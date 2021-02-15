1. Оккупанты в Крыму 14 февраля задержали и допрашивали общественного деятеля, медика Лилю Решидову. Она занимается благотворительной деятельностью и собирает помощь для детей политузников. Ее допрашивали в статусе пока еще свидетеля в рамках дела о финансировании терроризма: “Сегодня утро началось с шокирующей новости о том, что нашу сестру, Решидову Лилю Юнусовну, сотрудницу родильного отделения Луговской больницы, задержали сотрудники ФСБ в качестве свидетеля в уголовном деле в отношении других лиц по статье 205.1. Вся благотворительная деятельность этой мусульманки является публичной. Таким образом силовики хотят заставить нас перестать помогать друг другу, пытаются сделать нас безразличными к чужим проблемам, механическими существами, которые закроются в своем мире и не будут помогать никому! Хотят развить тенденцию, что за помощь можно поплатиться собственным комфортом и даже свободой! Но этого никогда не будет, ведь религия Ислам учит нас совершенно другому!”

2. Понимаете, о чем речь? К ЧЕМУ оккупанты ведут? Раз наши политузники — “ТЕРРОРИСТЫ”, то и волонтеры (ВСЕ наши неравнодушные крымчане), помогая заключенным, их детям, стареньким родителям, собирая денежку на это, “ФИНАНСИРУЮТ терроризм”! Смелые светители фонариками им. Бутерброда, скажите что-то!

3. В оккупированном Симферополе чистую воду теперь днем с огнём не сыщешь: “Сколько ещё жить с вонючей водой… она ещё и горько-соленая на вкус”, “Может, это морская?”, “Помыть голову — это пытка”, “У меня пока только проблемы с котлом. Я так понимаю, продолжение следует”, “С бойлерами у многих уже проблемы”, “У меня уже сгорел”, “А фильтры?”, “А фильтры что, железные?”, “Лучше их менять раз в неделю, чем чинить стиралки и бойлеры”, “Сначала говорили, что это дезинфекция, а получается, что никто не в курсе. Нас травят, походу, и рассказывают, что все хорошо”, “Половина города жалуется”. Оккупанты в этой переписке при этом делают вид, что пытаются помочь людям: берут адрес и обещают выезд лаборатории. На этом вся помощь заканчивается.

4. Окупований Крим, “курортний” Джанкой, 13/02/2021. Сніг у Криму — рідкісне явище. Тому путлєр’югенд скористався метеорологічними умовами: малята-путінята нап’яли маскхалати й відпрацювали дії відділення в наступі на відкритій місцевості. Зустрічай нас, Суомі-красуня. ФІНЛЯНДІЯНАШ!

5. Окупований Крим, Саки, 13/02/2021. Кадетський. Корпус. Союзу. Ветеранів. Зведеного. Полку. Народного. Ополчення… Чи просто сакська секта путлєр’югенду. Просто зарядка з автоматами. Тонус підвищити.

6. В Крыму два дня продолжалась метель с порывистым ветром. Оккупанты на расчистку дорог забили большого путина. Масса ДТП, в одном из которых разбились сразу 32 автомобиля.

Видео з окрестностей Симферополя:

7. В оккупированном россией Крыму выявили 138 новых случаев коронавирусной инфекции — это почти все, кого обследовали (+4 смерти). В Севастополе — 79 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 45 377 человек, в том числе 10 982 в Севастополе. Умерло 1 314 человек, в том числе 445 — в Севастополе.

8. “Я не из вашего города, но люблю его очень. За необычность его, за то, что детство моё напоминает. С родителями часто ездили на рынок за вещами и продуктами! Очень радуют любые преображения в городе! Ремонт ул. Ленина, ремонт Вокзала. Хочется пожелать дальнейшего процветания городу!”, — написало понаехавшее в оккупированный Джанкой чудо. Напомню, ЖД вокзал Джанкоя был полностью отремонтирован Украиной. Говень ваша только убила ворота Крыма. Единственный “ремонт” вокзала Джанкоя от говени — это понатыканные КРУГОМ заборы.

9. “Буду спасать россию с оружием в руках”, – заявил российским пропагандонам сбежавший с материка в оккупированный Крым коллаборант и пособник оккупантов Олег Царев. “Новороссию” уже спас, теперь можно и россию спасать.

P.S. “Пришлось сегодня на улице ждать. Пока то да сё… Холод. Заговорила со мной одна старушка, лет 75-ти. Типа приехала она в Крым из Сибири. Правда, очень давно. Может, и при ссср. Я точно не понял. Сказал ей что, тут родился. Она такая с пониманием: “НО ВЕДЬ КОРНИ У ВАС РУССКИЕ?”. Я ей – “НЕТ”! И вот тут немая сцена. Она стала переваривать, мол, как так: русскоговорящий, белый, крымчанин… И не русский. Такое впечатление, что она проще бы восприняла, если бы я сказал, что я кубинец, а не украинец… Ах, да, я ей сказал, что все мои и моей жены корни – из Украины. В общем, дальше разговор не пошёл”, – написал наш крымчанин.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.