Сборная Украины победила Швецию на Евро-2020! Украина впервые в истории прошла в четвертьфинал, где сыграет с Англией. Вот некоторые сообщения крымчан, написанные после победы нашей сборной:

1. Крымчане во всех соцсетях вчера болели за свою страну — Украину, и ярко радовались победе: “Украина, вперед!”, “Давайте! Вперед!”, “Наша Родина”, “Зина — красавчик”, “Лучшие”, “Молодцы!!!! Браво! Достойная победа! Красиво играли! Шева повторил 2006, только теперь в роли тренера”, “Украина победила!!!”, “Мужики, мы в вас верим!!!”, “Прошли в 1/4! Ура, ура, ура!”, “Выиграли!”, “Машалла, хлопцы”, “Пбедаааа”, “Как приятно читать такое количество положительных комментариев! Ще не вмерла Україна! Україна, вперед!”

2. Я сусідів не попереджав, але в окрузі всі почули, що Україна забила переможний гол! Я так волав останній раз, коли Джамала перемогла на Євробаченні!

3. Ураааааа!!! Мы выиграли!!!!

4. КРАСАВЦЫ!!! У рузьких тепер підгорить нехіло! Слава Україні!

5. Неймовірно!

6. Слышали бы вы, как соседи вокруг орали, когда наши победили! Ага, я в Крыму живу. Слава Украине!

7. А что за проблема? Я в Симфе, орали всей улицей. Знакомые пишут, в Севасе в барах болеют, как психи… Шо не так? Или есть дауны, которые ещё верят в крымский рэпэрэндум?

8. Все, завтра с утра куплю шампанского и сам все выпью, а может, и 2 бутылки… Зашел на спорт.ру, почитал, там одна тема: Англия их (Украину) порвет. Да пошли вы, мокши, в …опу. Мы — в Рим, а вы домой под охраной ОМОНа приехали, чтобы не отблагодарили ваши болельщики.

9. Вітаю всіх!!!!!!

10. Ееееесссссс!!!!!

11. Слава Україні!!!!!!!! Ура!!!!!

12. Знаете, живя тут, в Крыму, испытываешь мало по-настоящему положительных эмоций, но в этом году их было у меня аж две: первая — это Go_A на Евровидении; и вторая — это матч со шведами.

13. До речі, завдяки нашим народним співам пісень про ввх на матчах #EURO2020 кацапське телебачення (первій кал та матч тв) відмовилось транслювати ігри зі збірною України. Так навіть краще.

К другим темам:

14. Прочтите вопросы и ответы по поводу текущей ситуации с пересечением админграницы между временно оккупированным россией Крымом и материковой Украиной

15. Участники многонациональных военных учений “Си Бриз-2021” имеют право тренироваться в международных водах Черного моря, заявил капитан первого ранга, заместитель командира 65-й оперативной группы 6-го флота ВМС США Кайл Хант в ответ на призывы россии в адрес США не принимать в них участие

16. В Минобороны Нидерландов сообщили, что российские истребители создали опасную ситуацию у фрегата ВМС страны Evertsen в нейтральных водах Черного моря. В это время Evertsen находился в составе британской ударной группы авианосцев

17. В Праге состоялся показ документального фильма “1944. Крым. Депортация”. Фильм режиссеров Фатимы Осман и Юнуса Паши компании Fresh Production Group рассказывает о депортации крымскотатарского народа через историю нескольких семей. Показ фильма сопровождала выставка фотографий журналиста Антона Наумлюка “Украденное крымское детство” о преследовании крымских татар российскими оккупантами

18. Продавшиеся с потрохами российским оккупантам французские депутаты-нацисты Вирджини Жорон, Эрве Жювен, Жан-Лен Лакапель, Тьерри Мариани и Филипп Оливье поплатились за незаконные поездки в захваченный Крым с целью легитимизации его оккупации россией. Европроституток исключили из миссии по мониторингу выборов

19. В Службе безопасности Украины объяснили исключение рашиста Филиппа Киркорова из украинского списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны, необходимостью “доработать вопрос”. А что вам надо доработать? Чтобы он еще раз в Крым притащился и рассказывал об “исконной русскости” полуострова?

20. Гастрольная программа “Восставшие из нафталина” продолжается. В Крым прется Куклачев

21. В Стрелецкой бухте прямо под окнами жилых домов оккупанты продолжают разделку списанных судов. Ватники жаловались, плакали, но ничего не помогло. Аналогичная ситуация в Казачьей бухте. Там скулящих ватников разгоняли ихтамнеты: “Я проживаю в Казачьей бухте более 30 лет. Такого беспредела в течение этого времени не видел. Это впервые, когда я увидел, как можно превратить нашу прекрасную бухту в такой беспредел”

P.S. Ватостопольца бомбануло. Раися украла и отжала всё: “Название темы -"Изуродованные клумбы, тюльпаны из страны великанов, что еще?". ЧТО ЕЩЕ??? А еще мало? Мало нас нагнули и отымели, мало нас вова 3,14здабол со своими корефанами по разворовыванию россии опустил? Поехали, нас еЙут, а мы нихрена не крепчаем. Мы, как говно в проруби — воды дох*ра и плаваем, плаваем… Так вот, вернусь к теме, имел неосторожность проникнуть в места, которые вдоль и поперек излазил на протяжении 40-ка с лишним лет. Люди, севастопольцы, друзья, товарищи — ЮБК, от Майя до Тавриды, умер. Все в отжиме, все глухо и разваливается. Сейчас континентальные понаехи в хохляндию отправят. Да идите вы на х*р со своим вором тупиным и всей его кремлевской мразью. Вы украли у крымчан все, что было дорого, вы украли все и у россиян, если крымчане и севастопольцы для вас — только биомасса… Страшно смотреть. То, что и при Украине работало, я уж не говорю при Союзе, приносило радость, доставляло удовольствие, привлекало людей, сейчас 3 варианта: 1) готовится к отжатию; 2) отжато; 3) подводится к отжатию…”

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