1. Политзаключенный Нариман Джелял сделал сегодня заявление: “Должен заявить, что считаю уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным. Оно является следствием моей публичной, ясной и открытой позиции касательно территориальной целостности Украины, нарушений прав человека в Крыму, а также положения крымскотатарского народа в результате действий российской власти с 2014 г. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов. Поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения. Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае. Однако, это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость”.

2. Оккупанты в Симферополе сегодня задержали Лейлу Яшлавскую, которая пришла под здания “суда”, чтобы поддержать Джеляла и других политузников.

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3. Отца арестованного в Крыму Азиза Ахтемова — Эскендера Ахтемова — оккупанты оштрафовали на 8 тыс. руб. Такое решение вынес преступник в мантии Виктор Крапко только за то, что отец пытался узнать хоть какие-то новости о похищенном 4 сентября рашистами сыне.

4. Оккупанты решили подключить к фабрикации дела о несуществующем “взрыве газопровода” представителей крымских татар из числа тех, кто прогнулся под Кремль, продал свои души и предал не только Украину и украинцев, но и свой народ, который сначала натерпелся от советских оккупантов, а теперь и от российских. Знакомьтесь с ватоголовой Дианой Кади — крымской татаркой, которая называет себя “русской патриоткой”. Ее сейчас используют, как, собственно, и многократно ранее, в пропагандистских целях, чтобы создать нужный информационный фон для репрессивной машины Кремля в Крыму.

5. В четверг, 30 сентября, на Майдане Независимости в Киеве правозащитные организации и общественные активисты провели акцию-перформанс ко Дню рождения заключенного в россии крымчанина Владимира Дудки, которому исполнилось 57 лет.

6. В Киеве запускают международный проект по поддержке крымских политузников “Крым, 5 утра”: “Это время, когда темные силы могут прийти в дом, где все спят, перевернуть все вверх дном и забрать в тюрьму отца, сына или мужа. "Крым, 5 утра" — документальный перформанс и информационная кампания с участием известных и авторитетных лиц. Проект направлен на увеличение видимости проблемы политических заключенных и преследований гражданских журналистов в Крыму”.

7. Севастополь. Кача. Яжемамаши в восторге! Крылатые тазы шныряют по военной базе — дети орут: “Самолеты летают для того, чтобы ваши дети спали спокойно, чтобы небо было голубым”, “Приди и объясни это грудному ребенку. Профессор. Ребенок плачет целый день”, “Тут же детский сад еще, там совсем малыши”, “Это ненормально!!!”, “Не знаю, кто тут радуется таким полетам”, “Другого места нет? Только над Орловкой?”, “А это разве волнует военных? Места нет другого для тренировки? Только над нашими домами? Как сейчас пролетели, так не только детям страшно уже”, “Ужас, как летают эти самолеты. Дети от страха заплакали!!!”, “Слов нет, какой е*м летает над нашими головами? Детей, бл*ть, заиками оставят”, “Надо что-то с этим делать”, “Уроды моральные. Какой х*я они вообще над домами летают? Маленькие дети боятся выходить на улицу из-за шума этих самолетов”.

8. Массовая гибель птиц на Сиваше. Тысячи погибших особей. Природа Крыма гибнет в руках варваров. Нет прощения ни им, ни мразям, позвавшим их на нашу землю (видео).

9. Оккупанты призвали не посещать залив Сиваш, где зафиксирована массовая гибель птиц. Оккупанты отказались называть причину очередной катастрофы.

10. 30 вересня відбулась онлайн-дискусія “Забруднення Чорного і Азовського морів внаслідок окупації Криму”. Цей захід організовано командою КримSOS та приурочено до Всесвітнього дня моря.

11. “После "возвращения в родную гавань" на черноморском побережье Крыма стали массово появляться заборы. Наиболее масштабным стало многокилометровое ограждение прибрежной территории арт-кластера "Таврида", расположившегося между Судаком и мысом Меганом… Перепелиное поле само по себе было уникальным объектом дикой природы Крыма. Через него люди за 10-20 минут добирались не только к пляжу "Меганом", но и к Детскому пляжу и другим пляжам бухты Капсель. Но в этом году организаторы арт-кластера "Таврида" полностью обнесли Перепелиное поле высоким забором, присоединив его к своей и без того огромной территории. При этом не оставили возможности прохода к морю. Активисты сообщества "Меганом SOS" уже отправляли письма во все инстанции с просьбой защитить природу Меганома и бухты Капсель, в ответ получали отписки. А наиболее активным пришли письма-предупреждения из Центра по противодействию экстремизму”. Прочтите, как российские оккупанты уничтожают уникальную природу Крыма и угрожают всем, кто выступает против + фото.

12. На севере Крыма оккупанты снова усилили блокирование сигнала украинских FM-станций. С мониторингом можно ознакомиться в статье Крымской правозащитной группы.

P.S. “Как известно, ни одна военная сила не смогла удержать город от падения во время осад и штурмов. Все, кто приходил завоевывать Севастополь, брали его с теми или иными усилиями. Остается загадкой: почему он "непобедимый" и почему он "город русской славы"? Тем не менее, в расписании памятных дат значатся три даты, названные героическими” — прочтите статью бывшего политузника Кремля Николая Семены о том, как оккупанты пытаются слепить из захваченного Севастополя “героическую” и “исконную” “русскость”

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