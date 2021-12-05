1. Наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации со стороны россии будет конец января. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников: “Наша разведка анализирует все сценарии, включая самые плохие. Она отмечает, что возможность масштабной эскалации со стороны россии существует. Наиболее вероятное время достижения готовности для эскалации будет конец января. Чем лучше мы сработаем, сами и вместе с партнерами, тем меньше будет угроза эскалации. В настоящее время вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 — на постоянной основе, 8 — дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории рф, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысячи человек”

2. Т.н. “Киевский районный суд” оштрафовал на 10 тысяч рублей участницу стихийного собрания 4 сентября у здания ФСБ в Симферополе Ирину Копылову. Напомню, задержанная рашистами 4 сентября у здания ФСБ в Симферополе крымчанка Ирина Копылова ранее уже получала штраф за отсутствие “российского паспорта”. В отношении нее рашистами была начата проверка “Управлением по вопросам миграции МВД в Крыму”. Домой к крымчанке нацисты вламывались уже несколько раз

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3. Украинский ПЕН-центр и Центр прав человека ZMINA совместно с украинскими писателями и журналистами начали программу, в рамках которой авторов-амбассадоров привлекают для поддержки украинских граждан, заключенных и арестованных российскими оккупантами по мотивам, признанным правозащитниками политическими. Каковы идея и цели кампании #SolidarityWords? Кто сможет к ней присоединиться? Могут ли усилия амбассадоров кампании помочь в освобождении политузников?

4. Общественная приемная УГСПЛ (Українська Гельсінська спілка з прав людини) по Крыму разъяснила, сколько денег и какие вещи можно везти с собой через админграницу с временно оккупированным россией Крымом.

5. Российские оккупанты намерены выставить на принудительную продажу земельные участки “иностранцев” в Крыму. “Иностранцами” рашисты считают как жителей материковой части Украины, так и крымчан, которые отказались от российского аусвайса. Оккупанты заявили, что с молотка уйдут около 6,6 тысяч участков

6. Визит Лукашенко в Крым якобы подготовит делегация из Минска. Об этом заявил один из самых конченных коллаборонтов, руководитель созданной Кремлем фейковой организации “Белорусы Крыма” Роман Чегринец. “По приезду (прим — в Крым) Лукашенко планирует посетить севастопольскую базу Черноморского флота, могилу белорусского писателя Максима Богдановича, а также ялтинский санаторий "Белоруссия"…”, — процитировали слова коллаборанта крымские пропагандоны

7. Ялта. Город греха. В ялтинских школах духовности привалило

8. Ватники не перестают жаловаться на отвратительную российскую связь и вспоминать превосходную украинскую. Эх, а ведь до оккупации надо было постараться, чтобы попасть в Крыму в зону отсутствия покрытия. А теперь и по собственной квартире приходится прыгать с бубнами: “В самый черный список МТС! Сколько крымчане будут терпеть, что за наши деньги, которые мы ежемесячно перечисляем этой шарашкиной конторе, качественных услуг от нее мы так и не дождались! Тарифы — бешеные, деньги со счета списывают (за что — неведома), мобильный интернет — просто сутками не работает. Дозвониться в службу поддержки — целый квест. За время дозвона оператору можно взять ипотеку и выплатить ее. И в тот момент, когда ты все-таки дозвонился, ты с удивлением узнаешь, что МТС крымчан не обслуживает. Какие-то посредники виноваты, но деньги мы берем?! Бинго! Может, пора нашему крымскому руководству разобраться в этой ситуации?!”, “В Крыму нет МТС!!!!!!! Пользуйтесь Вин или Волна. По сути одно и то же, пох на МТС”, “Но это все не работает на материке (прим – в россии). Работает только с роумингом. В этом и трабл”, “Ну, всё верно, мы для них в роуминге. То бишь, за границей”, “(Представитель МТС пишет) Автор и участники обсуждения, если есть сложности с нашими услугами или нужна помощь, напишите, пожалуйста, в личку. Будем рады помочь”, “Чем вы можете помочь крымчанам?)))”, “У МТС в Крыму качество связи УЖАСНОЕ. ВСЕ ПРИЕЗЖИЕ ВОЗМУЩАЮТСЯ И СМОТРЯТ НА НАС, КАК НА ПОСТРАДАВШИХ”, “Киевстар @хуенен”, “Я как-то звонил, мол, подключите мне другой тариф. Они такие: ну, Крым мы не обслуживаем… Я им говорю: у меня какой регион домашний? Они такие: эээ, ну, Краснодарский край”, “Вы, видимо, не знаете, что такое Вин-мобайл, где низкая скорость интернета и невозможность оплатить с номера телефона, например, подписку (прим — из-за санкций)”, “Что за истерическое недовольство, непонятно? Не умеете видеть причинно-следственные связи между событиями? Про санкции и про то, что стало их причиной, забыли?”, “Деградация. Монополия и беспредел”

P.S. Еще одно сообщение ватника из последнего пункта дайджеста вынесу в заключение выпуска: “Я скажу так!!! Мы в Украине не платили вообще за входящие, нам не было разницы, какая область или регион, мы — одна страна, и тариф был общий во всей стране. Но сейчас!? Нас, бедных людей, обдирают как овец! Цены на услуги просто сумасшедшие!!! Это уму непостижимо. Качество связи и услуг — полная шляпа!!!! Я понимаю там, на материке (прим — в россии), есть и Билайн и Ёта, и Мегафон, и т.д. — выбрать из 10 крохоборов можно, но у нас в Крыму!? Чисто безвыходная ситуация, вот они нас и обдирают. Я номер потерял МТС, хотел восстановить карту, так они мне сказали: едьте в Краснодар… Это что, шутка??? Так какого такого вы, твари, здесь делаете???”. Вот прям чувствую, что последний накипевший вопрос ватника звучит уже далеко не только в адрес МТС…