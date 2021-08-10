1. 9 серпня, у Міжнародний день корінних народів, у Маріїнському парку в Києві (о 19:30) відбудеться спеціальний показ документального фільму про повернення кримських татар з депортації — “Самоповернення в Крим”.

2.Двое пропавших ранее крымских татар — 19-летний Осман Аджиосманов и 23-летний Айдер Джемалядинов — найдены мертвыми. Якобы без признаков насилия… Страшное совпадение или…? Оба найдены повешенными.

3. Состояние политзаключенного второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” 61-летнего Сервета Газиева, который перенес микроинсульт в следственном изоляторе Ростова-на-Дону, не улучшилось: “Последний раз, когда я его видел, он не очень хорошо себя чувствовал. Это последствия болезни, связанной с кишечником, и он переболел коронавирусом в условиях СИЗО. У него был микроинсульт. Видно, что он похудел. Я видел его динамику до этого, какой он был, и какой он сейчас. Вследствие микроинсульта у него правая часть лица искривлена. Как он мне сказал, у него болит вся правая часть: и плечо, и рука, и нога. Ну это скорее всего с микроинсультом все связано. Состояние, конечно, оставляет желать лучшего. Он мне сказал, что лекарства, которые ему дают, ему просто не помогают”, — сообщил адвокат Айдер Азаматов.

4. Атмосфера родной говени: “Симферополь: 6.08.2021, вечер, район водохранилища, ближе к дороге, дети выгуливали собаку и были избиты, 3 подростка: 11, 12, 13 лет. Напали 12 подростков и снимали на телефоны, а другие били. Начальная цель была зарезать собаку, так как они (нападавшие) были с ножами. Сейчас дети лежат в шоковом состоянии. Скорая подъехала и полиция, но все 12 человек разбежались”.

5. Диктатор Лукашенко заявил, что признает Крым “российским”, когда это сделает последний российский олигарх: “Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в россии признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет. Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали — Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым (признаю), и все остальное”.

6. Город постоянных экологических катастроф — Симферополь в говени: “Сергей Аксенов, экологическая катастрофа на Даниловском пруду! Результат вывода новых ливневок в реку Славянка. Из-за непродуманных действий работников коммунальных служб новые ливневки с улиц, прилегающих к Севастопольской, были врезаны в старую, которая не приспособлена к такому количеству стоков. Вся грязь и ливни обратным потоком стекают в пруд!!!! Немедленно требуем решить вопрос расширения трубы на входе в реку Славянка!”. И такого оккупанты наворотили по всему Крыму в результате массового строительства жилья для понаехавших колонизаторов. Инфраструктура трещит по швам.

7. До оккупации мы о таком и мечтать не могли: “Уважаемые покупатели, магазин Автокрепеж прекращает работу в связи с тем, что для вас все дорого”, — гласит объявление на закрывшемся магазине в Евпатории. Мост не помог.

8. В Севастополе в уличный мусорный бак выкинули труп кота. Мне трудно представить себе, чтобы подобное произошло до оккупации.

9. Новый день — новый рекорд: за последние сутки в оккупированном россией Крыму выявили 606 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 215 — в Севастополе. 18 человек скончалось, в том числе 6 — в Севастополе. Для сравнения, на материковой части Украины — 300 новых больных за сутки и 5 смертей.

10. Медицину в Крыму теперь сравнивают с 1940-ым годом: “Инфекционки все заняты. Люди с грудными детьми на улице, на жаре, в Алуште, без воды и еды сидят по два часа в очереди в приемное отделение. Врачи не виноваты. Один врач. Зарплаты ниже пенсий. Условия работы — как в бомж-подвале. Зато колл-центр на УРА говорит, что мы в будущем. Министерство здравоохранения не работает даже на 5%. Чего вы хотите? МЕДИЦИНА НА УРОВНЕ 1940 ГОДА”.

11. Нет такой страны, которая питает позитив к россии! Есть страны, зависимые от россии. Есть страны, политиков которых россия купила на доходы от продажи своих углеродов. Всё.

P.S. Завершу выпуск мнением нашей крымчанки: “Треба визнати нарешті, що на спортсменах та так званих поп-зірках в нашій країні природа добряче так відпочила… Більше русні мені огидні тільки українці, які лізуть обійматися та цілуватися з ворогом, знаючи, що восьмий рік триває війна… Проте я вірю, що так триватиме не вічно. Займайтеся вихованням ваших дітей, де б ви не мешкали. Давайте їм гарну освіту, навчайте будь яким мовам, окрім російської. Коли вони виростуть, вчорашні престарілі, недолугі "какая разница" залишаться на узбіччі життя — жалюгідні та слабкі”.

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