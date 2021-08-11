1. “В ФСБ напуганы и фабрикуют дела”: 5 лет назад, 10 августа 2016 года, оккупанты заявили о предотвращении в Крыму терактов, якобы подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины. Оккупанты утверждали, что в ночь с 6 на 7 августа в районе админграницы Крыма с материковой частью Украины якобы произошли перестрелки с некими “украинскими диверсантами”. Согласно легенде рашистов, в бою тогда погиб подполковник ФСБ Роман Каменев, а на следующий день, во время “операции по поиску диверсантов” — российский десантник-контрактник Семен Сычев. После этого задержали двоих граждан Украины: это Евгений Панов и Андрей Захтей.

2. 5 августа 2021 года в Армянске прошла серия обысков у “Свидетелей Иеговы”. “У верующих изымали электронные устройства и личные записи, искали денежные средства, личные заметки и блокноты с рукописным текстом, в котором есть ссылки на Библию. Копий постановлений и протоколов изъятия вещей силовики не предоставили”. Обыски прошли в домах 8 человек в возрасте от 47 до 72 лет. В частности, 60-летнего Александра Литвинюка оккупанты задержали и увезли в Симферополь. 6 августа “суд” избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября. Решение выносил предатель Украины Андрей Долгополов.

3. В Минобороны Украины фиксируют постоянное перемещение подразделений российских войск в оккупированном Крыму. Наряду с этим, как указал глава ведомства Андрей Таран, в Украине начались “масштабные командно-штабные тренировки с командованием объединенных сил и другими составляющими сил обороны”.

4. Российские оккупанты подали меморандум в Международный суд ООН по делу “Украина против российской федерации”, в котором отрицают все обвинения Украины, в том числе относительно притеснения украинцев и крымских татар на захваченном полуострове. Говорят, что мы счастливы.

5. В МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом заявлений диктатора Александра Лукашенко, в том числе по Крыму.

6. США на Совете безопасности ООН напомнили об агрессии россии: “В Черном море, в Керченском проливе, в Азовском море мы наблюдаем продолжение агрессивных действий в отношении Украины, опасные посягательства в море и воздушном пространстве и агрессивные действия в отношении судов, которые создают препятствия для торговли и доступа к энергоресурсам. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые распространяются на ее территориальные воды. Крым — это Украина. Когда страны игнорируют границы других стран или пытаются изменить их, на суше или на море, они подрывают суверенное равенство стран-членов, которая является краеугольным принципом ООН”, — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

7. В Крыму за сутки 613 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 219 в Севастополе, 23 человека скончалось. Для сравнения, на материковой Украине — 781 заболевший и 24 летальных исхода.

8. Медицина Севастополя — покойник хведерального значения: “Пи…ц подкрадывается вполне заметно. В детской поликлинике №2 на Юмашева в кабинет неотложной помощи каждый день образуется сумасшедшая очередь. Сегодня больным детям прием пришлось ждать минимум 2 часа. Многие, не дожидаясь, уезжали. Некоторые сидели с температурой 39! 39, Карл! В самой поликлинике рассказали, что не хватает врачей — кто уволился, кого перевели в ковидное отделение”.

9. Курортный Джанкой. Говень специально ливневки асфальтирует при “ремонте” дорог — чтобы количество отелей в первой линии росло.

10. Кто землетрясение спрашивал? У нас есть. Пробничек пока случился, магнитудой 3,4.

11. Прочите, как оккупанты издеваются над украинцами, которые пытаются попасть в Крым: “Подъехали в 18 на пост Чонгар. Въезд в Крым. Я вырос и прожил там 22 года. Ходил в садик, школу, у меня там сыновья, бабушки и дедушки… ПЕРЕД НАМИ БЫЛА ОДНА МАШИНА!!! Стоим три часа уже! Пустили через все круги ада, причем просто закрывали на полчаса окошко перед носом, уходили пить чай, курить, ковырять в носу, в жопе и т.д.! Осмотрели все вещи, всю машину вывернули, и в итоге: а теперь на сканер — мега современный и мега большой рентген. Нах*я делать тройную работу?! (уже ору на них). Ответа нет. Стыдливо убирают взгляд или в очередной раз хлопают окошком в своей собачьей будке! Собачьей — потому что только животные так относятся к людям! Одного спрашиваю: откуда ты? — Из Евпатории. — Так я, бл…, тоже оттуда, Мойнаки, пр. Советский! Молча ушел тоже тормозить процесс. Чистые п@дорасы”, “Такая же ситуация. Прожив 27 лет в Крыму, 17 лет назад переехали на ПМЖ в Италию. Каждый год приезжаю в Крым. Пересечь границу стало все сложнее. 5 августа простоял 7 часов. Не пустили твари. Русский мир в своем лице. Потом обижаются, почему весь мир против них”. А я напомню, админкордон закрыт рашкой. С материковой пропиской — только к родным первой линии. Плюс на лето деды-бабы, братья-сестры. Вариантов иных почти нет. Выезд крымчан — с приключениями, заезд домой в Крым — по аусвайсу.

P.S. Еще один комментарий из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Надеюсь увидеть, как они будут снимать унитазы с оставшихся пунктов пропуска и стихийно возвращаться на россию”. И вы даже не представляете, сколько людей в Крыму буду радоваться этому моменту!

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