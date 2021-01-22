1. США и Румыния отработали преодоление российской ПВО и нанесение ударов по морским целям в Черном море, в том числе возле оккупированного россией Крыма. В учениях, получивших название “Prime Accord”, приняли участие Командование специальных операций США в Европе, ВМС США в Европе/6-й флот США, Стратегическое Командование армии США в Европе и Африке и ВВС Румынии. Данная операция показала способность боевой авиации Штатов и их союзников по Альянсу к действиям в Черном море в условиях “огневой мощи внутри района, который противник считает защищенным с помощью технологии блокирования, ограничения и воспрещения доступа и маневра”.

2. Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Мезенцева анонсировала создание неформальной “Крымской платформы” на площадке ПАСЕ.

3. На оккупендуме 16 марта 2014 года в Крыму роль “иностранного наблюдателя” играл гражданин Китая Гэ Чжили. Гэ на ломаном русском говорил о мире, дружбе и воле народа. Российские пропагандоны приводили более конкретную его цитату: “Голосование происходит исключительно активно, честно, без всякого принуждения и давления”. Неудивительно поэтому было увидеть Гэ Чжили в 2017 году на первом форуме друзей оккупации Крыма. В 2018 году Гэ Чжили участвовал в открытии “Китайского информационно-культурного центра” в оккупированной Ялте. У Гэ много регалий. Он и “почетный консул” оккупированной Абхазии в Китае, и советник посла Кыргызской Республики в Китае. Если верить сайту пособника оккупантов, только в россии у него семь общественных и государственных должностей. В оккупированном Крыму Гэ Чжили имеет ряд бизнес-интересов. Так, например, в поселке Вилино Бахчисарайского района он является соучредителем ООО “Проект Трейдинг”, которая занимается строительством. В целом, все годы оккупации — это годы неудачных попыток привлечь китайские деньги в мертвую крымскую экономику, несмотря на бурную словесную деятельность. Подробней прочтите и посмотрите по ссылке.

4. “Команда Навального” анонсировала на 23 января митинг сторонников имперского бутерброда в оккупированном россией Симферополе: “Симферополь. 23 января. 14:00, Площадь Ленина”, — говорится в сообщении. Русня — есть русня.

5. Киркоров обжалует в судах Европы запрет въезда в Литву, который ему закрыли на 5 лет из-за незаконного посещения оккупированного Крыма и поддержки агрессии россии против Украины. Рашист вопит через своего адвоката про то, что “культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики”.

6. Судячи з усього, могильник біля Інкерману на шляху траси сТавріда археологами покинуто. Мабуть, стародавні могили вивернуто, і тепер їх можна зносити.

7. Река с “исконно русским” названием Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма, настолько обмелела, что перестала впадать в море, как это было ранее. Местные жители говорят, что даже выпавшие в январе осадки, не подняли уровень воды. “Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но, чтобы зимой она выглядела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке”, — сказал местный краевед, попросивший не называть его имя из-за страха репрессий. Для справки: протяженность реки Суук-Су — 22 км. В нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в Судаке

8. В оккупированном россией Крыму выявили 244 новых случая коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 99 (+7 смертей). Количество зараженных увеличилось до 39 159 человек, в том числе 8 710 в Севастополе. Умерло 1036 человек, в том числе 342 — в Севастополе.

9. Сообщение от нашего человека из Гурзуфа: “В больнице один терапевт. Принимает 2 часа в сутки. В очереди — 40 человек… каждый день. Большинство — ковидные. Кряхтят, пердят, кашляют. За 2 часа на приём попадают 10 человек. Остальные идут по домам, насвистывая “калинку”. Врач — один, т.к. желающих работать за 18 тыс. руб. нет”.

10. В среду, 20 января, в оккупированном россией Севастополе загорелось морское судно — малый ракетный корабль “Штиль”, который отправлялся в утиль, но рукожопые его подпалили. И такое не первый раз. Наши крымчане напоминают, что в 2014 году оккупанты использовали “Штиль”, когда блокировали Донузлав.

11. Севастополь. В школе водолазов призывники принесли присягу россии. Присягу принимали бестомосные московские попы с киевской регистрацией… А вы шо там на Крещение, копеечку на материке в “храмы” УПЦ МП занесли? Она на вот это вот пойдет, если шо.

12. Бесят эти “ЗЕМСКИЕ” программы — от их терминов несет лаптями и лучиной! Бесят балалайцы, прущиеся в Крым. Вот эта, например, из Удмуртии прет. Чему она может научить НАШИХ крымских детей?! Скорей бы уже НАТО: “Рассматриваю вакансию по программе "Земский учитель" в Гурзуфе. Расскажите о жизни, возможностях. Может быть, учителя поделятся впечатлением о работе в местных школах. Реально ли найти жильё в аренду по более доступным ценам, чем для отдыха?”. В комментариях рашистку в основном отговаривали от понаезда, а один из крымчан написал: “После вакцинации Вам местечко в другом месте искать придется, и жилье уже не пригодится”.

P.S. “Родственник живёт в Израиле. Уехал из Крыма задолго до оккупации. И вот, как оказалось, позвонить в Крым они не могут! Дозвона нет на крымские (мобильные и стационарные) номера +7978, +73652 и т.д. Санкции в действии. Вот такой вот “Крым — россия”. Многие ватники уже понимают, чей он!”.

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