Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма

1. Министерство иностранных дел Украины опубликовало инфографику, посвященную седьмой годовщине начала оккупации россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Так, по информации МИД Украины, за время оккупации россия незаконно переселила в Крым более 500 тыс. своих граждан и продолжает принудительную паспортизацию крымчан. За 7 лет рф разорила 153 га заповедных земель и понизила статус 40 природоохранных объектов. Россия разместила в Крыму 32,5 тыс. солдат (+на Донбассе — более 30 тысяч), 195 танков (+450 на Донбассе), 410 бронемашин (+834 на Донбассе), 283 артсистемы (+663 на Донбассе), 100 боевых самолетов, 50 вертолетов, 68 кораблей и катеров. За 7 лет оккупации россия провела в Крыму 11 незаконных призывных кампаний, заставив служить в своей армии около 28 тыс. крымчан. С 2014 года оккупанты открыли 163 уголовных дела против тех, кто “уклонялся от призыва” в армию ихтамнетов. Оккупанты сделали беженцами и вынужденными переселенцами около полутора миллионов граждан Украины

Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма
Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма
Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма
Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма

2. Более 130 граждан Украины удерживаются оккупантами в россии и Крыму. Некоторые из них ждут приговора, другие уже отбывают сроки. По данным Крымской правозащитной группы, в 2020 году по политическим или религиозным мотивам оккупантами в Крыму было осуждено 24 человека. Крым.Реалии собрали рисунки крымских заключенных — прогулочный дворик СИЗО, мечеть, фрагменты обысков, украинская символика, а также рисунки своим детям и женам — спящий кот, машинка, роза… Рисунки, которые являются единственной связью с внешним миром, заключенные передают на волю через адвокатов и друзей.

3. Прочтите истории и посмотрите на фотографии 15-ти несовершеннолетних детей, которых российские оккупанты оставили без отцов после массовых обысков и арестов, которые прокатились по Крыму 17 февраля 2021 года

Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма

4. Днепровский районный суд Киева приговорил к условному сроку наказания гражданина Украины, помощника капитана украденной у Украины буровой установки “Петр Годованец”, переименованной оккупантами на “Крым-2”, которая незаконно добывает газ на континентальном шельфе Украины в Черном море. Моряк пошел на сделку с прокуратурой АРК и Севастополя и признал вину в нарушении порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию Крыма. По данным Центра журналистских расследований, осужденным является гражданин Украины И.Я. Зварич

5. На полигоне “Опук” оккупанты провели военно-террористические учения с применением более 50 единиц военной и спецтехники. Оккупанты задействовали “Град”, 152-мм гаубицы “Мста-Б”, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 “Нона-С”, а также минометы “Сани” и “Поднос”

6. Согласно решению СНБО, захваченный оккупантами “Севастопольский государственный университет” (СевГу) оказался в санкционном списке Украины. Оккупанты уверены, что это “способствует раскрутке университета на мировой арене”. Трепещи, Оксфорд! Санкции против СевГу были введены вместе с санкциями против предателей Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести физических и 19-ти юридических лиц. Замглавы МИД Украины Эмине Джеппар сообщила, что подготовка иностранных специалистов в “Крымском федеральном университете” и “Севастопольском государственном университете” является незаконной, и выданные этими “вузами” дипломы не имеют юридической силы и не будут признаны большинством стран мира

7. К 23 февраля подготовка мяса на убой набрала обороты: Саки. Пошел ребенок в школу, а попал… в ячейку подготовки юных защитников аквадискотеки. В Симферополе детей также готовят к бою прямо в стенах школ. Как и по всему Крыму, к оружию приучают детей с НАЧАЛЬНЫХ классов

8. В ДОЦ “Алые паруса” (Заозерное, Евпатория) проходили соревнования по стрельбе из пневматического оружия. А до марта 2014 здесь проживало ДЕТСТВО

Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма

9. В Севастополе для детей провели “уроки мужества”. Даже маленьких детей выгнали на пробежку в военной форме. Ибо бой за аквадискотеку может случится в любой момент! . “Лучших юнармейцев” наградили грамотами. Судя по возрасту детей, скоро из роддома без берета на младенце выпускать не буду

Новости Крымнаша. Мне не плевать на судьбу Крыма

10. В ялтинской группе снова решили обсудить заборы: “Россия — страна заборов. Они как символ отсутствия свободы и прав у граждан”, “Это Украина страна заборов и продажных чиновников”, “Не было при Украине этих заборов, не надо заливать. Вечно как речь о проблеме в россии пацриоты по примеру телека начинают рассказывать про Украину, загнивающие Европу и США”, “Ну а что, если есть прекрасный пример Великого Крымского Забора в Оливе, если можно вот так, то почему нельзя остальным?”, “Мухалатка: 2010 — вид на море; 2014 — обещания избавить Крым от заборов; 2020 — вид на забор (+фото)”, “На ЮБК зелень не нужна. Нужны заборы повыше и с колючкой”, “Такая же беда произошла в Гурзуфе — вдоль Артека вырос 4-5-метровый забор, и вид стал отвратный… на скринах старые виды (+фото)”, “Кто смотрел фильм "13 район"? Скоро у нас будет так же”, “Разве это забор! В Оливе… вот это забор! В Алупке по нижней дороге за канаткой — заборчик! Это никто уже не замечает”, “Пи….сbI, сэр”, “Чем дальше в лес, тем выше заборы”, “Это же россия”

11. Крым превращается в ближнее и дальнее зазаборье.

P.S. Завершу выпуск сообщением нашего крымчанина: “Как я далек от россии, хоть и живу в оккупированном ею Крыму. Мне плевать на Навального, мне плевать на россиян, мне плевать на дворцы путина и его придворных. Мне не плевать на судьбу Крыма. Но мы все понимаем, что это кирдык!”.

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Источник:Блог КРЫмского бандеровца
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