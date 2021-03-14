1. Оккупанты в масках 10 марта похитили двух украинцев, присутствовавших на акции ко Дню рождения Тараса Шевченко, состоявшейся в Симферополе 9 марта. Стало известно, что у похищенной жительницы Алушты Елизаветы Павленко провели 8-часовой обыск, а уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко увезли в ИВС Симферополя и арестовали до 11 мая. Его обвиняют в "изготовлении оружия"!

2. Воспоминания и письма тем, кто в неволе: в Киеве при поддержке посольства Великобритании в Украине и Европейского фонда за демократию открылась выставка "CRIMEA is HERE" ("КРЫМ ЗДЕСЬ") о крымских политузниках

3. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за подписания и ратификации в 2010 году Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота россии в Крыму

4. Новости процветания: оккупанты сообщили, что Севастополь с большим отрывом стал лидером роста преступности на душу населения по итогам прошлого года — преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. К слову, в городе понаехов уже больше, чем тех, кто проживал здесь до российской оккупации

5. Бухой понаех из Подмосковья полностью разбил две мемориальные плиты и повредил несколько других плит на братской могиле советских воинов в оккупированном Армянске. Ну, если бы это во Львове украинцы сделали, то зомбоящик уже бы разрывался. А так… "Затесались среди нас бандерлоги!" — написал ватоголовый Владимир Медведев, комментируя осквернение могил. Ага, бандерлоги, из самого из Подмосковья бандерлоги. Твои, родные

6. Окупований Крим, с. Холмівка (до 1948 — Zalanköy). У місцевій школі загального режиму трапився радісний день: 11 учнів вступили до секти путлєр’югенду, поклялися вірно служити рейху, отримали уніформу та покрокували ладом до світлої казарми майбутнього. Хайль путлєр!

7. Никогда не цитируйте крымчан с крымских пабликов, не убедившись, что это МЫ: "Да. Мы все уже прозрели. И мне стыдно за то, что я, как и многие, ходила на митинги и орала *Крым — россия*. Прости меня, наш любимый Крым! Мы не знали, что все будет так погано", "Уничтожают уникальность Крымского полуострова. Толстосумы творят, что хотят. Застраивают самые лакомые куски у моря и в заповедных зонах", "У нас в Судаке и Новом Свете тоже беспредел! Застраиваются пляжи, мыс Меганом, растут как грибы магазины и отели, а ЛЮДЯМ под жилье землю, которой они пользуются по 30-50 лет, не дают! Правильно, в 2014 мы бежали домой, в россию, но такого предательства не ожидали. Ворье и жулики!!!" — написали местные ватники под статьей Горного с заголовком "Не думал, что 7-ую годовщину крымской весны мы будем встречать с таким негативом". На комментарии местной ваты понаехавшие рашисты стали изрыгать яд, писать, что все эти "борзописцы" проплачены Госдепом, ведь россия даже мост построила — "что вам еще надо?". Особенно понаехов колбасит от того, что крымчане все чаще пишут, что "при Украине было лучше". В общем, предатели бежали-бежали, и не ожидали! Предали предателей… Потому и не будет пышных мероприятий в честь этого события… Крымчане уже набегались.

8. Итоги говени устами коллаборанта Константина Ерманова, владельца медали за захват Крыма: "КЕРЧЬ: порты намеренно банкротили по указу Аксенова в пользу Таманского терминала, хозяином которого является гражданин Израиля, олигарх Мишель Литвак. Изначально даже портовой сбор на Тамани был 100$ за тонну перерабатываемого груза, в то время как в Керчи — 40$. Тысячи людей уволены, порты закрыты. Идет периодическая кража песка в районе Чурбашей, что может привести к эко катастрофе. Фирма, которую поймали на краже песка, принадлежит (соучредитель) брату Нараева, который является кумом Аксенова и министром экологии Крыма. ФЕОДОСИЯ: за бесценок продана, а по сути, украдена нефтебаза (600 млн). Порт обанкрочен в пользу Таманского терминала. Люди уволены. КОКТЕБЕЛЬ: украден у республики завод Коктебель, передан в частные руки. НОВЫЙ СВЕТ: украден у республики завод Новый Свет, передан в частные руки. ЯЛТА: украден у республики завод Массандра, передан в частные руки. СУДАК: (Меганом). Излюбленное место судакчан и жителей ближайших поселков огорожено заборами, идет застройка под коттеджный поселок. СИМФЕРОПОЛЬ: много исторических зданий мошенническим способом переписаны на детей Аксенова. В их числе дом купца Чирахова. Аэропорт Заводское уходит под застройку. ФОРОС: идет уничтожение парка под застройку. ЕВПАТОРИЯ: уничтожен фестиваль Казантип, приносивший местным жителям доход и являвшийся не менее популярным, чем испанская Ибица. Порт обанкрочен. БЕЛОГОРСК: из-за личной неприязни Аксенова к Зубкову чуть не был уничтожен парк львов Тайган. Спасли Тайган только массовые народные волнения. ЩЕЛКИНО: при поддержке отца Аксенова, который поставил карманных главу городского совета и главу администрации, была незаконно отжата АБСОЛЮТНО ВСЯ удобная земля для застройки. Депутаты оформили на себя по 5 участков. Сейчас идет попытка отобрать местный рынок, который был до этого сожжен. СОЛНЕЧНАЯ ТАВРИКА: организация, созданная Аксеновым, возглавила которую сожительница отца Главы Крыма Татьяна ЕрмаКова. Мошенническими схемами уничтожены и распроданы за бесценок порядка 200 работающих санаториев. Десятки тысяч людей потеряли работу…"

P.S. Это прекрасно — да, к семилетию мы именно так и подходим — даже СТЕКЛОВАТА Крыма накушалась. Понаехавший писун Александр Горный не даст соврать: "Только что мне высказали: "Были воры — пришли бандиты. Ты, Саня, материковый, ты этих бандитов привел". Это мы обсудили ситуацию в Форосе и на Меганоме. Про Феодосию — товарищ готов брать вилы и выносить навоз из администрации. Он уроженец Феодосии. Что можно ответить? У товарища лет пять висел российский флаг в машине. Теперь не висит. И это мы так подходим к седьмой годовщине? Ну вы там не охренели??!!!!!", — написал нацист. Мне кажется, оккупанты совсем не ожидали того, что к седьмой годовщине оккупации настроения в Крыму будут именно такими. И как же это сильно контрастирует с теми билбордами, которые развесили по всему Крыму — "7 лет дома", и тем лицемерием, которое крутят по крымскому ТВ, показывая, как крымчане счастливы, как расцвел Крым и как сильно его уничтожала Украина… То ли еще будет! А триколоров, и правда, днем с огнем не сыщешь

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