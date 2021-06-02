1. Оккупанты в Крыму заочно приговорили Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. То есть, рашисты обвинили Чубарова за то, что он якобы сделал в другой стране — в Украине. Кроме того, в рамках этого уголовного дела Чубарова обвиняли в призывах к "нарушению территориальной целостности россии", и это при том, что события произошли 26 февраля 2014 года, еще до оккупендума и объявления Крыма "территорией россии". Под здание "суда" сегодня оккупанты стянули множество полицаев, автобусы с "самообороной" и пропагандонов. Напомню, 26 февраля 2014 года перед зданием Верховной Рады АРК в Симферополе прошел многотысячный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. На митинг оккупанты стянули всякую гопоту и орущих "расия, приди" ватоголовых. Гоблин в тот же вечер опроверг все пропагандистские страшилки Кремля, а в провокациях на митинге обвинил "профессиональных русских".

2. "Его забрали плохие дяди". В Международный день защиты детей прочтите о том, как живут дети крымских политзаключенных и что говорят об отцах, которых никогда не видели на свободе

3. Оккупанты продлили содержание под стражей политзаключенным второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Фарходу Базарову, Раиму Айвазову и Шабану Умерову еще на три месяца, до 16 сентября 2021 года. Эта группа крымчан задержана в марте 2019 года

4. Жители Крыма продолжают сообщать о том, как оккупанты заставляли их голосовать за того, кого надо. Да и в принципе, вопрос о том, идти голосовать или не идти в оккупации больше не стоит. А теперь кремлинам вообще удобно — голосовать надо через интернет, зарегистрировавшись на оккупационном сайте "Госуслуги". Ни о какой конфиденциальности, конечно же, и речи нет.

5. Помните комический цирк с оркестром от МО рф? Месяца полтора покачали из пустого в порожнее. Водопроводные трубы, которые соединяли Тайганское и Симферопольское водохранилища, едут домой.

6. Гардемаринам в Севастополе говень наплевала в самое сокровенное — в их мифическую уникальность, в особенность и ценность. ТАК вот прямо смачно и плюнула… Почитайте вой предателя Андрея Маслова: "В СССР я жил в окружении вояк, с которыми Севастопольские мальчишки дружили и брали с них пример! Наши "шефы" из школы водолазов по субботам "живьем" играли у нас в 34-й школе "Beatles", "Deep Purple" и "Led Zeppelin", и все девчонки были в них влюблены, а мальчишки их боготворили! Я не просыпался по утрам от звуков "калашей" и ПМ на стрельбище в ста метрах от дома, но подскакивал от голоса дежурного офицера в бригаде ракетных кораблей под звуки гимна: "Флаг поднять!". Я здоровался с водителями военных КАМАЗов, по утрам выезжающих из автобата, а по вечерам молча в него возвращающихся. И никто не знал, где они были и кого перевозили. Я "забивал" свои баллоны АВМ-5 на полигоне водолазов, по утрам ловил рыбу на пирсе СЭЛа, даже во время украинской оккупации я жил в россии, ведь меня окружали ворота и здания с привычным триколором. Мамочка сразу после развала СССР часы в гостиной ориентировала на московское время, и на стене неизменно висел (и до сих пор висит!) портрет нашего президента. А теперь ОНИ экскаваторами, досками, решетками, заборами, запретами и проходными разрушают все наши скрепы в намерении превратить нас (севастопольцев!) в послушное стадо, в быдло, в безликую биомассу! Херсонес, Фиолент, Балаклава, Инкерман… Прямо какая-то "осада" со всех сторон. P.S. Вспомнилось: когда в прошлом веке строили ливневый коллектор на Древней, который до сих пор сливает говно в Карантинную бухту. Круглые сутки рыли ров, глубиной метра два-три. И, однажды, поздно вечером, строители своим буром провалились в… пустоту. Оказалось, что это — античный склеп! Работы тут же остановили, и поздно вечером, даже ночью, вызвали милицию, представителей власти и археологов, которые сделали фотосъемки, рисунки, изъяли артефакты и останки усопших. Это я к тому, что буквально в пятнадцати метрах от того склепа экскаваторы за забором роют двухметровый фундамент, а "отсыпку" увозят на КАМАЗах с интервалом в три-пять минут. Практически, круглые сутки! О каком сохранении Истории Государства Российского стоит нынче говорить?! Назовите мне фамилию человека, который дал отмашку на ЭТО!!! Представляю, сколько ценных артефактов в кузовах этих карьерных грузовиков…((( Продолжение следует!", — написало ватное чудовище.

7. Причинно-следственные связи настройте. Ибо не выгребем никогда так: "Очень радует тот факт, что те, кто в 2014 году, кусая губы, от переполнившего их счастья от причаливания в родную гавань, сейчас открыто ненавидят эту самую гавань. А все благодаря чинушам на местах и тем единицам, которые обирали народ и страну при Украине, но после, как причалили, им дали возможность еще и грабить ободранный народ. Так держать, верный путь в никуда… дома!", — написал ватник

P.S. Прочтите вой ватоголовой Юлии Евдокимовой и представьте, чему ТАКОЕ может научить студентов в захваченном ТНУ (сейчас — КФУ): "Я — патриот Крыма. И антиреволюционер. И эта публикация не с целью "всё пропало" и дать материал информационным помойкам для инсинуаций. А просто просьба ко всем крымчанам, экологам, юристам, компетентным чиновникам — давайте разберёмся ВМЕСТЕ с тем, что происходит с НАШИМ КРЫМОМ, его природой, безопасностью экологической и нашей, в конце концов. Одна я больше не справляюсь. И коллектив тех жителей, кто столкнулся с этой ситуацией, тоже. Обращения к главе (прим — Гоблину) в FB помогают в плане их перенаправления в администрацию Алушты. Экологическая служба пыталась разобраться, но тоже не в силах. Они отправили запрос на противооползневое, те ответа не дали. Вопрос — что ещё можно сделать крымчанам и тем, кто Крым любит? Повторяю — безопасность! Экологическая, оползневая, люди, мы его теряем!!! Продали землю, проехали, уже факт. Но боги, что творят новые "хозяева", они бессмертны, да? Может. А Крыму с таким подходом хана". Давайте разберемся — ВАШЕГО Крыма больше нет. Вы лоханулись, продали его за пустые фантики — брехни россии. Никакие экологи тут не помогут, говень гребет трофеи. Разве что боевые экологи ВСУ… и архитекторы НАТО!

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