1. Россия продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью вдоль нашей границы, в более широком Черноморском регионе и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма — Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с руководством НАТО и ЕС

2. “Нарушение законов и обычаев войны”: после специального досудебного расследования в суд направлено обвинительное заключение в отношении “судьи” из Симферополя Надежды Школьной, которая в 2017 году вынесла сфабрикованный приговор в отношении украинского журналиста Николая Семены. Предательнице грозит от 8 до 12 лет лишения свободы

3. “Защитник народа”: в Крыму проходит масштабный флешбом в поддержку арестованного российскими оккупантами адвоката Эдема Семедляева. Сотни жителей разных районов полуострова фотографируются с портретами Семедляева с призывом его освободить

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4. У Києві відбулася акція “Порожні стільці” на підтримку мешканців Криму та Донбасу, яких переслідують через політичні та релігійні мотиви

5. Дело Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых: “Сегодня защита Наримана Джелялова подала кассационную жалобу на решение Киевского районного суда Симферополя от 6 сентября об избрании в отношении Наримана меры пресечения в виде заключения под стражу. Также были обжалованы постановление судьи Верховного суда Крыма о назначении судебного заседания апелляционной инстанции в закрытом режиме и апелляционное постановление Верховного суда Крыма об изменении постановления суда первой инстанции. После прохождения кассационной инстанции никаких процессуальных препятствий для обращения в ЕСПЧ не останется”

6. Поклонская пожаловалась, что ее местонахождение в Москве рассекретили, и теперь злоумышленникам “грех этим не воспользоваться”. А еще про “20 лет в прокуратуре” смешно. Работала в Украине, а россияне оплатили ей хату в Москве за более чем 50 лямов

7. Эколог Украинской природоохранной группы (UNCG) Алексей Василюк заявил, что регулярные учения российских оккупантов в Крыму уничтожают местную природу. Особенно сильно страдают территории вблизи крымского полигона Опук на Керченском полуострове и мыса Чауда, недалеко от Феодосии. “На Керченском полуострове это почти полностью утраченная на данный момент растительность в результате загрязнения продуктами взрыва. Если это (взрывы) происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Контакт с росой, туманом, растительностью, и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает”. Сравнивая при помощи Google Earth Pro территорию над озером Узунларское, где расположен полигон для бомбометания на Опуке, на карте в 2014 и 2019 годах, видно, как эти земли покрылись воронками и кратерами

8. Бахчисарай. Хренставраторы говени плитку летом лОжили в Хансарае. Уже отпала

9. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко бузит: “В 11 классе Симеизской школы с начала учебного года нет уроков истории! Знает ли Аксенов об этих скрепах Павленко? Позор!!!”. Сардырка, не бузи! Янина Массандровна не крала учителя истории! Это говень твоя уничтожает остатки образования. Бо шибко вумни тут в Крыму

10. Сегодня оккупанты объявили об окончании переписи населения. Если в начале оккупации, во время первой переписи, рашисты реально обходили каждый двор/дом/квартиру, а переписчики угрожали тем, кто отказывался переписаться, то теперь их почти никто не видел. Ватница из Алупки возмущена: “15 ноября 2021 года. Перепись населения закончена! Вот мне интересно, кто прошел перепись за мою семью? Поставил ли кто-то галочки в опросных листах за нас? Моя семья состоит из 6 взрослых людей, и никто из нас не заполнял эти анкеты, т.к. к нам никто не приходил. Я почти всегда дома, но так и не увидела ни одного человека, кто бы ходил по нашей улице. Соседи также не прошли перепись, а их примерно человек 30, которые живут в округе. Это только наш маленький город и маленькая часть улицы. Что же это значит? Полное игнорирование тех, кто ответственен за перепись населения; игнорирование тех, кто должен получить за это деньги, а их выделили — миллионы”

11. За 14 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1210 новых больных коронавирусом, что стало новым рекордом. 24 пациента скончалось

12. Как хорошо мрут гардемарины при родной говени: “В Севастополе напряженная ситуация с кислородом для ковидных больных, находящихся на ИВЛ — 5 Оборона Севастополя”, “В Севастополе вообще критическая ситуация в медицине. Её нет. Моего мужа выставили из больницы на Ерошенко на 6-ой день с аритмией и депрессивным расстройством. Нас оставили без медпомощи. Желаю администрации города и Калугину того же. Бумеранг вернется”, “В моргах тоже. Похоронить нереально долго. Говорят, мест нет: мрёте быстро, по 60 человек в день”

13. Почему-то мигранты никак не смотрят в сторону процветающей россии, да и с границей между Беларусью и рашкой попроще будет. Брезгуют, что ли? И телек не объясняет ватному планктону, почему мигранты так сильно стремятся в трижды загнившую Европу, а не в богатый сколеновстан. Непонятно прям

P.S. Хйлоликий вновь заявил, что россия не является стороной конфликта: “В Минских соглашения не сказано, что россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся”. Да-да, мы в Крыму это уже проходили… Все же помнят “спонтанно возникшую самооборону”, вставшую за спины женщин и детей? И вот это ссущееся от страха в бункере чмо поддерживается (прямо или косвенно) большинством населения быдло-страны, с котором нас пытаются побратать то рыгианалы, то поющие трусы Ох, как же все это мерзко!