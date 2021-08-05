1. Оккупанты в Ялте задержали четырех местных жителей, которых подозревают в организации “подпольной деятельности” “Свидетелей Иеговы”. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 283 Уголовного кодекса мордора (“финансирование экстремистской деятельности”).

2. В Крыму начинают изымать землю у “иностранцев”, которыми оккупанты считают не только жителей материковой части Украины, но и крымчан, отказавшихся от аусвайсов.

3. Дубль два: Служба безопасности Украины наконец-то запретила Филиппу Киркорову въезд в Украину на три года за поддержку агрессии россии против нашей страны и оккупации Крыма, куда рашист неоднократно приезжал.

4. На заметку СБУ: главой оккупационной администрации Сакского района Крыма рашисты назначили предателя Украины Владимира Сабивчака.

5. Оккупанты намерены направить пять исков к Украине для, цитата, “возмещения ущерба от блокады полуострова”. Только за воду хотят 1,4 трлн рублей, но продолжают подсчитывать ущерб от того, что сами наворотили.

6. Ватоголовое существо пошло гулять по горам и наткнулось на кем-то нарисованный огромный Тризуб и эмблему полка “Азов”. Вату разрывает на части: “Сегодня поднимались на Эклизи-Бурун. На спуске, приблизительно там, где тропа переходит в дорогу, встретили вот такое. Свастика — это уже занадто! Камнями кто-то пытался затереть — не получилось, а краску мы не носим. Такие гости ходят по Крымским горам”. Для спецконтингента неизлечимых сообщаю — админкордон закрыт рашкой. Это не гости. ЭТО КРЫМЧАНЕ.

7. Предателю Украины и активнейшему пособнику оккупантов Александру Талипову не нравится погружение Феодосии в родную говень. Странно, ведь ты, ваторылый, приближал этот день как мог: “Феодосия и посёлки утонули в мусоре. Зловоние страшное. И что вы думаете, городское руководство — глава администрации Бовтуненко и глава городского совета Сердюкова — уходят в отпуск. В отпуск в разгар курортного сезона, когда в городе огромное количество проблем. Может, в отставку, там и отдохнуть сможете? Хотя, по мне, лучше пусть правоохранители вам путёвку выпишут на "отдых"…”.

8. Посмотрите завораживающее видео из “исконно русского” Бахчисарая.

9. Сразу после Бахчисарая предлагаю окунуться в Севастополь, а именно, в “патриотический парк” Хирурга под горой Гасфорта, который построили за счет “дорогих россиян”.

10. За сутки в оккупированном россией Крыму выявили 536 новых больных коронавирусом, в том числе 175 в Севастополе. 21 пациент умер, в том числе 6 в Севастополе. Кроме того, за минувшую неделю в Крыму от COVID-19 умерло 73 человека, что стало рекордом за весь период пандемии.

11. Феодосия. Знакомая медсестра сказала: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ. В Крыму ковид прёт семимильными шагами. ВСЁ забито. Избегайте людных мест.

12. Ялта. Что мертво, умереть не может… Медицина Крыма в говени: “У нас скорая помощь работает?? Не дозвониться, а дозвонишься — похрену. Сосед плохой. 2 раза вызывали, так и не приехали! Пожилой человек, 80 лет. Статистику не хотите портить?! Кому мы платим налоги? Завтра, если не приедут, буду обращаться в администрацию президента рф. У нас администрация Ялты — это лишний орган!”, “Моей знакомой, заболевшей ковидом, скорая приехала в 5 утра на третий день, когда та уже лежала в реанимации”, “Ребенку вызывали, 1 год и 3 месяца – не приехали. Посоветовали, если есть машина, ехать самим в Ливадию. Если нет там мест, везти в Алушту. Это капец. А у кого нет машины, как быть?”, “Скорая в Ялте действительно на вызов не приезжает. Умер молодой парень, который пользовался инвалидной коляской и оформлял документы на группу инвалидности. Высокая температура, родственники звонили – не приехали, и, наконец, когда приехала скорая карета, в присутствии врачей парень умер! Это действительно ужасно! Никто никому не нужен!”.

13. Лучше всяких слов… Вот так выглядит “русская любовь”… И такие шрамы она оставляет…

14. Бхахаха, по Первому лживому каналу в новостях обсуждают цены на борщевой набор))) Новости, достойные сверхдержавы.

15. Лапти-путешественники припёрлись из Екатеринбурга и ноют: “Бросилось в глаза, что не подойти к некоторым достопримечательностям, например, к Ласточкиному гнезду доступ практически закрыт! Говорят, во времена Украины не было таких проблем, доступ был свободным и легким”. И ведь правду говорят!

P.S. Джанкой. ЖД вокзал. Мерзость запустения и гибель легенды: “Как вымер. Никак мост не помог, предприятие фактически мертвое. Гордость Джанкоя — знаменитую, легендарную, историческую чебуречную тоже умудрились уничтожить. Хотя она весь совок пережила, лихие девяностые, нулевые, а сейчас… Мерзость запустения это называется”.

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