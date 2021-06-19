1. За годы оккупации россия депортировала из Крыма на собственную территорию для отбывания наказания около 9 тысяч граждан Украины, что является нарушением ст. 49 Женевской конвенции ООН 1949 года “О защите гражданского населения во время войны”.

2. Прокуратура АРК и Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Андрея Кулишова, который в 2017 году вынес приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову. Переприсягнувшей крысе в мантии грозит от 12 до 15 лет.

3. Армагеддон из Керчи добрался до Ялты. Реки вышли из берегов и затопили город, унося с собой людей, машины, затапливая первые этажи домов и ломая деревья. Многие предприятия не открылись, люди не смогли выйти на работу или вернуться домой с ночных смен. Общественный транспорт остановился, подземные переходы полностью затопило, частично отсутствовало электроснабжение и связь. Была полностью затоплена и частично обрушилась дорога, по которой выезжали на вызовы бригады скорой помощи. По улицам ездили машины МЧС и объявляли в громкоговоритель о введении режима ЧС, и просили оставаться дома. Ближе к обеду въезд в город полностью перекрыли. Было закрыто движение и внутри города. В поселках Большой Ялты (Алупка, Оползневое и т.д.) сошли сели, перекрыв проезд и проплыв по дорогам.

4. В Ялте планируют полностью отключить воду, местами ее уже нет. Наблюдаются перебои с электричеством и связью. Детей из детских садов и школ будут вывозить на военных КАМАЗах, сообщила глава оккупационной администрации города Янина Павленко.

5. Затопило и поселки Большой Ялты (видео).

6. Некоторые люди, которых уносило потоками воды, отчаянно просили о помощи. Это видео вчерашнего потопа в Керчи.

7. Вся грязь традиционно после ливней стекает в море. Посмотрите, как это выглядело сегодня в Гурзуфе.

8. Неистово ору!!! Помните, как охранники бежали за кортежем Ына? Северокорейская пропаганда, наверняка, тоже называла их “счастливыми” и “довольными” “участниками несанкционированного забега”: “Бросившиеся за Аксеновым вплавь мужчины (в Керчи) остались счастливы и довольны. В пресс-службе МЧС добавили, что участники несанкционированного заплыва добрались до берега самостоятельно, помощь им не понадобилась”. Напомню, вчера Гоблин заявил, что это были сотрудники МЧС, а руководство МЧС оккупантов от них открестилось.

9. Проехал по Керчи. Местами вода еще стоит, но это в центре, а так ситуация стабилизировалась. Узнал, что много авто утонули. Женщина сказала, что вчера, в день потопа, цена эвакуатора была — 4000-5000 руб. Есть районы, которые еще сидят без света. В автобусе много обсуждали про Аксенова и его пловцов. Реакция странная: молодежь и среднее поколение смеялись и говорили, что это позор, а вот старики почти все поголовно твердили, что это фейк…

10. Потешный водовод, построенный ихтамнетами и прослуживший всего несколько месяцев, оккупанты погрузят на “КАМАЗы” под песни и пляски и гул вертолетов. Шабаш состоится 20 июня: “Закроют работу трубопровода более торжественно, чем открывали — "под занавес" даже пролетят вертолеты. Мероприятие называется "подведение итогов работы по водоснабжению". В нем примут участие должностные лица министерства обороны рф, Черноморского флота и республики Крым”.

11. Ялта. Знаменитые курорты строгого режима шокируют понаехов: “Внимание! Ток включен! Это наше, родное, Черное море! Вон оно, там! Обалдеть! Вот оно, море, товарищи! Обалдеть! Кому нада решетка, приезжайте! И колючая проволока, и ток! Приезжайте, Ялта ждет вас. Здесь надо кучу (г*вна) им оставить”.

12. Ялта. Дражинка. Небедный особнячок и… сохнущие на верёвочке полиэтиленовые пакеты. “Красиво жить не запретишь”.

13. “Твій Спокій — Твоя Свобода”: певица из Симферополя Юлии Качула выпустила совместный трек со львовской группой “Krapka;KOMA”. Как отмечается, клип стал творческим мостом, соединяющим два мира одной страны. В видео можно увидеть учеников Качулы — участников проекта “Дети Крыма”.

P.S. “Іноді думаю, що якби сталося щось, що привело б до людських втрат, ви б раділи ще сильніше. Проте в Криму живуть й українці також. Чомусь багато хто про це забуває, сприймаючи цей півострів як територію. Пам’ятайте хоч іноді, що Крим — це Україна”, — написала кримчанка.

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