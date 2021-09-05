1. В селе Первомайское Симферопольского района Крыма рашисты провели обыск у Наримана Джеляла — крымскотатарского политика, преподавателя, политолога, журналиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа и участника Крымской платформы, первый саммит которой прошел в Киеве. После обыска Наримана увезли в неизвестном направлении на автомобиле без номеров.

2. До того, как оккупанты увезли Наримана Джеляла, он успел сообщить о том, что рашисты в час ночи провели обыск в селе Первомайское Симферопольского района в доме Ахтемова Азиза. После обыска парня увезли в неизвестном направлении. Ничего неизвестно и о судьбе Эльдара Одаманова из Симферополя, в доме которого тоже провели обыск, после которого крымчанина похитили.

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3. Спустя некоторое время стало известно о похищении оккупантами Шевкета Усеинова (Евпатория) и Асана Ахметова (село Левадки Симферопольского района). Всего задержано пять крымских татар.

4. Президент Украины Владимир Зеленский так отреагировал на события в Крыму: "Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так рф реагує на початок роботи Кримської Платформи. Всі затримані мають бути звільнені!".

5. Министерство иностранных дел Украины "выражает решительный протест" в связи с обысками и задержаниями жителей различных районов в Крыму: "Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса, как наказание за участие в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа, а также очередные репрессии российской федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова. Требуем от россии немедленно освободить задержанных пятерых человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. Призываем международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на россию для прекращения им грубых нарушений прав человека…".

6. Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "актом политических репрессий" сегодняшние обыски и похищения в Крыму.

7. Термінова заява правозахисних організацій щодо викрадення Нарімана Джеляла та інших кримських татар в окупованому Криму.

8. Гражданину россии, который незаконно посещал временно оккупированный его страной Крым, запретили въезд в Украину на 3 года. Рашист пытался попасть в Украину на самолете, который прилетел в Киев из Варшавы: "Сам іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто для зустрічі з друзями".

9. Люди, які живуть біля Артеку, повідомили, що вчора там знову довго кружляв вертоліт і щось бабахало.

10. ВАРВАРЫ! Харакский парк в Гаспре рашисты готовятся отдать под многоэтажную застройку. Оккупанты вносят соответствующие изменения в режим особой охраны парка-памятника садово-паркового искусства. Проект документа опубликован на портале оккупационного "совмина" Крыма. Согласно документу, участок в 11,6 га (77% площади всего парка) будет передан под "санаторную деятельность". Оккупанты планируют разрешить застройку 25% участка зданиями до 6 этажей. Оставшуюся землю передадут под застройку 9-этажными зданиями в восточной части парка.

11. Понаехи купили дом в Ялте, но с местными поссорились из-за парковки. После угроз соседей разбить машину — понаехи сбежали из Крыма и записали слезное видео: "Да, мы не в Ялте, мы оттуда уехали, просто убежали". Посмотрите.

Понаехи купили дом в Ялте, но с местными поссорились из-за парковки. После угроз соседей разбить машину - понаехи сбежали из Крыма! pic.twitter.com/hh2oUuRtlZ — Corsaire (@Tatarbunary1) September 1, 2021

12. Казантип. Когда-то здесь была жизнь. Когда-то здесь было счастье. Когда-то здесь была Украина.

P.S. Оккупанты изрыгали тонны яда из-за проведения первого саммита Крымской платформы в Киеве. И новые обыски, задержания и похищения — были лишь вопросом времени… Сегодня еще в пять домов крымских татар постучалась беда, которая семь лет ходила вокруг да около. В Крыму никто не может чувствовать себя в безопасности, пока он оккупирован россией. Каждый может стать следующим заложником, следующей жертвой…

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