1. Несколько военных самолетов российских оккупантов наматывали круги в небе над захваченной Керчью. Снимающая их виражи пропагандонша вошла в экстаз.

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2. Симферопольский район. Николаевка. Хронический туризм военной базы (видео).

3. Вчера на КПВВ “Каланчак” прошла встреча с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Целью украинской стороны было показать, как живут сейчас люди во временно оккупированном россией Крыму, какие у них есть проблемы, встретиться с крымчанами, вынужденными переселенцами, обсудить соблюдение прав человека на территории АР Крым.

4. Позиция Латвии всем известна и остается неизменной — мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем оккупацию Крыма. Об этом заявил новоназначенный посол Латвии в Украине Илгварс Клява.

5. Прокуратура АР Крым на данный момент расследует 20 эпизодов по фактам уничтожения окружающей среды в оккупированном Крыму.

6. Команда КрымSOS провела онлайн-дискуссию на тему “Международная квалификация экологических преступлений в оккупированном Крыму”. Цель мероприятия — рассказать, как оккупация Крыма россией влияет на состояние окружающей среды полуострова, и привлечь внимание украинского общества к этой проблеме.

7. Ульяночка из Алупки пишет нам смешное: “Понятно, что бардак везде, однако хотелось бы узнать, когда будут конкретные меры произведены по искоренению полнейшего хаоса? Когда уже будут назначены чиновники, которые будут нести наказание за невыполнение своих обязанностей? Или выборы закончены, и все? Например, город Алупка. Именно ГОРОД! А чувство, что поселение Х века. Мусор везде, туалетов нет, больница разваливается, строятся все кому не лень, вопреки судебным запретам, распродаются участки земель зеленых зон, кругом заборы, вырубка Краснокнижных деревьев, до сих пор изуродованный парк Годлевского не приведен в надлежащее состояние, но миллионы осели по карманам. Где детские площадки??? Когда уже начнутся размышления о будущем поколении, а не дерибан земли? Элементарно даже депутат 13 округа до сих пор не вышла на контакт с активными жителями — ходит сама по себе: то фото с пенсионерами, то с яблоками. Раз уж ЕР победила, неужели нет ответственного депутата, болеющего за свой участок?”

8. Янина подлая Массандровна игнорит Олиного президента! Анафему надо накласть: “Янина Павленко! Кто игнорирует один из последних наказов нашего президента вв путина????? — *прекратить вырубку лесов и зеленых насаждений*. Грядет экологическая катастрофа! Почему в Большой Ялте такой бардак????? Ответьте! Лес рубят — щепки летят!”.

9. Ливадия. Вырубленные виноградники, куча мусора и табличка “частная собственность”.

10. Ватники провели два молебна, обвешивались аквафрешами и кричали “путин, памаги!”. Оккупанты тем временем ускорили уничтожение Форосского парка: “Деревья все в цементе, ветви обрублены контейнеры стоят прям на корнях, пересаженные деревья засохли. Охранник говорит: нечего здесь фотографировать, поставят забор и ходить тут не будете. На людей, выступивших против варварской застройки, было оказано сильное давление, шантаж оставить без работы, родственники и т.д., вплоть до ФСБ, полиции и так называемого экстремизма. Друзья, не дадим уничтожить бесценную природу родного полуострова!”, — написал ватник.

11. “В последнее время Крым страдает от острой нехватки воды. Дефицит воды проявился в 2019 году. В 2020-м ситуация резко ухудшилась: в июне уровень воды в водохранилищах упал почти в 2,5 раза; особенно остро вододефицит ощущался в Симферополе, Феодосии, Керчи и Судаке. По состоянию на середину сентября 2021 года, наполняемость водохранилищ естественного стока и наливных водохранилищ составила, по совам главы Крыма Сергея Аксёнова, почти 152 млн. кубометров (включая "мёртвый" объём водохранилищ). Однако, климатологи и учёные предупреждают о том, что Крыму не следует надеяться на природу — в ближайшее время на полуострове многоводные годы будут чередоваться с весьма засушливыми”. Крымские пропагандоны в статье под заголовком “Катастрофа приближается: Феодосия может остаться без воды” снова поведали нам о плачевном положении дел.

12. За 5 ноября в оккупированном россией Крыму выявили 1125 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 36 пациентов скончались.

13. Пока Крым день за днем обновляет ковид-рекорды, лапти продолжают переть сюда на путинские каникулы, неся с собой заразу, нехватку больничных коек и смерть (видео с ялтинской набережной).

P.S. Завершу выпуск наблюдениями нашей крымчанки: “Я знаю места в нашем городе, где можно купить украинские конфеты (Рошен), колбасу, сыр, майонез и другие продукты. Даже воду Моршинскую! Вижу, как люди радуются, видя знакомые (украинские) продукты. С одной стороны, это для нас хорошо. Особенно там, где продукты привозят контрабандой. Но в тех магазинах, где это продается официально… Значит, кто-то торгует с рашкой… Еще стояла в очереди в банк. Несколько женщин разговорились, рассказывали, “как ездили в Украину”. Говорили, как там хорошо, какие вкусные продукты… Толпа молчала…”. И вот это молчание в нашей ситуации говорит больше тысячи громких слов.