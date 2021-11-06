1. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу снова сделал заявление относительно временно оккупированного россией Крыма: “Мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы продолжим наши усилия для обеспечения безопасности и благополучия наших крымскотатарских соотечественников”.

2. Сайт оккупационной администрации Симферополя написал о выбросе радиации из российского корыта. Спустя непродолжительное время новость была удалена: “Форс-мажор во время визита президента в Севастополь. Из близких к Совету министров Республики Крым источников, стало известно, что в 12.51 МСК в МЧС поступила информация о зафиксированном резком увеличении уровня радиационного фона черноморских вод вблизи Севастополя. Группа быстрого реагирования, прибывшая в акваторию, выявила источник заражения. Им оказался новейший атомный подводный крейсер россии "Казань", который был задействован в беспрецедентных мерах по обеспечению безопасности владимира путина. В то же время, медики Севастополя фиксируют обращения местных жителей с жалобами на головную боль, нарушение дыхания, тошноту, рвоту, судороги, удушье, сонливость. По имеющейся информации, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии”. Спустя несколько часов оккупанты заявили о том, что, цитата, “неизвестные взломали сайт администрации Симферополя”.

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3. “Россия массово проводит учения, в том числе на территории заповедников (например, в Опукском заповеднике) и в акватории Черного моря. Химические вещества, которые содержатся в снарядах, попадают в грунт и в воду, что вредит окружающей среде. Военные базы также являются фактором, который влияет на истощение водных ресурсов в Крыму. По данным украинских властей, за годы оккупации количество военного контингента рф в Крыму увеличилось в 3 раза. Это значит, что приезжают не только военные, но и их семьи. Вода используется и для их бытовых нужд, и для охлаждения двигателей машин, и для мытья техники. И все это происходит за счет гражданского населения, которому периодически отключают воду”. По ссылке прочтите, как оккупационная политика рф превратила Крым в экологическую бомбу в центре Европы.

4. Для производства диоксида титана завод олигарха Дмитрия Фирташа в оккупированном россией Крыму нуждается в ильмените, который добывается на месторождениях в Житомирской области, и все еще разными путями завозится на полуостров. Для обхода санкций используется так называемая “ильменитовая схема”, каждое звено которой вполне законно, но результат нарушает санкционные ограничения и украинские законы. В этой схеме меняются маршруты и компании-прокладки, которые покупают ильменитовый концентрат у украинской государственной Объединенной горно-химической компании (ОГХК), и далее продают его другой фирме, которая и доставляет все это в Крым. Одним из покупателей ОГХК с ноября 2020 года была чешская компания Belanto Trade, которая уверяет, что ее контрагенты не поставляют ильменит в Крым. Однако кто они и куда идет перепроданная украинская титановая руда — не признаются. Расследование прочтите по ссылке, а также посмотрите фото и видео.

5. Количество абитуриентов, поступивших в 2021 году через образовательные центры “Крым — Украина” в высшие учебные заведения, составляет 337 человек. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины: “С начала работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 2016 году, вдвое увеличилось количество поступающих с временно оккупированных (россией) территорий Крыма и Донбасса в украинские высшие учебные заведения: в текущем году на обучение было зачислено 2083 студента. В целях безопасности поступающих в рейтинговые списки и приказы о зачислении их фамилии шифровались”.

6. У знакомых ребёнок поступил в украинский вуз в этом году. Очень доволен. Поступление льготное. Общежитие. Стипендия. Не ватники!

7. Зато без бандер: в Севастополе неизвестный выпустил 5 пуль в водителя мусоровоза. Оккупанты заявили, что уже задержали стрелявшего “местного жителя”. Местными жителями оккупанты называют и понаехавших рашистов. Да и понаехи уже считают себя “местными”.

8. Понаехавшие бухие кизяки с нагайками перегородили забором набережную Алушты. Семья ватников, которая пришла с ребенком прогуляться по набережной, решила брать забор штурмом. Во время прорыва обороны кизяков ватники кричали про “конституцию рф и свои права”. Отличная жабо-гадючья история (видео).

9. Впервые за долгое время приобрёл в Крыму украинский шоколад! А российский корм, который продаётся под видом шоколадных плиток — пальмовое дерьмо. Сочувствующая женщина мне тайно улыбнулась и поддержала в моей точке зрения. Многие крымчане всё понимают и хотят назад…

P.S. Лапоть дело говорит! Не переезжайте! Никогда! А кто приперся — уезжайте! И говень свою прихватите: “Утром проснулась с кашлем, дергающимся плечом (на самом деле, ухо стреляет и дергается вся левая сторона), болящими… кхм… ну, скажем, что это почки. И нет, это не коронавирус, это просто постоянно холодно, в общаге холодно, на раскопе холодно, в универе, в библиотеке, в правительстве, в кофейнях. Я так сильно в Сибири не мерзла НИКОГДА, ни в какие -40. Потому что там зима — значит, надо топить и утепляться. А тут зима — да ну ее, до лета как-нибудь доживем. Средиземноморский менталитет античного грека во всей красе. В общем-то, мораль такова: не переезжайте на этот юг из продуманной Сибири. Врут всё, тут ни капли не тепло — тут или жара, или сырая промозглая прохлада”, — скулит понаехавшая ватоголовая пропагандонша Карина Сапунова. Ну и валила бы ты в свою “продуманную Сибирь” из нашего “непродуманного” Крыма.