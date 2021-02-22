1. В этот день, 21 февраля 1784 года, российские оккупанты переименовали порт и крепость Ахтиар в Севастополь. Изначально крепость получила свое название от крымскотатарского села Ак-Яр, на территории которого находилась. “Крым всегда был исконно русским”…

2. Сила действия равна силе противодействия… Это на Орде вашей по-другому, все под лавками сидят, фонариком посветить — уже подвиг. Крым — это не говень ваша. Мы вместе. Рано или поздно все встанет на свои правильные места: “На этой неделе в Крыму были новые аресты. А это значит, что список политзаключённых снова вырос. Вместе с ним ширится круг людей, которые переживают аресты вместе со своими близкими. Это дети, жены, родители. Сегодня мы навестили семью Тимура Ялкабова, Ленура Сейдаметова и 58-летнего Азамата Эюпова. Приятно было видеть, как в дом стучатся новые и новые люди. Уже прощаясь, мы встретили в дверях следующую группу гостей. Первые дни для каждой семьи — самые сложные, и наша общая поддержка сейчас нужна им больше чем когда-либо”, — написала крымскотатарская правозащитница и активистка Лутфие Зудиева, которая и сама подвергалась гонениям.

3. Хронология лжи: 2017 год — “С вводом Крымского моста цены на продукты на полуострове могут снизиться на 5-10%”; 2018 год — “ФАС: после ввода Крымского моста продукты на полуострове обязательно подешевеют”… Сегодня оккупанты сообщили о том, что Крым и Севастополь по-прежнему остаются лидерами по росту цен. Может, не тот мост ввели? Или нужен еще один, а? Ватники, ваши варианты…

4. Керченский завод “Залив”, созданный в 1938 году, оккупанты переименовали на АО “Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы”. Завод имени Бутомы создан оккупантами в 2016 году, и ему же подчинили легендарную керченскую судоверфь, у которой отобрали название. Борис Бутома (1907-1976) — “герой соцтруда, работал министром судостроительной промышленности СССР”. 60% акций керченского завода оккупанты отдерибанили ООО “Вэста” (Самара, бенефициар — Рашит Кадямов), 40% — ООО “Энкор” (Чебоксары, Чувашия, бенефициар — Галяметдин Шейхутдинов). Напомню, на протяжении 7 лет оккупанты постоянно сокращали зарплаты рабочим и выкидывали их на улицу. Рабочие пытались устраивать забастовки и голодовки, а также писали много раз путину, но все оказалось тщетным. Многие, уворачиваясь от камней с неба, сбежали с завода самостоятельно.

5. В оккупированном россией Крыму выявили 106 новых случаев коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 68 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 46 734 человек, в том числе 11 504 в Севастополе. Умерло 1 380 человек, в том числе 472 — в Севастополе.

6. Гениальное инженерное решение оккупантов в Гурзуфе. Как и все, из говна и палок. Эти же люди строят мосты. Но мы не ездим по нему по другим причинам.

7. Окупований Крим, 19/02/2021. Гастролюючі рашісти зі “союзу прикордонників Криму” нагрянули до школи загального режиму с. Скворцово (до 1945 року — Eski Lez), де провели урок, присвячений дню іхтамнета, і розповіли, як гарно служити рейху. Наприкінці путлєр’югенд заспівав веселу пісню.

8. Поки діти й підлітки США з захопленням стежили за посадкою Perseverance на Марсі (видео), малята-путінята в окупованому Криму вчилися зав’язувати онучі та оформляти дембельські альбоми. Бахчисарай, гімназія ім. Андрєєва, 20/02/2021.

9. Посмотрите видео чуть не убийства коллаборанта Талипова коварными коммунальщиками Крыма на трассе смерти “Таврида” .

P.S. Раз уже зашла сегодня речь о летящих вверх ценах, то завершу выпуск наблюдениями керчанина, который констатировал, что мост не помог: “В продуктовых магазинах и на рынках Керчи началась ценовая вакханалия. Дорожать стало практически все: от макаронных изделий и круп до мяса, колбас, молочных продуктов, птицы, фруктов. Заскакиваю на днях после работы в ближайший к дому магазин и слышу, как покупательница спрашивает у хозяйки, почему нет фарша. "Не берем, — отвечает та, — очень подорожал, не рапродадимся". И это — в магазине, где нет отбоя от покупателей, поскольку цены там, по сравнению с соседствующими маркетами, заметно ниже, так как хозяева его работают без наемных продавцов, уборщиц и грузчиков. В соседнем сетевом, как ни зайдешь, продавцы сидят на корточках и переклеивают ценники. Знакомая менеджер Настя, устав за день, уныло говорит: "Почти каждый день цены меняем. На муку уже и не помню, сколько раз девочки ценники меняли. Весь товар приходит по завышенным, в сравнении с предыдущим завозом, ценам". Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы нарисовать картину нашего продуктового будущего. И всем, надеюсь, понятно, что сырных продуктов и молочки с заменителями натуральных жиров на полках станет гораздо больше, потому что их цена окажется приоритетной для основной массы покупателей. То есть платить за продукты будем не меньше прежнего, а уж есть, извините, усилители с подсластителями. То есть, мы, привыкшие в Украине с 2000-х годов к настоящим колбасам, сырам, маслу, теперь будем есть не только невкусные российские сосиски, теряющие цвет от прикосновения с горячей водой, и твердый сыр, что плавится при виде микроволновки, а вернемся практически к продуктовому фальсификату: всяким "Рамам" и "Юпи" и продукту под названием "Немолоко", что опять же активно пропагандирует телевизор. Несмотря на грозный окрик путина, продукты, как все видят, продолжают дорожать, не считаясь с политикой партии и правительства и придумками высоколобых маркетологов”. Подробней прочтите по ссылке.

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