1. Исполнение смертных приговоров и протоколы НКВД: СБУ рассекретила и опубликовала документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму. С архивными документами можно ознакомиться на официальном вебпортале Укргосархива в специальной рубрике "Документы Крыма".

2. "Написала свой первый текст для французского издания Desk Russie. Проект объединил специалистов, сфокусированных на постсоветском пространстве. Главный редактор опубликовал его сегодня, и это символично. Он о репрессиях крымских татар на полуострове и о том, как человеческая и правозащитная солидарность с политзаключёнными — в Украине и в россии — становится самой большой надеждой и формой протеста против государственного террора, войны и агрессии", — написала правозащитница Лутфие Зудиева и опубликовала ссылку.

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3. Россия перекрыла 70% Азовского моря и продолжает устраивать провокации против Украины. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Украины после вбросов оккупантов, связанных с кораблем "Донбасс". Подчеркивается, что "действия агрессора" еще раз демонстрируют попытки рф превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро" . Украину в данном вопросе поддерживает весь цивилизованный мир, в том числе США, которые назвали действия россии "очередным актом агрессии против Украины".

4. Госпогранслужба не пропустила в Украину рашистскую певицу и блогера Марию Гусарову, которая выступает под псевдонимом Mary Gu. Она нарушала госграницу Украины, когда незаконно ездила в оккупированный ее страной Крым. Кроме Гусаровой, в Киев не пропустили гражданина россии, который "связан с организацией и обеспечением выступлений певцов".

5. Очередное дидываивательное кино говень в Крыму лепит. Тут много понаехало желающих попасть в гастрольный список СБУ.

6. Прощай, Меганом! Огороженное фонарями и забором поле — это и есть 220 га резиденция Тавриды — будущих многоэтажек, общаг "Университета креативных технологий" по уничтожению природы Крым. И крымчанам на этой земле теперь только за забором с видом на море, через решетку. А этот плакат оккупантов на заборе ("Возвращаем Крыму землю с новыми возможностями!") вокруг захваченной земли — просто кураж рашистов.

7. Оккупанты обязали студентов в своих аккаунтах выставить фашистские сриколоры и другую символику оккупантов в честь их "дня конституции": "Нам необходимо провести МАСШТАБНОЕ мероприятие со всеми обучающимися в эти выходные. Флешмоб в социальных сетях. Тема – день конституции. Нужно выложить на своей странице в любой соцсети фотографию с хэштегом #СПХК_язнаюКонституциюРФ (прим: СПХК — Севастопольский профессиональный художественный колледж). На фотографии могут быть символы государства: флаг, герб или сама конституция. Фото должно висеть до понедельника, т.е. сегодня, завтра и в сам день конституции, 12 декабря", — говорится в рассылке от пасипак рашистов. СССР 2.0.

8. Главой оккупационной администрации Феодосии оккупанты назначили (выборов в Крыму нет с 2014 года) экс-руководителя филиала "Крымхлеб" Андрея Лебедева, который притащился на полуостров в 2015 году из оккупированного россией Донецка.

9. Очередной шедевр от скрепостана в Крыму: оккупанты установили в Ливадии (Ялта) памятник монстру, пожирающему семью Николая II. Шедевр, сделанный понаехами из Екатеринбурга, установлен недалеко от оккупационного памятника Сталину, Рузвельту и Черчиллю. После шквала негодования рашисты пообещали убрать его в другое место. Срочно вызывайте сюда Натаху Поклонскую с кадилом!

10. Посмотрите, что оккупанты вытворяют с детьми в Алуште. Милитаристский угар достиг апогея?

11. Паблик Севастополя. Какой непонятливый гардемарин. Таких уже мало осталось: "Я вот понять не могу, от чего мы уходили в 2014-м и к чему пришли сейчас? Чем эти отличаются от украинской власти? Разве что тем, что ПОКА нас не сжигают заживо, как в Одессе?"

12. Пропагандон Сардырка все паблики Ялты забросал радостью — путин граффити починил: "Добились! После наших обращений к путину отреставрировали портреты героев советского союза в переходе на площади Советской в Ялте". Комментарии не заставили себя ждать: "Перемога!", "Придурки! У них парки вырубают заповедники; заводы отнимают, виноградники раздирают дружками путинскими, а им портреты героев СС не хватает в подземных переходах!", "И чего? Прям путин и среагировал?? Вот по поводу этих неуместных странных портретов?? Так вы лучше напишите ему о медном тазе, накрывшем страну, в которой он живет (предположительно). Может, тоже обратит внимание".

P.S. "У нас все люди проклинают!" — послушайте, что говорят жители села Заречное (до 1945 года — Шумхай) Симферопольского района, чьи дома оккупанты снесут ради строительства трассы смерти для понаехов и военной логистики на отрезке Симферополь-Ялта. Некоторые из тех, кого вы видите на видео, руками и ногами поддержали вторжение россии в Украину в 2014 году. Они думали, что то беззаконие, которое было ими поддержано, их не коснется…