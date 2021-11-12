1. Оккупанты арестовали на 12 суток и оштрафовали на 4 тысячи рублей адвоката Эдема Семедляева за отказ выполнять заведомо незаконные требования сотрудника “Центра по противодействию экстремизму”. От адвоката, который приехал защищать своего доверителя, рашисты требовали раздеться догола и продемонстрировать отсутствие экстремистских татуировок.

2. Семья Олега Приходько получила от узника Кремля два письма из российской тюрьмы строгого режима — Владимирского централа. Дочь Приходько — Наталья показала письма, в которых крымчанин пишет о своей любви к супруге, дочери и пожилой матери. В письме он также пишет, что тоскует за родными, переживает за события в Украине.

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3. Понаехавший “следователь” Магомед Магомедов, предъявивший сфабрикованное обвинение главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову в “деле 26 февраля”, получил сообщение о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

4. Т.н. “министр сельского хозяйства Крыма” Андрей Рюмшин крайне возмутился ценами на продукты питания на Куйбышевском рынке в оккупированном Симферополе. Топает ножками, закатывает глазки и грозится бороться с торговцами… мониторингом цен. Про мост не вспоминает. Готовимся к дефициту.

5. В Крыму стало на один недобанк меньше: РНКБ поглотил “Севастопольский морской банк”.

6. За верную службу рейху: Поклонская воспользовалась нормой закона, позволяющей “улучшать жилищные условия для нуждающихся чиновников”, и получила квартиру за 53 млн рублей в жилом комплексе “Дача Сталина” в Москве.

7. На фоне новости о вводе обязательного QR-кода севастопольские хомячки занервничали и стали вслух произносить крамольные вещи. Про какие-то права и конституцию вспомнили, оккупантов с фашистами сравнивают. Странные, они же так этого хотели: “Да здравствует фашистская россия! А Гитлер хитёр”, “Ни х*я себе инициатива, идите на х*й”, “Походу, надо уже выходить на улицу, к администрации, и менять этих ОПТИмизаторов, раз они оказались фашистами”, “Это фашизм”, “НЕТ СЕГРЕГАЦИИ!”, “Полное нарушение конституционных прав!!!!!”, “Ну, тогда люди точно выйдут”, “Мы накануне грандиозного шухера”, “Может, сразу концлагеря создадим? Нет фашизму!”, “А как это все вяжется с законами конституции, со словами президента о свободе выбора, ставить прививку или нет? ВВП не уважаете, ни во что не ставите? На конституцию плюете?”, “В край офигели уже! Скоро грядет война! Люди голодные на многое способны”.

8. За 11 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1182 новых случая заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 32 пациента скончались.

9. Алупка озаборено-прекрасная: “Когда-то самая красивая улица Алупки (такая она была для меня) превратилась в самую ужасную улицу. Везде вот такие страшные и небезопасные заборы, половина из них уже держатся на честном слове, и не дай Бог поднимется сильный ветер, а в это время будут идти дети в школу или просто туристы и жители не только ул. Ялтинская, но и с ул. Севастопольское шоссе, то если сорвет это железо с острыми как лезвие краями, то ждите беды, и не говорите, что никого не предупреждали. Улица очень грязная, везде лежит бытовой мусор, листва уже спрессовалась, второй месяц нет уборщика. Уважаемые МБУДЭУ! Может быть, хоть как-то собрать этот мусор под лопату? Да смотрю и жители, которые строят на этой улице огромные дома, глубоко наплевали на то место, где они живут. Хотя почти вся улица в летнее время пускает отдыхающих и имеют неплохой доход. В общем, чем богаче, тем наглее. Вот придёт дядюшка Греф и наведёт на вашей улице порядок”, — написала ватница.

10. Крымчане пообщались: “В Риме проходит чемпионат среди университетов. Россию представляет футбольная команда из Крымского университета им Вернадского. По украинской биометрии въезжали в ЕС, "россияне"? P.S. Уровень соревнований — дворовые состязания. Зато отличный пропагандистский повод”, “Открою вам секрет. Они, скорее всего, выиграют этот "мировой турнир", так как в составе команды присутствуют "студенты", играющие в профессиональной лиге Крыма за клубы Крымтеплица, Таврия и Гвардеец”, “Не удивлюсь, уже вижу те заголовки в СМИ. В рашке не могут не н@ебывать. Вряд ли против них будут играть за какой-то универ игроки Ювентуса. Унижаться никто не будет”, “Там дело даже не в ювентусах, а в том, что любая х*рня, связанная к Крымом, для кацапов — пропагандистская акция, призванная работать по принципу "народной дипломатии", типа простые люди сами решают (как в 14-м), так и сейчас, в Италии, принимать таких гостей или нет”.

P.S. Жители временно оккупированного Крыма могут получать государственные услуги в центрах предоставления административных услуг возле пунктов пересечения админграницы “Каланчак” и “Чонгар”. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. В сообщении говорится, что на сегодняшний день работники новых ЦНАПов предоставили более 2 тысяч консультаций и почти 3,5 тыс. административных услуг. Наибольшим спросом у крымчан пользуются услуги по получению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. И это сильно бесит оккупантов, которые лучше нас знают реальные цифры оккупендума!