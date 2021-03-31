1. Про “исконную русскость” Крыма: 28 марта 1930 года в Симферополе деды тех, кто сегодня громче всех кричит “Крым наш”, лишили жизни 69 человек по национальному признаку. Массовый расстрел крымских татар по приговору тройки ПП ОГПУ по Крыму от 23 марта 1930 года

2. Оккупанты в Алуште (сотрудники прокремлевского крымского муфтията, ФСБ, ЦПЭ и прокуратуры) нагрянули в мечеть “Юкъары Джами”. Оккупанты заявили, что “проводится проверка соблюдения федерального законодательства о свободе совести и религиозных объединениях, о противодействии экстремистской деятельности и терроризму”. Руслану Эмирвалиеву вручили повестку. Среди нагрянувших прихожане узнали сотрудника ФСБ Александра Компанейцева, выступавшего на стороне сфабрикованных обвинений в ряде уголовных дел против крымских татар

3. СБУ провела еще 20 обысков в 10 регионах Украины у представителей медведчуковского “Украинского выбора”, которые помогали оккупантам захватывать Крым

4. Полезных санкций много не бывает: Канада ввела новые санкции в связи с оккупацией Крыма россией. Под санкции попали двое физлиц и четыре юрлица: 1) Генеральный директор “Гранд Сервис Экспресса” (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов; 2) Глава “Мостотреста” Леонид Рыженькин; 3) ОАО “Ленпромтранспроект”; 4) ФГУП “Крымская железная дорога”; 5) “Крымская первая страховая компания”; 6) ОАО “Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск”. После незаконной аннексии Крыма россией в 2014 году Канада ввела санкции в отношении 440 физических и юридических лиц. В Канаде также заявили, что очередные санкции призывают россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политзаключенных. Оттава обращает внимание, что новые меры согласуются с ЕС, Великобританией и Австралией, дополняя ранее введенные ограничения. Кроме того, уточняется, что россия с момента начала незаконной оккупации Крыма отрицает нормы гуманитарного права, которые действуют в Крыму в условиях российской оккупации, а также проводит политику замещения населения и уничтожает культурное наследие украинского и крымскотатарского народов

5. Австралия ввела новые санкции против одного физического и четырёх юридических лиц, которые связаны с незаконным строительство Крымского моста. Также в МИД Австралии подчеркнули, что страна продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Всего с 2014 года в санкционный список Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица

6. Феодосия. Едут и днем, и ночью. Днем возле Владиславовки прошла колонна, штук 30 танков, по старой дороге на Симферополь, ночью шли БТРы

7. Колонная военной техники рашистов замечена сегодня в Симферополе

8. Оккупанты констатировали, что притоки в водохранилища Крыма после зимы катастрофически малы, поэтому решили угробить Крым и ускорить засоление почв путем увеличения использования подземных вод

9. Инкерманский карьер. Оккупанты торжественно открыли тут водокачку в прошлом году, собирались черпать ихтамнетам в Севастополь до новых веников… Но месяца за полтора выкачали всю воду… и бросили. Любуйтесь

10. Оккупанты через ручных пропагандонских шавок продолжают топить коллаборанта Талипова, обвиняя его в массовых сексуальных домогательствах. Похоже, говень таки может закрыть Талипова в местах не столько отдаленных за его безудержное стремление попасть к корыту, ради чего он активно рассказывает о камнях с неба, обрушившихся на Крым

11. Ну вот, Большедворов, 10 суток отсидевший в СИЗО, вышел вчера на свободу на свою голову! А в тюрьме сейчас хорошо! Завтрак! Маааааакааароны! А на воле — несладкая жизнь: “В Крыму все хорошо. Пошел в магазин. Сахара нет. И так в трех. Спросил, почему? Говорят, мы по 52 продавали, теперь нам на опте по 53 продают. Как людям объяснить?”, — спрашивает пособник оккупантов

12. На паблике Севастополя обсудили, во что оккупанты превратили Сапун-гору: “Сапун-тюрьма, все заборами обнесли, не хватает только полицаев на вышках. Как мы жили вообще до того, как все заборами стали обносить? Все ЮБК заборами застраивают. Забория, блин”, “Типичная россия — везде заборы”

13. Окупований Крим, колишня дитяча оздоровниця Євпаторія. Місцевий путлєр’югенд в останній день канікул здійснив марш-кидок за озеро Мойнаки. Так малюків-бойовиків дресирують, виробляючи покірливість і відданість рейху, які в путінляндії називаються “патріотизмом”

14. В военном санатории в Партените после оккупации поначалу заявили о масштабной реконструкции, поразгромили если не все, то многое — и, года с 2018-го, бросили. “Денег нет” (даже у вояк эрефии)? Спальный корпус №1 зияет пустыми проёмами окон, как и спрятавшийся за ним его близнец корпус №2. По слухам, вместо ремонта их вообще собираются сносить. Практически уничтожен и зимний сад со стеклянным куполом. Зато с чем у них нет проблем — так это с заборами/воротами. Даже задний, запасной КПП, через который никто не ездит, оборудовали целым ДОТом. Правее ворот — что-то колючее для принудительной остановки транспорта. “Кругом враги”!

P.S. “Мы уже давно идем в сторону полного тоталитаризма”. Нет, это не слова патриота Украины в Крыму. Это слова звезды “Миротворца” Ильи Большедворова, которого вчера выпустили из СИЗО после 10-дневного ареста за съемку одиночного пикета. Теперь пособник российских оккупантов, который до оккупации понаехал из Иркутской области в свободный Крым, со своими единомышленниками воет о том, что полуостров погружается в бездну беззакония и бесправия… Мне всегда было интересно, что происходит в головах у ватоголовых, которые, продолжая радоваться оккупации Крыма, недовольны тем, что Крым “уже давно идет в сторону полного тоталитаризма”? Кстати, ватники, подсказать, когда именно началось это “давно”? Или еще есть надежда, что ваши черепные коробки способны установить причинно-следственную связь?

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