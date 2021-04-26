1. В этот день, 25 апреля 2014 года, оккупанты в Севастополе демонтировали 2 украинских памятника — памятник Гетману Сагайдачному и памятник в честь 10-летия ВМС Украины. Зато вата любит открывать свой вонючий рот по поводу декоммунизации в Украине, причем на материке демонтировали памятники реальным ублюдкам, руки которых по локоть в крови, но ватники и оккупанты таких чтят

2. Подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины провели совместные учения с подразделениями Государственной пограничной службы и Воздушных Сил ВС по усилению обороны с морского направления, откуда возможна атака российских оккупантов. Учения прошли с привлечением корабельного состава, береговой артиллерии, морской пехоты национального флота, авиации и подразделений Госпогранслужбы

3. В Крыму наблюдается массовое перемещение ихтамнетов рф. Даже не успев зачехлить орудия, подразделения оккупантов коллективно и срочно покидают места дислокации, возвращаясь “на квартиры”. На весь мост растянулись

4. Посмотрите, как сегодня выглядит Партизанское водохранилище, которое когда-то питало водой Симферополь и Симферопольский район

5. Жители Крыма обсуждают фотографии с километрами бесхозно лежащих труб, которые оккупанты тянули, чтобы наполнить пустое Симферопольское водохранилище водами почти пустого Тайганского: “Вода текла (из труб) по всем полям, дорогам. До Симферополя 30%, если доходило, то хорошо. Тупо высосали деньги и воду вылили в землю”, “У власти денег много, у народа — нет”, “Абсолютно бестолковый был проект. Просто выкинутые на ветер деньги. Водопровод проработал неделю и благополучно стух. Вот и гниют теперь эти наспех положенные трубы”

6. Жители Крыма обсуждают предстоящее нашествие саранчи: “Смысла от руссо-туриста нет — один вред. Контингент массового русо-понаеха — ни копейки врагам (т.е. нам). А идеальный отдых для них — обнести номер, не заплатить в чебуречной и украсть с клумбы розу с корнем”, “Смысл от них, они по путевкам едут. Лично видел, как “туристы” ели один пирожок на двоих”, “Потому что без воды ни туды и ни сюды”, “Не приедут. Заборы, отсутствие канализации, опять же, нехватка воды. Кишечная палочка не дремлет и тоже ждет сезона. Вместо Турции открывается Египет. Это все бла-бла-бла. Кто хоть раз побывал за границей, в Крым не приедет. Крым очень замечательный БЫЛ. Такие учения развернули, бедная флора и фауна. Ничего живого не останется в море”, “Возможно, если они привезут с собой хотя бы 2 млрд литров воды!”

7. Гардемарин Юра Югансон из Севастополя мягко и по-ватному нам хочет сказать, что понаехи задолбали всех до изжоги: “О местных идиотах и прометеях, несущих свет. Слово идиоты (с) только что в междугороднем автобусе использовала молодая пара, судя по говору, приехавшая издалека. Из мест за мостом. Но обо всём по порядку. Автобус наполняется пассажирами. Две дамы проходят к своим местам, но они уже заняты молодой парой. Дамы показывают билеты на эти места и просят пересесть. Казалось бы, банальная ситуация, но нет. Молодая пара, хоть и пересаживается, но начинает громко обсуждать ситуацию. Одним из аргументов звучит сентенция, что номера мест в билетах написаны от балды, чтобы не переполнить автобус лишними пассажирами. И прямая речь: "да они тут просто все идиоты"! Причём никто больше с парой ничего не обсуждает, поток сознания выплёскивается в окружающее пространство совершенно риторически. Такое впечатление, что познакомился лично с пользователями одного банка (ну, вы знаете!), у которых в отделении медведи ходят”

8. У быдла вчера в Крыму был субботник! Та я бумажку не брошу, высоко с гор соберу весь мусор и буду его тащить до мусорки 25 км! Но в лесу не брошу! Мусорят понаехи, это не их земля, они здесь временно! У евпаторийцев даже есть такой упрек к местным, которые бросают окурок мимо урны: “Ты шо, курортник?”.

9. Севастополь. Супермаркет. Я: “Мелковаты яйца за такую цену”. Какая-то тётка в ответ: “Мы в Ижевске такие только и берём, они от молодой курочки, остальные плохие”. Я: “Я на дату смотрю, а не на свидетельство о рождении курицы”. Вот нас, аборигенов неразумных, теперь учат, что жрать

10. В Ялте 22 апреля на одиночный пикет вышел единственный сторонник Навального, на которого набросился десяток полицаев оккупационного режима). Как ни странно, но бутербродником оказался местный житель, 26-летний Артем Дудич. Журналистам он признался, что был в диком восторге от политики путина в 2014 году, но потом что-то пошло не так: “Я уходил в армию (прим — в 2017 году), считая, что весь мир ополчился против нас. Запад нас хочет захватить, нанести ущерб нашим интересам в мире, но у нас мощная и современная армия и мы благодаря ей сможем всем противостоять. В общем, я абсолютно верил в то, о чем постоянно говорят по телевизору”. Срочную службу ватоголовый проходил на флоте. Однажды неподалеку Кипра российский военный корабль, на котором служил Дудич, стоял рядом с кораблями американского и французского флотов. У Дудича была возможность коротко пообщаться с военными из других государств. Ватник пришел в ужас, когда не почувствовал в свой адрес никакой агрессии от солдат НАТО: “Напротив, все, с кем говорил, оказались очень понимающими и дружелюбными людьми”. Этот эпизод впервые заставил ватника усомниться в правдивости кремлевской пропаганды. Потом ватник опешил от уровня техники НАТО, что заставило его усомниться в российской “мощи”. Ватник задался вопросом: “Так а может нас и во всем остальном обманывают?”. Теперь ватник очень хочет построить прекрасную россию будущего на оккупированной украинской территории.

P.S. Кадыровцы на внедорожнике вражеской немецкой марки “Мерседес” перекрыли дорогу, ведущую к Воронцовскому дворцу и парку в Алупке (Большая Ялта). Людей не пропускают даже на работу или чтобы прогуляться в парке. Возмущенным торговцам понаехавшие кадыровцы угрожают физической расправой. Ватоголовые торговцы истерично просят, чтобы путин приехал и снова спас их: “Смотровую забрали, дорогу забирают! Второй день люди идут пешком на работу! Что это такое? Говорят, ноги переломаем, шеи пооткручиваем! Что это за разговоры такие?! Что это за самоуправство?! Кому не лень перекрывают дорогу! Три километра люди во дворец идут пешком! Нет ни милиции, ничего нет! Плевать все хотели! Может, путин приедет, поборется за нас, а?! Что тут творится!?”. ЗАТО БЕЗ БАНДЕР!

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