1. "Это промежуточное решение дает старт рассмотрению индивидуальных жалоб в связи с Крымом, которых накопилось несколько сотен, если не тысяч. Все они лежали под сукном в Страсбурге в ожидании этого решения о приемлемости. Сейчас в этом плане ясность появилась", "Самое главное, что ЕСПЧ признал факт эффективного контроля россией над Крымом с 27 февраля, когда российским спецназом было захвачено здание Верховного совета Крыма — а не с 18 марта, как настаивала российская федерация", "Благодаря решению Европейского суда, тот миф, который рф создавала долгие годы — о том, что якобы имело место "свободное волеизъявление крымского народа о вхождении в состав россии" — пошел прахом. Шесть лет работы российской пропаганды превратились в пыль. Теперь можно говорить о том, что россия сама инициировала тот "референдум" и что он был проведен под дулами российских автоматов".

2. Урегулирование конфликта в Украине должно происходить с полным уважением к суверенитету, территориальной целостности, единству и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде

3. Как жителям временно оккупированного россией Крыма реализовать свои права на расторжение брака в соответствии с законодательством Украины? По ссылке прочтите советы юристов

4. Адвокат Николай Полозов встретился со своим подзащитным: "Иван Яцкин пожаловался на боли в груди — дают о себе знать последствия травмы трёхмесячной давности, тогда его даже вывозили в городской травмпункт на рентген. Однако, по всей видимости, тот снимок то ли потеряли, то ли ещё с ним что-то случилось, но до сих пор не было повторного обследования тюремным врачом. Сам Иван Яцкин считает, что у него может быть трещина в ребре. Несмотря на то, что это уже второй Новый год, который Иван Яцкин встречает в камере СИЗО "Лефортово", он не теряет надежду на скорейшее возвращение домой и благодарит всех за поддержку и поздравления к праздникам"

5. Еще пятерых политузников второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" — Бекирова Акима, Сейтабдиева Сейтвели, Сейтхалилова Рустема, Сулейманова Эскендера и Яникова Асана — российские оккупанты этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону

6. Правозащитники опубликовали список лиц, причастных к милитаризации образовательной сферы в оккупированном россией Крыму и уничтожению украинской идентичности крымских детей. Эти лица понесут уголовную ответственность. Список будет расширяться.

7. Коллаборанты, на выход: в оккупированном россией Крыму в рамках кадровой ротации поменяли порядка 80% "глав" городских и районных "прокуратур", т.к. рашисты хорошо знают, что предателей надо опасаться в первую очередь: предали Украину — предадут и россию

8. Оккупационный "антикоррупционный комитет" в Крыму возглавил следователь Андрей Анохин, которого рашисты притащили из Кургана

9. Оккупанты в Севастополе отчитались о подключении села Фронтовое к газу, чего на самом деле не было. Оккупанты сказали людям, что во всем виновата Украина и санкции, мол, Газпром не станет так рисковать, поэтому сидите "с газом", но только на бумаге. Вчера была объявлена встреча жителей села с оккупантом Развожаевым, на которой ватники хотели пожаловаться боярину, но боярин их кинул и не приехал. Холопы тихо разошлись смотреть величие в телевизоре

10. Жители Феодосии комментируют грядущую продажу винзавода Коктебель, о чем оккупанты сообщили накануне: "Конченная раша, оккупанты, им бы только все отжать и уничтожить, превращают Крым в выжженную пустыню", "Скоро весь Крым с молотка уйдёт", "Так уже 6 лет как уходит. Перетекает, скорее"

11. В оккупированном россией Крыму выявили 325 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 96 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 37 000 человек, в том числе 8 130 в Севастополе. Умер 951 человек, в том числе 308 — в Севастополе

12. В россии от коронавируса умер Борис Грачевский. Украинцам он запомнится не столько тем, что создавал Ералаш, сколько тем, что поддержал военное вторжение россии в Украину и неоднократно, незаконно посещал оккупированный Крым в пропагандистских целях. Кстати, российские боевики снова подтвердили то, о чем мы и так знали: россия — непосредственный организатор и участник развязанной в 2014 году войны против Украины

13. Ихтамнеты и их родственники в Севастополе возмущены тем, что им в ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке делают прививку непроверенной российской вакциной от коронавируса, которую отказался делать путин

14. Некоторые записывают свой вой на видео: "Весь полк (в/ч 83576, Севастополь) провакцинировали, хотя многие отказывались. Отказ не был принят. К ночи у Максима начался отек Квинке, т.е., отек горла. Вызвали скорую. Скорая шла 5 часов. Отправили в госпиталь Севастополя. Находился сутки в реанимации. Это вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей! Происходит беспредел! Они убивают наших детей! Убивают! Люди!"

P.S. Ватники и оккупанты строчат в соцсетях и описывают ухудшение состояния здоровья после опасных российских прививок (а других в оккупированном Крыму и не будет). Никаких наблюдений врачи не ведут, а на жалобы пациентов после прививок закрывают глаза, исходя из принципа "бабы еще нарожают". В общем, ничего нового. Рашисты никогда не ценили человеческие жизни. Любая смерть для них — лишь статистика.

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