1. А вот так российские оккупанты сделали в Крыму “три государственных языка”. Очень хорошо видно, как это работает на, например, каретах скорой помощи, на которых рашисты с ненавистью стерли украинские слова “швидка медична допомога”, оставив лишь “мед пом”. Упыри, что с них взять…

2. На пляже в оккупированной Никите (Большая Ялта) неизвестные оставили послание путину в виде надписи “ПТН ПНХ!” на стене. Понаехавшие дико возмущены, что подобное не возмущает местных жителей. А судя по всему, надпись уже не первой свежести. Скоро будет появляться и что-то вроде “Понаехи, ПНХ!”.

3. Аэропорт оккупированного Симферополя встречает незаконно прибывших на полуостров рашистов большим баннером с изображением украинского флага, президента Украины Зеленского и надписью “ЗЕЛЕНСКИЙ ЧМО”. И это не шутка. Дно пробито.

(на видео – с 2 мин. 55 сек.)

4. Оккупанты вновь заявили о намерении подать иск к Украине из-за перекрытия Северо-Крымского канала, что стало следствием захвата полуострова россией. Говорят, что уже до конца года иск подадут, а сейчас все никак с размером ущерба и доказательствами не могут определиться.

5. В Крыму серьезный кипиш. Есть такие бизнесмены братья Бейм, которые владеют сетью АЗС “ТЭС”. Её уже полгода отжимают какие-то московские бандиты, вроде измайловское ОПГ. Причём успешно — через “суды”, за долги перед украинскими банками. Процесс был как качели. Туда-сюда нервы делали. Но позавчера Сергей Бейм (активный коллаборант, помогает оккупантам разворовывать черноморский шельф Украины на захваченных вышках Черноморнефтегаза, гендиректором которого предателя назначили оккупанты) совершил ДТП со смертельным исходом для одной нарушительницы наших границ. И вместо того, чтобы топить и уничтожать терпилу Бейма, начали обмазываться все: от следствия до блогИров крымских, так сказать. Хотя есть видео ДТП, где все и так ясно. Но виновным Бейм себя считать отказался. (Прим. — по другим данным из соцсетей, погибшая — жительница Джанкоя, к которой приехал сын с материковой части Украины).

Видео момента ДТП - здесь.

6. Вчера с утреца “решали” по поводу закрытия шабаша под названием “Z-city”, который расположился на месте бывшей республики счастья “Казантипа” — также закрытого ранее оккупантами фестиваля. К вечеру у понаехавших из Москвы бизнесменов наступила стадия примирения — объявили о закрытии. Но денег вам никто не вернет, лапти. Захлопнутая московская пародия на “Казантип”.

7. Понаехавшая из Москвы возмущена: “Я так понимаю, чтобы выжить, жителям Крыма надо переехать в Краснодар??? Чтобы пришел врач и через 15 минут приехала скорая медицинская помощь — тоже в Краснодар? Министр здравоохранения республики Крым, вы вообще работаете?”. Жительница Феодосии поспешила прокомментировать вой понаехавшей: “Наконец-то! Поздравляю! Как поздно начинают открываться глаза! Но лучше поздно, чем никогда! Повторяю, повторяла и буду повторять: жители Крыма не голосовали за ЭТО! Фамилии, написанные с ошибками на туалетной бумаге, и зелёные человечки, рашские военные вертолёты в 5 утра с вооруженным экипажем, военная рашская операция по выбиванию украинских военнослужащих с выстрелами из разных видов оружия и взрывами — вот правда! И неужели непонятно было и есть, что Крым был процветающий, а отдали его, чтобы уничтожить, как и все, что уничтожено в рф. Вы, кто до сих пор поддерживает этот кошмар, хотели этого, и это имеете! Так что нечего пенять на Краснодарский край! Крым уничтожают намеренно! Сейчас! В данную минуту!”.

8. За сутки в оккупированном россией Крыму только официально выявили 539 новых случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 166 в Севастополе. 15 пациентов скончались, в т.ч. 5 — в Севастополе.

P.S. В 2015 году бывший полицай из Нижнего Новгорода Александр Проценко вместе со своей семьей незаконно понаехал в оккупированный россией Севастополь. Он мечтал купить дом у моря на захваченной украинской земле и жить в нем вместе со своими родителями и детьми.

Но когда казалось, что “голубая мечта” нижегородской семьи оккупантов уже реализована, им пришлось столкнуться с родной говенью лицом к лицу. Теперь понаехавшие колонизаторы живут без воды и электричества и ждут, что их дом в любой момент могут снести. Переезд в Севастополь в 2015 году, по словам оккупантов, был для их семьи “абсолютным счастьем”, которое продлилось недолго. Понаехи даже путину жаловались и на митинги с другими людьми, у которых оккупанты отбирают жилье, выходили, но ничего не помогло. За шесть лет постоянных “судов” и страха “лишиться последней крыши над головой”, в семье колонизаторов ушел из жизни отец бывшего полицая, а сам он в результате несчастного случая стал инвалидом второй группы и теперь не может работать. Без инцидентов не обошелся и последний визит “судебных приставов”, рассказывает жена понаеха Светлана. В семье сразу решили, что противодействовать людям в камуфляже они не будут, но все их манипуляции снимали на камеру. Съемку вел сын Светланы и Александра. “Приставам” это не понравилось, после чего один из них попытался кулаком выбить камеру из рук сына семьи, но промахнулся и попал ему в глаз. В итоге — контузия глаза и ухудшение зрения. А самое забавное в этой жабо-гадючьей истории, что понаехавшие лапти, которые радовались захвату части Украины и нарушению международного права, теперь жалуются в ЕСПЧ. Подробней прочтите по ссылке.

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