1. Правозащитница, супруга политзаключенного Сейрана Салиева, координатор проекта “Крымское детство” Мумине Салиева стала лауреаткой Волонтерской премии Евромайдан SOS — 2021! “Эта женщина чрезвычайно мощной силы. Когда ее муж Сейран был приговорен к 16 годам колонии по сфабрикованному делу, она создала инициативу "Крымское детство" и взяла под опеку всех детей политзаключенных в Крыму”

2. Лукашенко дал срежиссированное российскими оккупантами интервью Киселеву, в котором признал Крым “российским” и засобирался приехать с путиным в Севастополь. Причем этот упырь заявил, что и до “референдума” Крым был “российским”. В Крыму коллаборанты и оккупанты уже обоссались от счастья

3. “Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі”, — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

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4. Крым такой же российский, как и Лукашенко — президент

5. Комуністична партія Китаю фактично визнала законною спробу анексії Криму росією: вісник відділу пропаганди КПК вперше опублікував відповідні матеріали і долучився до кампанії “о красоте русского Крыма”

6. Южный окружной военный “суд” в Ростове-на-Дону продлил арест политзаключенному “дела Хизб-ут Тахрир” из Крыма Вадиму Бектемирову. Крымчанин останется под арестом еще как минимум 3 месяца — до 16 марта 2022 года

7. Щомісяця Газета “День” та Центр прав людини ZMINA розповідають про політв’язнів-іменинників, яких утримує рф — таких наразі щонайменше 127 людей. Андрій Зехтей, Сейран Салієв, Леонід Пархоменко — хто вони і за що їх ув’язнила росія? Дізнавайтеся більше і пишіть їм листи підтримки

8. В оккупированном Крыму прошел флешмоб в поддержку задержанных и арестованных крымских татар, которые 23 ноября вышли встречать из изолятора временного содержания адвоката Эдема Семедляева. Десятки крымских татар сфотографировали себя с изображениями арестованных активистов.

9. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4564, що має спростити процедуру внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) на Сході України та в Автономній Республіці Крим

10. Киевский апелляционный суд разрешил задержать прогнувшегося под оккупантов коллаборанта Сергея Аксенова, известного по кличке Гоблин, которую он получил в ОПГ Сейлем. Подумай, Серега, на рашке тебе светит только “лифт”, а тут посидишь, да и выйдешь

11. Вчера Крым снова накрыло мощным ураганом. Тысячи людей остались без света (только в Севастополе — 125 тысяч). Валило деревья, срывало крыши. Во многих районах Крыма, в том числе в Севастополе, в Симферополе и на ЮБК, выпал снег. Наблюдались перебои со связью и интернетом

12. Это группа понаехов-крымнашистов бутербродного типа. И им пофигу, что их россия отобрала у ваших детей в Ялте больницу: “Почему я отправляю публикацию, а мне пишет, что она удалена администратором?? Публикация о том, что в Ялте не работает здание детской больницы, нет врачей. Администрация Ялты и ФМБА отвечают, что все у нас есть и все прекрасно! Только почему-то детей отправляют в Симф, в Белогорск, в Джанкой. И так далее. Люди ходят по частным клиникам, потому что массово увольняются все врачи из поликлиники. Банально не вызовешь педиатра на дом. Надо распространить эту информацию. Есть ролики, которые снимают люди. Была встреча Янины с людьми у больницы, где было много развешано лапши. Все это надо распространять”, “В этой группе часто удаляют публикации — я уже не размещаю”, “Боятся правды. Настоящий геноцид народа!”

P.S. Ровно 30 лет назад, 1 декабря 1991 года, состоялся Всеукраинский референдум, на котором 90,32% жителей Украины проголосовали за независимость страны от совка. В Крыму свой голос за Украину отдали 54,19% жителей, в Севастополе и того больше — 57,07%. Явка на полуострове составила свыше 60%… Это к слову о том, что ватники очень любят говорить, что в 1991 году их “никто не спрашивал”. Жители тогда еще свободного Крыма укрепились в своей поддержке принадлежности полуострова Украине, когда в 1994-1996 и 1999-2000 годах, когда россия стирала с лица земли жителей Ичкерии (Чечни). Одна из самых популярных фраз в Крыму того времени, особенно матерей, была: “хорошо, что мы в Украине живём”. К 2014 году, к моменту начала оккупации Крыма россией, сторонников Украины на полуострове было ещё больше, чем в далеком 1991-ом. Но в 2014-ом появилась “спонтанно возникшая самооборона”, которая, как заявлял тогда путин, традиционно для россии “встала за спинами женщин и детей”, а в Кремле напечатали бюллетени для оккупендума на чужой территории. И этот оккупендум противоречил как украинским, так и международным законам, что и привело к последующим санкциям, изоляции россии, милитаризации общества и превращению Крыма в гетто. На честном и законном референдуме в 1991 году Крым сказал ДА Украине, а на фейковом — что напечатали, то и объявили. К тому же, подавляющее большинство жителей Крыма последовало совету украинских властей и проигнорировали ватный кремлевский телевизионный шабаш возле урн под дулами автоматов