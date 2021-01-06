1. На членов семьи крымчанина Олега Приходько, которого оккупанты судят по сфабрикованному делу о подготовке терактов, напали соседи, которые хотят выдавить семью за их проукраинские взгляды. Конфликт случился еще в ноябре. Появились подробности инцидента, о котором сообщалось ранее

2. В Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Регистрация продлится до 19 января. Для абитуриентов из Крыма и Севастополя зарегистрироваться можно на сайте Херсонского регионального центра оценивания качества образования

3. Суммарный запас воды в водохранилищах оккупированного россией Крыма сократился на 5.364 млн. куб. м. за месяц, и составляет 31.308 млн. куб. м. Это всего 12% проектного объема! Россия уничтожает Крым

4. В одном из крымских водохранилищ (и, наверное, в единственном) воды полным-полно. Это Балановское водохранилище, откуда запитаны оккупантские военные в Перевальном

5. В Инкерманском озере достигнут невосполнимый уровень воды, на восстановление которого уйдут годы. Поить Севастополь из озера рашисты начали чуть более месяца назад, и грозились выкачать миллион куб. м. воды, но смогли — лишь 80 тысяч. ЛОЖЬ в каждом слове и в каждом варварском действии. Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб вывезли. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что рашисты натворили с Инкерманским озером

6. Щоб дотягти до нового року, окупанти викачали кар’єрне озеро біля Каламита в Інкермані. Щоб дотягти до весни та червневих дощей — буде викачано озеро у Кадиковському кар’єрі. Щоб пропітляти літо — побудували водозабір на Бельбеку. А снігу нема. Питання: що буде робити Севастополь восени?

7. Появились шокирующие фото Загорского водохранилища в Бахчисарайском районе Крыма, которое снабжает водой Большую Ялту. Пока десятки тысяч новогодних ковид-понаехов выпивают последнюю воду, водохранилище практически иссякло. Максимальная глубина водохранилища — 43 метра… была

8. Аянское водохранилище, некогда снабжавшее водой Симферополь, находится в критическом состоянии. Местные жители говорят, что столь маловодным не видели водоем никогда

9. В оккупированном россией Крыму за сутки из 347 обследованных человек выявили 203 новых случая коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — 88 (+8 смертей). Количество зараженных увеличилось до 33 671 человека, в том числе 7 194 в Севастополе. Умерло 814 человек, в том числе 253 — в Севастополе

10. С потрохами прогнувшийся под оккупантов “глава” МЧС Крыма Сергей Шахов, находящийся в розыске за госизмену, умер то ли от коронавируса, то ли от вакцины Спутник V, которую рыгыаналы всех сортов мечтают впарить украинцам

11. На ватофоруме в топе есть ковидная тема. Если раньше там делились информацией о распространении вируса в мире, то сейчас — к кому сколько ехала скорая, как самому себя вылечить, где достать лекарства и сделать КТ. Медицина в Севастополе упала.

12. Воют и понаехавшие руссо-турысты, которым в “скорой” отвечают, что перед ними очередь из 200 вызовов. Ватоголовые собираются жаловаться путину вместо того, чтобы сидеть дома со своими болячками, а не везти их в Крым

13. На ялтинском новостном сайте провели опрос, по результатам которого выяснилось, что 60% проголосовавших выступают за закрытие Крыма для россиян. Понаехи тем временем продолжают массово переть со своими заразами, отнимая последние койко-места в больницах

14. Ялта. Тоталитарная секта фанатиков вовы путина вернулась на площадь Советскую с пропагандой для самых упоротых ватанов

15. Судак. Меганом. Оккупанты продолжают строить путинский форум “Таврида” для быдла. Среди прочей брехни россии, речь шла о 4000 рабочих мест для местных на этом варварском шабаше. Ну, для начала — вот вам возведенные будки Гастрик-Сити, куда завезут джумшутов, и вперед! Нате вам “рабочие места”!

16. Понаехавшая из Казани в Ялту совкодрочерша решила поумничать: “А ты знаешь, почему местных не очень охотно берут на работу?”. Один из местных ответил: “Я знаю. Потому что я не буду работать, если у меня закончилось рабочее время. Потому что мне нужно платить деньги вовремя, иначе начнутся проблемы. Я независим в плане жилья, и поэтому манипулировать мной гораздо трудней”. Как вы уже поняли, мнение понаехавших вписывается в общую стратегию оккупантов — максимально вытеснить отовсюду местных и заместить население благонадежными рабами со стажем

17. Передовые отряды солдат НАТО бесчинствуют на Ай-Петри: “Ялтинский горно-лесной заповедник, Ай-Петри. Горы свежеспиленных здоровых сосен, которых и так здесь мало”, “Русский мир пришел. Все, как вы хотели”, “Разве россия в этом виновата?”, “Рф не виновата. Это американцы с бандеровцами вырубают лес в Крыму, а НАТОвцы превращают крымскую землю в солончак”

18. Сегодня узнал, что провайдер поднимает — и сразу на 25% — цену за интернет. Угадайте, на что ссылается провайдер? Да, на пакет Яровой. С Новым годом вас, лагерники!!

P.S. “Мифы рано или поздно лопаются, а короли остаются голыми”: по ссылке предлагаю прочесть интересную статью освободившегося из российского заключения журналиста Николая Семены, который проанализировал новогодние обращения гоблинообразных коллаборантов о фейковом “единстве” всех со всеми в Крыму и россии

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