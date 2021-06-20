1. По состоянию на утро 19 июня в оккупированной россией Ялте из-за ливневых дождей и вызванного ими паводка пострадали 18 человек, женщина 1961 г.р. пропала без вести, 26-летний мужчина, которого смыло грязевым потоком, погиб. Остаются подтопленными дома, во многих районах нет света и воды. Часть города второй день перекрыта. Больше всех пострадал центр Ялты, особенно район улицы Кривошты (возле автовокзала), который вторые сутки находится под бурными потоками воды и грязи. Некоторые дороги в Большой Ялте полностью уничтожены — проезда по ним нет. Люди по всему городу ищут питьевую воду, к местам выдачи которой выстраиваются гигантские очереди. Очередные сильные ливни с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду накроют Крым сегодня и завтра. На полуострове снова объявлено штормовое предупреждение. Основной удар стихии придется на северную и западную часть.

2. Закончился тяжелый день. Большие убытки. Смытые огороды и поломанные деревья. Погибли люди, животные. Впереди много работы. Справимся. Хватит сил. Тем более, когда кто-то с Большой Украины в твите вдруг пишет: “Тримайтеся! Все буде добре!”

3. Вода в кране понемногу возвращается. Пока с низким давлением, но есть. Перебой получился продолжительностью около суток. Предлагаю по ссылке посмотреть огромный видеорепортаж с последствиями вчерашней стихии, разбушевавшейся в Ялте.

4. В Ялте полностью затопило крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось. На фото вы видите затопленный и заваленный мусором вход в крокодиляриум, который располагается в подвале под жилым зданием в центре города. Пока о погибших животных не сообщают.

5. Море в окрестностях южного берега Крыма превратилось в свалку мусора, который снесло с населенных пунктов после ливня (видео из Артека).

6. Гурзуф. Авунда — речка-вонючка, в которой жили максимум четыре жабы, вдруг показала норов… Почти сутки после дождя все еще бурлит (видео).

7. А это Цуруба — приток Авунды, о существовании которого знали только маньяки-экскурсоводы. Тоже безумствует уже сутки после дождя (видео).

8. Пока одни руссо-туристо спешно покидают Ялту), другие прут отдыхать на замусоренные пляжи, на которых, к слову, оккупанты запретили купаться из-за опасности подцепить какую-нибудь болячку.

9. Ливень в Севастополе поломал ветви и повалил деревья, спровоцировал небольшие селевые потоки, обесточил садовые товарищества на мысе Фиолент и вызвал подтопление домов на Монастырском шоссе и части территории микрорайона Казачья бухта.

10. Гоблин пообещал наградить плывших кролем за его лодкой в Керчи спасателей, от которых открестилось руководство МЧС оккупантов, заявив по старой русской традиции о том, что ихтамнет.

11. Какова сейчас ситуация при пересечении административной границы Крыма с материковой Украиной, с какими сложностями приходится сталкиваться крымчанам при выезде с полуострова и возвращении обратно? Обо всем этом прочтите по ссылке.

12. Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение досудебного расследования в отношении военного комиссара Симферопольского района и города Алушты по факту незаконного призыва крымчан на службу в армию россии.

P.S. Завершу выпуск словами нашего керчанина: “Я сам атеист, а вот мать — верующая. Сегодня она сказала, что с 2014 года в Крыму одна ложь и обвинения всех вокруг. Хотели воды — и получили наказание водой. Может, что-то в этом и есть…”.

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