Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

1. К корреспонденту общественного объединения “Крымская солидарность” Зидану Аджикелямову сегодня с обыском нагрянули несколько полицаев и сотрудники ФСБ. В доме родителей гражданского журналиста тоже прошел обыск. Пока рашисты никого не арестовали. “Обыск начался после 8:00. Я отвез детей в школу и только зашел в дом, ко мне стали стучать в дверь сотрудники полиции. Они зачитали постановление Советского райсуда о том, что я якобы нахожусь в “разработке”. Они зашли в дом и пошли по комнатам. Они ничего не нашли. С ними были понятые. Я попросил одного из них снять маску, чтобы посмотреть кто это, местный или нет. Он снял маску и от него пошел сильный перегар. Я говорю: “Он же пьяный!”. На что сотрудники полиции улыбнулись”, — сообщил крымский татарин. После составления протокола, который Аджикелямов отказался подписывать без адвоката, оккупанты уехали. Слежка за активистом шла несколько дней: “Определенно какая-то слежка шла. 2-3 дня это было. Один день они приехали в 21.00 и до 7.30 стояли сначала 4 машины, потом 2. Явно видно было, что они были повернуты в мою сторону. Я даже к одной из них подошел и спросил: “Что случилось? Тут машины обычно не стоят”. Они сказали, что ничего не случилось. Они не представлялись. И соседи видели, как возле моего дома ночью машины останавливались. У нас поселок маленький — сразу видно чужую машину”

2. К зданию “суда” в Симферополе, где проходило судилище над политзаключенными по “делу Хизб ут-Тахрир”, оккупанты вчера подогнали БТР и автозаки. И все это в День депортации крымских татар. Поддержать репрессируемых пришло несколько сотен человек. Рашисты никого не подпустили и заявили, что “такие меры принимаются в связи с недопущением террористической угрозы”

Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

3. И совсем не устала все еще… 84-летняя Кубединова Зебуре бита (прим — бабушка) пришла вчера к 14.00 на “судебный” процесс над крымскими татарами. Однако ее, как и других посетителей, не пропустили. Зебуре бита пережила депортацию 44-го года. И продолжает видеть ее в настоящем

Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!
Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

4. “18 мая 1944 все ещё продолжается”, “Раньше — предатели, теперь — террористы”. В Крыму прошел масштабный флешбом, в котором приняли участие тысячи человек

Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!
Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

5. Понаехи массово на крымских пабликах вчера сообщали нам, что не все так однозначно, и депортация была нужна. Ну, дАрагие, вы же понимаете, что логика ВАШЕЙ депортации нафиг из Крыма будет не неоднозначной, а абсолютно безупречной. Вы нарушили кордон Украины и в стратегическом украинском регионе не сможете находиться ни в каком статусе

Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!
Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

6. Окупаційне “Міністерство культури” (18.05.2021) продовжило контракт директору Хансарая ще на 5 років. Того самого, що керує знищенням палацу. Ну що, можна їх привітати з відвертістю у День пам’яті жертв Депортації — вони не приховують, що продовжують сталінський геноцид кримських татар

7. В День депортации крымских татар Гоблин признался, что Хансарай в Бахчисарае превращают в новодел, как, собственно, и Херсонес: “Аксенов отметил, что Ханский дворец после реконструкции будет представлять собой новодел, поскольку строители не могут использовать старинные материалы в работе”

8. Узник Кремля Валентин Выговский намерен объявить голодовку. Таким образом украинец хочет выразить свой протест против бесчеловечных условий содержания в российской колонии. Об этом Крымской правозащитной группе рассказал отец заключенного Петр Выговский Напомню, в августе 2016 года теперь уже бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев рассказал о жесточайших пытках, которым оккупанты подвергли киевлянина Валентина Выговского, которого похитили во время его поездки в Крым в сентябре 2014 года. Позже ему дали 11 лет колонии за “сбор информации в интернете”, обвинив в шпионаже

9. “Дело Ивана Яцкина. В Верховном суде Крыма сегодня состоялись прения сторон по делу в отношении украинского политзаключённого Ивана Яцкина и его последнее слово в качестве подсудимого. Оглашение приговора состоится в пятницу 21 мая, начало в 13:00”, — написал адвокат Николай Полозов

Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

10. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об отмене позорной СЭЗ “Крым”. Проект устанавливает статус резидентов для граждан Украины в Крыму, отменяет лицензии и разрешения, выданные до оккупации, и запрещает поставлять воду на оккупированную территорию. Напомню, закон “СЭЗ “Крым” принят в 2014 году. Он позволяет украинским компаниям работать на оккупантов, при этом делает самих крымчан людьми второго сорта на материковой Украине (нерезидентами)

11. Пересмотрел дурновизор и победобесия: пенсионер надел медали, взял в руки нож и совершил нападение на пожарную часть №3 МЧС оккупантов в Севастополе. Рашисты отбивались стульями и монтировкой, а прибывшие на место полицаи избили старика дубинками, после чего увезли

12. В последнее время все чаще можно услышать тезис — когда мы вернемся в Крым, мы мало что узнаем. К сожалению, это вполне вероятно. КрымSOS запускает серию статей про уничтожение дикой природы в оккупированном россией Крыму.

13. Балаклава. “Все дороги, ведущие на территорию Южного форта, которые являются ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, оказались закрыты, обнесены колючей проволокой и перерыты или засыпаны булыжниками”, — цитата. Это чтобы вы туда не ездили… Гардемарины, больше капслока — роднее гавань. Это Золотая Балка. Частная собственность. Перепродана кому надо. Виноградники тут будут застроены коттеджами. Хорошо в говени родной

Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!
Новости Крымнаша. Ми відчули ціну справжньої дружби та довіри!

14. ДТП в Инкермане, КАМАЗ с легковушкой. И опять ихтамнеты

P.S. “Хто б знав, скільки "друзів", товарищів та просто "гарних людей" я викреслив зі свого життя. Зараз ми тут відчули ціну справжньої дружби та довіри!”, — написал наш крымчанин…

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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