1. К корреспонденту общественного объединения “Крымская солидарность” Зидану Аджикелямову сегодня с обыском нагрянули несколько полицаев и сотрудники ФСБ. В доме родителей гражданского журналиста тоже прошел обыск. Пока рашисты никого не арестовали. “Обыск начался после 8:00. Я отвез детей в школу и только зашел в дом, ко мне стали стучать в дверь сотрудники полиции. Они зачитали постановление Советского райсуда о том, что я якобы нахожусь в “разработке”. Они зашли в дом и пошли по комнатам. Они ничего не нашли. С ними были понятые. Я попросил одного из них снять маску, чтобы посмотреть кто это, местный или нет. Он снял маску и от него пошел сильный перегар. Я говорю: “Он же пьяный!”. На что сотрудники полиции улыбнулись”, — сообщил крымский татарин. После составления протокола, который Аджикелямов отказался подписывать без адвоката, оккупанты уехали. Слежка за активистом шла несколько дней: “Определенно какая-то слежка шла. 2-3 дня это было. Один день они приехали в 21.00 и до 7.30 стояли сначала 4 машины, потом 2. Явно видно было, что они были повернуты в мою сторону. Я даже к одной из них подошел и спросил: “Что случилось? Тут машины обычно не стоят”. Они сказали, что ничего не случилось. Они не представлялись. И соседи видели, как возле моего дома ночью машины останавливались. У нас поселок маленький — сразу видно чужую машину”

2. К зданию “суда” в Симферополе, где проходило судилище над политзаключенными по “делу Хизб ут-Тахрир”, оккупанты вчера подогнали БТР и автозаки. И все это в День депортации крымских татар. Поддержать репрессируемых пришло несколько сотен человек. Рашисты никого не подпустили и заявили, что “такие меры принимаются в связи с недопущением террористической угрозы”

3. И совсем не устала все еще… 84-летняя Кубединова Зебуре бита (прим — бабушка) пришла вчера к 14.00 на “судебный” процесс над крымскими татарами. Однако ее, как и других посетителей, не пропустили. Зебуре бита пережила депортацию 44-го года. И продолжает видеть ее в настоящем

4. “18 мая 1944 все ещё продолжается”, “Раньше — предатели, теперь — террористы”. В Крыму прошел масштабный флешбом, в котором приняли участие тысячи человек

5. Понаехи массово на крымских пабликах вчера сообщали нам, что не все так однозначно, и депортация была нужна. Ну, дАрагие, вы же понимаете, что логика ВАШЕЙ депортации нафиг из Крыма будет не неоднозначной, а абсолютно безупречной. Вы нарушили кордон Украины и в стратегическом украинском регионе не сможете находиться ни в каком статусе

6. Окупаційне “Міністерство культури” (18.05.2021) продовжило контракт директору Хансарая ще на 5 років. Того самого, що керує знищенням палацу. Ну що, можна їх привітати з відвертістю у День пам’яті жертв Депортації — вони не приховують, що продовжують сталінський геноцид кримських татар

7. В День депортации крымских татар Гоблин признался, что Хансарай в Бахчисарае превращают в новодел, как, собственно, и Херсонес: “Аксенов отметил, что Ханский дворец после реконструкции будет представлять собой новодел, поскольку строители не могут использовать старинные материалы в работе”

8. Узник Кремля Валентин Выговский намерен объявить голодовку. Таким образом украинец хочет выразить свой протест против бесчеловечных условий содержания в российской колонии. Об этом Крымской правозащитной группе рассказал отец заключенного Петр Выговский Напомню, в августе 2016 года теперь уже бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев рассказал о жесточайших пытках, которым оккупанты подвергли киевлянина Валентина Выговского, которого похитили во время его поездки в Крым в сентябре 2014 года. Позже ему дали 11 лет колонии за “сбор информации в интернете”, обвинив в шпионаже

9. “Дело Ивана Яцкина. В Верховном суде Крыма сегодня состоялись прения сторон по делу в отношении украинского политзаключённого Ивана Яцкина и его последнее слово в качестве подсудимого. Оглашение приговора состоится в пятницу 21 мая, начало в 13:00”, — написал адвокат Николай Полозов

10. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об отмене позорной СЭЗ “Крым”. Проект устанавливает статус резидентов для граждан Украины в Крыму, отменяет лицензии и разрешения, выданные до оккупации, и запрещает поставлять воду на оккупированную территорию. Напомню, закон “СЭЗ “Крым” принят в 2014 году. Он позволяет украинским компаниям работать на оккупантов, при этом делает самих крымчан людьми второго сорта на материковой Украине (нерезидентами)

11. Пересмотрел дурновизор и победобесия: пенсионер надел медали, взял в руки нож и совершил нападение на пожарную часть №3 МЧС оккупантов в Севастополе. Рашисты отбивались стульями и монтировкой, а прибывшие на место полицаи избили старика дубинками, после чего увезли

12. В последнее время все чаще можно услышать тезис — когда мы вернемся в Крым, мы мало что узнаем. К сожалению, это вполне вероятно. КрымSOS запускает серию статей про уничтожение дикой природы в оккупированном россией Крыму.

13. Балаклава. “Все дороги, ведущие на территорию Южного форта, которые являются ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, оказались закрыты, обнесены колючей проволокой и перерыты или засыпаны булыжниками”, — цитата. Это чтобы вы туда не ездили… Гардемарины, больше капслока — роднее гавань. Это Золотая Балка. Частная собственность. Перепродана кому надо. Виноградники тут будут застроены коттеджами. Хорошо в говени родной

14. ДТП в Инкермане, КАМАЗ с легковушкой. И опять ихтамнеты

P.S. “Хто б знав, скільки "друзів", товарищів та просто "гарних людей" я викреслив зі свого життя. Зараз ми тут відчули ціну справжньої дружби та довіри!”, — написал наш крымчанин…

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