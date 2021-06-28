1. На летней сцене “Книжного арсенала” в Киеве прошло чтение писем арестованных российскими оккупантами в Крыму и на Донбассе граждан Украины: “Когда мы говорим об украинских узниках Кремля, мы говорим о двух группах людей. Это — более сотни человек, арестованных на территории Крыма, и около трех сотен человек, которые находятся в плену на Донбассе. И если арестованным в Крыму можно написать письмо, то в ситуации с людьми на Донбассе, с ними практически нет никакой связи. Поэтому те письма и рассказы, которые мы зачитываем здесь, больше, чем просто тексты”, — сказала одна из организаторов мероприятия, правозащитница, глава “Центра гражданских свобод” Александра Матвийчук .

2. В течение более чем семи лет “Почта россии” из-за угрозы полезных санкций отказывается официально работать в оккупированном Крыму. Для выполнения функций почтового оператора оккупанты в апреле 2014 года создали “федеральное государственное унитарное предприятие “Почта Крыма”. Оба оператора взаимодействуют друг с другом, доставляя корреспонденцию в Крым и из Крыма. Однако, как выяснилось, “Почта россии” оплачивает перевозку почтовой корреспонденции по территории украинского полуострова, нанимая для этого частных перевозчиков. В 2018 году “Почта россии” официально сообщила, что не планирует работать в Крыму и Севастополе.

3. “Хотите так жить? Живите! Мы так жить не хотим! Мы тут правим, но не какие-то там! Слушайте народ!”: благодарные жители Гурзуфа записали очередное видео, в котором пожаловались на то, что все вокруг продано, идут стройки для всякого рода замостовой элиты. Обвиняют “власти” Крыма и даже лично путина, который позволил варварский дерибан

4. Форос. Новое обращение от ватоголовых к путину подъехало. Скулят, что парки Крыма уничтожаются, требуют спасти парки и восстановить их первозданный вид, т.е. дооккупационный

5. “В районе Партизанского водохранилища огораживают лес! Эти фото сделаны со стороны с. Скалистое в районе карьера. Огорожена вся бывшая зона отдыха вокруг родника на Сарамане, т.е. мы, местные жители, не можем зайти в лес, который окружает наши села?”, — спрашивают ватники

6. Благодарные дети по жаре идут несколько дополнительных километров к морю, вдоль волшебного забора “Тавриды-ART” в бухте Капсель (Судак), по благоустроенной обочине. Дети “голосовали” всем подряд машинам — дополнительный “бонус” — возможность сесть в машину к маньяку какому

7. Алушта. На Сорокинском кордоне, ниже первого шлагбаума, что над лавандовым полем, оккупанты ставят забор, напрочь перекрывают проезд далее по дороге в горы. Тут единственный проезд на Южную Демерджи, и даже МЧС для спасения людей, тушения лесных пожаров там никак и никуда не проедет. Возможно, забор ставят для коттеджей в долине Демерджи, строительство которых оккупанты анонсировали ранее

8. Из-за массового строительства заборов и отжатия территорий общего пользования и заповедных зон, все больше ватников приходят к мысли, что Крым в 2014 году “на…бали”

9. Глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко запилила очередное видео, чтобы продемонстрировать свою бурную деятельность. Смешно выглядят папки, которыми она обложилась. Представил себе это приготовление для съемок. По всему кабинету собирала. Показушники хреновы

10. Посмотрите, как выглядит море у берегов оккупированной Ялты после вчерашнего ливня, который снова затопил некоторые улицы города

11. По оценкам крымского гауляйтерства, ущерб от наводнения в АР Крым составил 5,5 миллиардов фублей. Давай, Боженька, жги дальше. Пусть содержание оккупированных территорий становится для московитов все более дорогим.

12. Часть Васильевки (Ялта) после потопа до сих пор засыпана 1,5-2-метровым слоем камней

13. Севастополь, пятничный вечер, кафе на набережной Адмирала Клокачёва. “Нашествие” богатых российских туристов. Повара “не успевают” жарить барабульку, официанты “спешат” всех обслужить. P.S. Всё это на фоне заметного притока туристов в городе после потопа в Ялте

14. Севастополь обновил свой коронавирусный рекорд по числу новых заражений. И это, как принято говорить, “пока не сезон”. Ужесточений эпидемических мер не видно, всем начхать, делаем деньги… Ну, ну… Цыплят по осени считают

15. Керчь. Стоял в Сiльпо и заметил, сколько же приехало. А как (понаехов) вычислить? Да легко — по покупкам. Местные в основном берут стандартный набор, а эти гребут все подряд и самое дорогое, думая, что там качество. Наивные, а стоит им рот открыть, все подтверждается. Про внешность уже молчу

P.S. “Видел местный автомобиль. Под передним стеклом — аквафреш и колорадка. На заднем стекле — наклейка "Спасем Заводское" и силуэт вертолета. Это типа "оккупанты, вэлком" и "спасите от оккупантов" одновременно. Безмозглые твари…”, — написал крымчанин. Если кто забыл, то ватники уже несколько лет умоляют оккупантов не уничтожать аэродром Заводское в Симферополе. Территория успешно работавшего до оккупации и сотрудничавшего с ООН предприятия, на котором зарплаты исчислялись не одной тысячей долларов, рашисты намерены застроить для тысяч новых понаехов

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