1. Экономика Украины потеряла около 135 миллиардов долларов в результате временной оккупации Крыма россией. Такие данные озвучил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

2. Посмотрите, как прошло вчерашнее судилище над журналистом Владиславом Есипенко, которого оккупанты обвиняют в терроризме (видео).

3. Замещение населения: в 2020 году в высшие учебные заведения оккупированного Крыма поступило 1489 абитуриентов из россии, что составило 30% от общего число поступивших.

4. Балаклава, хозяин ялика говорит: “Поднимают плату за место. Сейчас платим 6 тыщ рублей. Сказали, что будет 9. Потом сказали, что 15. Последнее, что слышали, это 35. А мы всё гадали, как они нас отсюда выжмут?”. Грядет зачистка бухты от неугодных перед началом строительства яхтенной марины. Напомню, что объект отдали на реализацию друзьям путина, как и многие дорогостоящие стройки в Крыму.

5. Оккупанты отрапортовали, что овощи в Крыму за месяц подорожали в среднем на 11,4%. “Более всего подорожала свекла — на 77,4%, морковь — на 62,8%, картофель — на 14,9%”. Это у нас такая прекрасная послемостовая жизнь, когда цены, как было обещано, должны были рухнуть.

6. Ялта. Автор поста — понаехавшая художница из Питера. Потому она не знает, КОГО благодарить за высокие цены в Крыму. Рашистка написали, что она “ох*ела” и ей с продавцами “остаётся лишь материть незнамо кого!!!”. А мы вполне себе знамо!

7. Как только слышишь с нароссии какую-то фамилию, так с большой долей вероятности можешь быть уверен, что этот человек уже на Миротворце… В россии умер от короны музыкант и актер Петр Мамонов, который сознательно нарушал госграницу Украины в Крыму, куда неоднократно ездил в пропагандистских целях. В 2014 году об оккупации Крыма россией рашист сказал: “Мы нужны Западу и америкосам развращенные, ленивые, релаксовые, в Макдональдсах сидящие, ***** жующие. Чтобы взять нашу землю и на ней устроить правовое государство. Россия вымирает по миллиону в год. А мы не сдаемся. "Вырвали" (Крым), и дело верное”.

8. В Евпатории загорелся мусорный полигон. Город начал задыхаться, а оккупанты отчитались, что угрозы для здоровья нет. Странно, что не добавили: “И дым отечества нам сладок и приятен”, — прокомментировал наш крымчанин. Тушить полигон планируют несколько дней.

9. Севастопольская вата о воде и не только: “Главный вопрос: зачем всё это решать (прим — проблемы с водой)? Есть регионы в рф, где дела обстоят значительно хуже Севастополя, их, возможно, даже больше половины от общего числа. Пока всё развитие было направлено на показать результат "возвращения в родную гавань". Результат есть, тут значительно лучше, чем по ту строну границы, а проблемы с водой в этой картинке — мелочь. Есть регионы в рф, куда политическая целесообразность вкладывать деньги, выше, чем в Крыму — тот же Дальний Восток, откуда народ до сих пор бежит, в то время как даже в сидящем на воде по графику Крыму, поток желающих переехать не ослабевает. Ещё немного, и скоро за такие разговоры будут приходить из ФСБ за подрыв основ госстроя”.

10. Керчь и Симферополь обсуждают работу полицаев говени. Ватники так и не поняли, что все силы брошены на поиски вымышленных террористов, а не каких-то там реальных убийц, насильников… Прочтите

11. В Крыму снова рекорд по заболеваемости коронавирусом — 516 человек за сутки. 10 пациентов умерло. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 72476 человек, скончалось — 2428.

12. “Люди в отчаянии”: онкология в Крыму — приговор. И препаратов нет. Прочтите очередную крымскую жуть. А то один ковид кругом.

13. “… На пляже бывшей гостиницы "Ялта-Интурист" установлен памятник Неизвестному Российскому Туристу, твёрдо решившему отдыхать не в Турции или Египте, а в своём Крыму…”, — стебутся крымчане над понаехами.

14. Продолжаем продолжать. Следующая серия “Как турЫстка из Питера классно отдохнула в Севастополе с героями новороссии”.

Послушайте монолог героиНЫ. Строго 18+ (видео).

P.S. Завершу выпуск сообщением стекловатной Инессы Наумовой: “Почему в Крыму должны думать о понаехавших миллионах туристах? Надо думать о крымчанах, которые должны как-то выживать в этом нашествии из всех мухосрансков. Это крымчанам стало труднее жить! Понатащили нам заразы, везде выросли цены, на дорогах — пробки, с водой — проблема. И все равно прутся сюда. О дотациях в Крым только по телевизору говорят. А по факту за 7 лет Крым деградировал во всем. Крымчане стали жить в 30!!! раз беднее, медицину развалили, образование добивают. Нищета и грабеж. Отнимают и застраивают пляжи и парки. Не верьте телевизору! В Крыму все наоборот!”. На это сообщение лапоть замостовой ответил, что россияне больше заслуживают отдых, чем крымчане, а также посетовал, что у всех крымчан “на всякий случай несколько паспортов”. Вот и поговорили.

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