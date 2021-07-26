1. Экстрадированный оккупантами из Севастополя в Сербию Славиш Карабашевич скончался. Родные говорят, что его отравили в СИЗО в ночь перед свиданием с близкими. Карабашевич жил в Украине с 2007 года: сначала в Днепре, на родине своей супруги, а с 2012 года — в Севастополе, где открыл успешный бизнес (популярную сеть ресторанов), а в 2014 году стал активно помогать оккупантам захватывать Крым. В 2019 году оккупанты задержали Карабашевича и вышвырнули на верную гибель в Сербию, где ему вынесен приговор по обвинению в геноциде и убийстве. События 2014 года ныне покойный пособник оккупантов вспоминал так: “И в этот момент — в 2014 году — Крым переходит в состав россии. Я был рад, я был одним из тех, кто стоял на баррикадах вокруг украинских воинских частей. Жена меня поддержала, хотя это разрушило наши отношения с семьей жены в Днепропетровске. Теперь они называют нас сепаратистами”. Кстати, путину он тоже писал, просил политическое убежище — не помогло.

2. Симферополь. Фото УЖАСА — масштабная застройка города, как и всего Крыма, человейниками… Жигулина Роща. Якийсь Мухосранск весь влезет.

3. Севастополь. Местные говорят, что такого коллапса из-за перекрытия рейда для репетиции победобесного парада они не припомнят за все годы жизни. Хотя скрепо-парад проводился всегда. И ездили смотрели из Симферополя. Но говень нас от этого всего вылечила навсегда. Ватников от “счастья” просто разрывает на пабликах города. Скрепопарад сначала был отменен из-за ковида, но потом-таки разрешен “в ограниченном виде”, т.к. нужен лаптям. Больше никому. Зомбоящик российский наснимает крымнашного контента, а мнение аборигенов — по боку. На возмущения понаехов ватники отвечают коротко: при Украине все было лучше, чем сейчас — даже перекрытие рейда. Вот так!

4. Севастополь. Не поверите, но даже скрепы при Украине скрипели лучше… Неделю гардемарины по 5-6 часов мучились в очереди на маршрутку при закрытом из-за репетиций парада рейде. И все это только для того, чтобы российское ТВ наснимало пропагаден сюжетов для глубинного народа. Сегодня вся вата, в основном понаехавшая, вылезла смотреть парад в честь для флота оккупантов

5. Наша крымчанка из Севастополя сообщает: “У нас от этого “свята” (прим — день ВМФ оккупантов) нигде не спрятаться. В супермаркете кассирши в военно-морских пилотках сидят, и руссо-туристо в тельняшки нарядились. И это не в центре. Там, наверное, вообще шабаш”.

6. Окупований Крим, “курортний” Джанкой. Літо, канікули. Але місцевому путлєр’югенду не до відпочинку! Дитячі війська мразії мають бути готовими до захисту півострова від “української хунти” та НАТО. Вчити померти за рейх і фюрера треба з пелюшок. Хайль путлєр!

7. Милитари шабаши для детей происходят по всему Крыму. Феодосия вчера тоже не скучала.

8. За сутки в оккупированном россией Крыму установлен новый рекорд — 555 случаев заболевания ковидом (394 в АРК и 161 в Севастополе). Десять пациентов скончалось (3 в Севастополе). Надо больше парадов!

9. Гурзуф покращеный. Местных в парк оккупанты только за 300 рэ пускают… Хорошо в говени: “А у нас в Гурзуфе в аномальную жару не пускают в парк Гурзуфского санатория стариков и детей, только за 300 рублей. Можно подумать, это ОНИ возводили и сажали этот парк и фонтаны. Учитесь у Турции милосердию и добру. Кто-то с руководства обещал открыть парки???”, “Потому что нелюди”, “3,14дорасы, а потому слова уже закончились”.

10. Алушта. Хлеб из Ялты как раз на днях обсуждали — резко превратился в корм для скотины. И не всякой, а скрепной. Не из чего в говени караваи выпекать. Сырье — шлак, а свое зерно Крым по Сириям продает: “Товарищи, а вы заметили, что наш самый вкусный хлеб пропал, и вместо него "вату доковскую" завозят в магазины? Уже несколько дней нет алуштинского хлеба. В магазинах спрашиваешь, отвечают, что того хлеба больше не будет! Мне 41, и я с детства помню вкус нашего хлеба, он лучший! Белый, серый "кирпич", с некоторых пор и социальный, который тоже вкусный был. Я бы этого не писал, если бы не отвечали, что и не будет теперь того хлеба. Это что такое? Как можно эту вату есть, которая сейчас безальтернативно продаётся? Какая причина прекращения производства? Выгоднее эту "вату" делать? Ну так подняли бы на 5-10 рублей цену на наш привычный хлеб, а не замещали бы его этой гадостью! Меня одного это тревожит или тоже хотите возвращения "кирпича"??”, “А ничего, что хлебзавода нет уже хрен знает сколько! Когда был, то не вопрос, да, хороший был хлеб, а после закрытия хлебзавода — симферопольский, а вообще, лучше хлеб печь”.

11. Посмотрите, как выглядит Ялта спустя более чем месяц после потопа. Оккупанты, если быть кратким, совсем не чешутся ликвидировать разруху в самых пострадавших районах города. И куда-то испарилась вся эта широко разрекламированная для зомбоящика помощь в “21 тысячу военных”.

P.S. “Не будет открытием утверждение о том, что мифы российской пропаганды про Крым живут в пустоте и вне времени. Практически все они уже опровергнуты в тех или иных книгах, статьях, телепрограммах, в журналах, на сайтах интернет. И только нежелание людей вникать в сущность этих мифов все еще позволяет многим верить в них. Только этим, да еще многократным повторением российскими рупорами пропаганды, и объясняется их живучесть”. По ссылке прочтите статью журналиста, бывшего политузника Кремля Николая Семены, который оставил краткую рецензию на книгу: “Наш Крим. Неросійські історії українського півострова”.

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