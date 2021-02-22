Новости Крымнаша. Мост снова не помог

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Мост снова не помог

1. В этот день, 21 февраля 1784 года, российские оккупанты переименовали порт и крепость Ахтиар в Севастополь. Изначально крепость получила свое название от крымскотатарского села Ак-Яр, на территории которого находилась. “Крым всегда был исконно русским”…

Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог

2. Сила действия равна силе противодействия… Это на Орде вашей по-другому, все под лавками сидят, фонариком посветить — уже подвиг. Крым — это не говень ваша. Мы вместе. Рано или поздно все встанет на свои правильные места: “На этой неделе в Крыму были новые аресты. А это значит, что список политзаключённых снова вырос. Вместе с ним ширится круг людей, которые переживают аресты вместе со своими близкими. Это дети, жены, родители. Сегодня мы навестили семью Тимура Ялкабова, Ленура Сейдаметова и 58-летнего Азамата Эюпова. Приятно было видеть, как в дом стучатся новые и новые люди. Уже прощаясь, мы встретили в дверях следующую группу гостей. Первые дни для каждой семьи — самые сложные, и наша общая поддержка сейчас нужна им больше чем когда-либо”, — написала крымскотатарская правозащитница и активистка Лутфие Зудиева, которая и сама подвергалась гонениям.

Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог

3. Хронология лжи: 2017 год — “С вводом Крымского моста цены на продукты на полуострове могут снизиться на 5-10%”; 2018 год — “ФАС: после ввода Крымского моста продукты на полуострове обязательно подешевеют”… Сегодня оккупанты сообщили о том, что Крым и Севастополь по-прежнему остаются лидерами по росту цен. Может, не тот мост ввели? Или нужен еще один, а? Ватники, ваши варианты…

Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог

4. Керченский завод “Залив”, созданный в 1938 году, оккупанты переименовали на АО “Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы”. Завод имени Бутомы создан оккупантами в 2016 году, и ему же подчинили легендарную керченскую судоверфь, у которой отобрали название. Борис Бутома (1907-1976) — “герой соцтруда, работал министром судостроительной промышленности СССР”. 60% акций керченского завода оккупанты отдерибанили ООО “Вэста” (Самара, бенефициар — Рашит Кадямов), 40% — ООО “Энкор” (Чебоксары, Чувашия, бенефициар — Галяметдин Шейхутдинов). Напомню, на протяжении 7 лет оккупанты постоянно сокращали зарплаты рабочим и выкидывали их на улицу. Рабочие пытались устраивать забастовки и голодовки, а также писали много раз путину, но все оказалось тщетным. Многие, уворачиваясь от камней с неба, сбежали с завода самостоятельно.

Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог

5. В оккупированном россией Крыму выявили 106 новых случаев коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 68 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 46 734 человек, в том числе 11 504 в Севастополе. Умерло 1 380 человек, в том числе 472 — в Севастополе.

6. Гениальное инженерное решение оккупантов в Гурзуфе. Как и все, из говна и палок. Эти же люди строят мосты. Но мы не ездим по нему по другим причинам.

Новости Крымнаша. Мост снова не помог

7. Окупований Крим, 19/02/2021. Гастролюючі рашісти зі “союзу прикордонників Криму” нагрянули до школи загального режиму с. Скворцово (до 1945 року — Eski Lez), де провели урок, присвячений дню іхтамнета, і розповіли, як гарно служити рейху. Наприкінці путлєр’югенд заспівав веселу пісню.

8. Поки діти й підлітки США з захопленням стежили за посадкою Perseverance на Марсі (видео), малята-путінята в окупованому Криму вчилися зав’язувати онучі та оформляти дембельські альбоми. Бахчисарай, гімназія ім. Андрєєва, 20/02/2021.

Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог
Новости Крымнаша. Мост снова не помог

9. Посмотрите видео чуть не убийства коллаборанта Талипова коварными коммунальщиками Крыма на трассе смерти “Таврида” .

Новости Крымнаша. Мост снова не помог

P.S. Раз уже зашла сегодня речь о летящих вверх ценах, то завершу выпуск наблюдениями керчанина, который констатировал, что мост не помог: “В продуктовых магазинах и на рынках Керчи началась ценовая вакханалия. Дорожать стало практически все: от макаронных изделий и круп до мяса, колбас, молочных продуктов, птицы, фруктов. Заскакиваю на днях после работы в ближайший к дому магазин и слышу, как покупательница спрашивает у хозяйки, почему нет фарша. "Не берем, — отвечает та, — очень подорожал, не рапродадимся". И это — в магазине, где нет отбоя от покупателей, поскольку цены там, по сравнению с соседствующими маркетами, заметно ниже, так как хозяева его работают без наемных продавцов, уборщиц и грузчиков. В соседнем сетевом, как ни зайдешь, продавцы сидят на корточках и переклеивают ценники. Знакомая менеджер Настя, устав за день, уныло говорит: "Почти каждый день цены меняем. На муку уже и не помню, сколько раз девочки ценники меняли. Весь товар приходит по завышенным, в сравнении с предыдущим завозом, ценам". Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы нарисовать картину нашего продуктового будущего. И всем, надеюсь, понятно, что сырных продуктов и молочки с заменителями натуральных жиров на полках станет гораздо больше, потому что их цена окажется приоритетной для основной массы покупателей. То есть платить за продукты будем не меньше прежнего, а уж есть, извините, усилители с подсластителями. То есть, мы, привыкшие в Украине с 2000-х годов к настоящим колбасам, сырам, маслу, теперь будем есть не только невкусные российские сосиски, теряющие цвет от прикосновения с горячей водой, и твердый сыр, что плавится при виде микроволновки, а вернемся практически к продуктовому фальсификату: всяким "Рамам" и "Юпи" и продукту под названием "Немолоко", что опять же активно пропагандирует телевизор. Несмотря на грозный окрик путина, продукты, как все видят, продолжают дорожать, не считаясь с политикой партии и правительства и придумками высоколобых маркетологов”. Подробней прочтите по ссылке.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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