1. Министерство иностранных дел Украины опубликовало инфографику, посвященную седьмой годовщине начала оккупации россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Так, по информации МИД Украины, за время оккупации россия незаконно переселила в Крым более 500 тыс. своих граждан и продолжает принудительную паспортизацию крымчан. За 7 лет рф разорила 153 га заповедных земель и понизила статус 40 природоохранных объектов. Россия разместила в Крыму 32,5 тыс. солдат (+на Донбассе — более 30 тысяч), 195 танков (+450 на Донбассе), 410 бронемашин (+834 на Донбассе), 283 артсистемы (+663 на Донбассе), 100 боевых самолетов, 50 вертолетов, 68 кораблей и катеров. За 7 лет оккупации россия провела в Крыму 11 незаконных призывных кампаний, заставив служить в своей армии около 28 тыс. крымчан. С 2014 года оккупанты открыли 163 уголовных дела против тех, кто “уклонялся от призыва” в армию ихтамнетов. Оккупанты сделали беженцами и вынужденными переселенцами около полутора миллионов граждан Украины

2. Более 130 граждан Украины удерживаются оккупантами в россии и Крыму. Некоторые из них ждут приговора, другие уже отбывают сроки. По данным Крымской правозащитной группы, в 2020 году по политическим или религиозным мотивам оккупантами в Крыму было осуждено 24 человека. Крым.Реалии собрали рисунки крымских заключенных — прогулочный дворик СИЗО, мечеть, фрагменты обысков, украинская символика, а также рисунки своим детям и женам — спящий кот, машинка, роза… Рисунки, которые являются единственной связью с внешним миром, заключенные передают на волю через адвокатов и друзей.

3. Прочтите истории и посмотрите на фотографии 15-ти несовершеннолетних детей, которых российские оккупанты оставили без отцов после массовых обысков и арестов, которые прокатились по Крыму 17 февраля 2021 года

4. Днепровский районный суд Киева приговорил к условному сроку наказания гражданина Украины, помощника капитана украденной у Украины буровой установки “Петр Годованец”, переименованной оккупантами на “Крым-2”, которая незаконно добывает газ на континентальном шельфе Украины в Черном море. Моряк пошел на сделку с прокуратурой АРК и Севастополя и признал вину в нарушении порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию Крыма. По данным Центра журналистских расследований, осужденным является гражданин Украины И.Я. Зварич

5. На полигоне “Опук” оккупанты провели военно-террористические учения с применением более 50 единиц военной и спецтехники. Оккупанты задействовали “Град”, 152-мм гаубицы “Мста-Б”, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 “Нона-С”, а также минометы “Сани” и “Поднос”

6. Согласно решению СНБО, захваченный оккупантами “Севастопольский государственный университет” (СевГу) оказался в санкционном списке Украины. Оккупанты уверены, что это “способствует раскрутке университета на мировой арене”. Трепещи, Оксфорд! Санкции против СевГу были введены вместе с санкциями против предателей Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести физических и 19-ти юридических лиц. Замглавы МИД Украины Эмине Джеппар сообщила, что подготовка иностранных специалистов в “Крымском федеральном университете” и “Севастопольском государственном университете” является незаконной, и выданные этими “вузами” дипломы не имеют юридической силы и не будут признаны большинством стран мира

7. К 23 февраля подготовка мяса на убой набрала обороты: Саки. Пошел ребенок в школу, а попал… в ячейку подготовки юных защитников аквадискотеки. В Симферополе детей также готовят к бою прямо в стенах школ. Как и по всему Крыму, к оружию приучают детей с НАЧАЛЬНЫХ классов

8. В ДОЦ “Алые паруса” (Заозерное, Евпатория) проходили соревнования по стрельбе из пневматического оружия. А до марта 2014 здесь проживало ДЕТСТВО

9. В Севастополе для детей провели “уроки мужества”. Даже маленьких детей выгнали на пробежку в военной форме. Ибо бой за аквадискотеку может случится в любой момент! . “Лучших юнармейцев” наградили грамотами. Судя по возрасту детей, скоро из роддома без берета на младенце выпускать не буду

10. В ялтинской группе снова решили обсудить заборы: “Россия — страна заборов. Они как символ отсутствия свободы и прав у граждан”, “Это Украина страна заборов и продажных чиновников”, “Не было при Украине этих заборов, не надо заливать. Вечно как речь о проблеме в россии пацриоты по примеру телека начинают рассказывать про Украину, загнивающие Европу и США”, “Ну а что, если есть прекрасный пример Великого Крымского Забора в Оливе, если можно вот так, то почему нельзя остальным?”, “Мухалатка: 2010 — вид на море; 2014 — обещания избавить Крым от заборов; 2020 — вид на забор (+фото)”, “На ЮБК зелень не нужна. Нужны заборы повыше и с колючкой”, “Такая же беда произошла в Гурзуфе — вдоль Артека вырос 4-5-метровый забор, и вид стал отвратный… на скринах старые виды (+фото)”, “Кто смотрел фильм "13 район"? Скоро у нас будет так же”, “Разве это забор! В Оливе… вот это забор! В Алупке по нижней дороге за канаткой — заборчик! Это никто уже не замечает”, “Пи….сbI, сэр”, “Чем дальше в лес, тем выше заборы”, “Это же россия”

11. Крым превращается в ближнее и дальнее зазаборье.

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина: “Как я далек от россии, хоть и живу в оккупированном ею Крыму. Мне плевать на Навального, мне плевать на россиян, мне плевать на дворцы путина и его придворных. Мне не плевать на судьбу Крыма. Но мы все понимаем, что это кирдык!”.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.