адвокат Эмине Авамилева, Наримана Джеляла с момента задержания удерживали в наручниках, с мешком на голове, на него оказывалось жесткое психологическое давление. Реальная же причина репрессий против Джеляла — его активнейшая гражданская позиция, непринятие оккупации и участие в саммите Крымской платформы в Киеве, за что теперь крымчанину грозит до 15 лет

2. Двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым, задержанным оккупантами в ходе обысков 3-4 сентября, вменяется диверсия — взрыв на газопроводе, о котором никто и ничего не знает. Крымским татарам грозит от 10 до 15 лет.

3. Двоим задержанным после обыска крымским татарам — Эльдару Одаманову и Шевкету Усеинову — “Киевский районный суд” Симферополя вынес по две недели административного ареста за “неповиновение полиции”. Прочтите, как оккупанты фабрикуют дела: “Суду разъяснялось, что мужчины были похищены и насильно удерживались силовиками. Подсудимые больше суток провели с мешками на голове в неизвестном помещении. Затем их отпустили на симферопольскую набережную, где через несколько минут правоохранители потребовали у них документы, изъятые при обыске. По версии полиции, мужчины оказывали сопротивление "руками и ногами". Защитница обратила внимание, что в документах указано: протокол административного правонарушения оформлен на основании паспорта. Это опровергает версию сотрудников полиции о его отсутствии”

4. Полицаи стали приходить в дома к десяткам ранее задержанным у здания ФСБ в Симферополе и позже отпущенным крымскотатарским активистам. Полицаи предлагают им “встретиться и поговорить”

5. Задержанных 4 сентября у здания ФСБ в Симферополе крымских татар оказалось 58 — именно столько админпротоколов наклепали за эти дни. Всех активистов и родственников репрессируемых рашисты обвинили в “нарушении масочного режима”. Судить будут 9 и 10 сентября. На карандаш уже всех взяли. Сегодня оккупанты вновь стянули автозаки, ОМОН и прочий свой сброд. Под здание судилища вновь пришли неравнодушные активисты и родственники. Ничто так ярко не иллюстрирует “исконную русскость Крыма”, “самый демократичный рехверендум”, “ВОЛЮ народа Крыма” и “радость воссоединения крымчан с гаванью”, как СТАДА силовиков под очередным судилищем. Это страх оккупанта. И ничто иное

6. Посмотрите на Виталия Власова — это мерзкое существо, которое фальсифицирует дело Наримана Джеляла. Это же существо ведет дело гражданского журналиста Владислава Есипенко, которого зверски пытали

7. В Симферополе сегодня проходит очередное судилище над Владиславом Есипенко. Митрополит Климент стал общественным защитником украинца

8. Адвокат Дмитрий Динзе оценил физическое состояние фрилансера Владислава Есипенко как подавленное, и отметил, что у него случаются панические атаки, поскольку он опасается исполнения угроз со стороны ФСБ

9. “Территорию около Киевского районного суда в Симферополе начали заливать водой, чтобы слушатели не собирались на сегодняшние суды по политзаключённым, похищенным фсбшниками крымским татарам. Хоть деревья польют в коем-то веке, без распила бюджета”, — написал адвокат Эмиль Курбединов

10. “Репрессии крымских татар не прекращались — более того, они нисколько не ослабевают. Тактика устрашения продолжается. Истинная причина, конечно же, в том, что крымскотатарский народ так и не признал Крым "российским". А вот задержание Наримана Джеляла, первого заместителя председателя Меджлиса, я расцениваю как "ответку" за его активность в целом, и за участие в "Крымской платформе" в частности. И, наконец, задержание 50-60 человек из тех, кто пришел поддержать родственников или соотечественников, указывает на сильный страх оккупационной власти даже перед небольшим количеством людей, собравшихся вместе”, — написал бывший политузник Кремля Ильми Умеров.

11. Подав голос “корінний народ ватостополя”: “Нам, коренным народам Севастополя и даже некоторым адекватным понаехам, нормально купаться в море Херсонеса, а в луже Песочного (пляжа) — ненормально. Мне, кстати, некомфортно купаться в озере и реке. Просто фу… Может, начать учить Ташан и других материковых, что купание в реке, озере, пруду — это верх идиотизма, и закрыть для них все водоемы, чтобы не гадили — это слово защитников запрета на купание в Херсонесе. Они-то нам постоянно напоминают, что нам есть где купаться, кроме Херсонеса. Так и у них есть ванная, пусть там бултыхаются, а не оскорбляют птиц и коров своими телесами”

12. В Севастополе оккупанты за ночь вырубили 363 дерева. В Казачке… Которые высаживали те самые ветераны той самой войны. Лежат, как диды, на поле боя. Убитые. Можем же повторить!

P.S. “Новая волна репрессий против крымских татар вполне прогнозируема. Связана она, скорее всего, с главной целью, которую, вероятно, поставили перед силовиками. Ее высказывали некоторые силовики в грубой форме во время задержания крымских татар в Симферополе: "Мы вас сломаем", "Мы вас уничтожим"! Таким образом можно предположить, что имперский призыв "Крым — без крымских татар" в очередной раз приобрел статус государственной политики в Крыму. Можно предположить, что и в дальнейшем будут происходить похищения и аресты крымских татар, будут навешивать очередные ярлыки "националистов", "экстремистов", "террористов", к которым теперь добавили "диверсантов". Для того, чтобы крымских татар и их представителей очернить и представить в негативном образе в глазах мирового сообщества, спецслужбы будут пытаться повесить все свои промахи и неудачи на крымских татар. Не удивлюсь, что вдруг окажется, что в падении в течение месяца семи российских летательных аппаратов обнаружится крымскотатарский след”, — прокомментировал происходящий ужас крымскотатарский активист, общественный деятель Заир Смедля, также оказавшийся 4-го сентября среди задержанных полицаями активистов.

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