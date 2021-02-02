1. В январе 2021 года Крымская правозащитная группа (КПГ) зафиксировала 13 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК рф (“Уклонение от службы в ВС рф”) и 13 новых приговоров, вынесенных оккупантами по этой статье

2. Солисту белорусской группы “Песняры” Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину на 3 года и выдворили обратным рейсом из Киева в Минск. Ватник незаконно посещал оккупированный россией Крым в пропагандистских целях Кремля

3. Можно констатировать, что россия стала страной космонавтов, но не в смысле космического пространства, а в смысле космонавтов — из росгвардии и ОМОНа. Можете Рогозина смело отправлять в отставку. Другого космоса у вас уже не будет

4. Зато без бандер! Путен — бох! С 1 февраля оккупанты сделали платный вход в крымские заповедники. Кроме того, посещение экологических маршрутов будет возможно только на основании разрешений, которые обещают выдавать дистанционно. Наш крымчанин добавил: “Там ещё "веселее". Например, пешком подняться по Узеньбашской тропе невозможно ни за деньги, ни с пропуском, зато можно проехать на ней на мотоцикле (в списке пешеходных маршрутов её нет, но она есть как мото- и вело-). Но хоть сайт наконец родили, а то сидели в ВК-группе. По плато тоже пешком нельзя, зато на машине (после уплаты в кассу, разумеется) — пожалуйста”

5. Гоблин констатировал, что в Крыму продолжается дефицит воды и истощение всех источников: “Все источники просели, все скважины в Белогорском районе и в других районах, все каптажи просели, уровень их упал”. И да, будут усугублять катастрофу бурением новых скважин

6. Оккупанты сообщили, что за два месяца зимы притока воды в крымские водохранилища нет, а Симферопольское водохранилище полностью истощилось

7. Симферополь. У нас гуманитарная катастрофа. Не пора ли разбудить в ООН Собес какой-нибудь? “После душа кожа покрывается белым налетом!”, “Не нюхайте, не пейте. Вам, бл*ть, не угодишь. В магазине купите и нюхайте”, “Печально”, “Были лекарства, а сегодня резко — болото. Жуть. Как будто из канализации идет”, “Если есть нормальная власть, то что происходит? Какие перспективы? Что нас ждет? Опять молебны, самолеты, Азовское море, опреснительные? Тишина…”, “У воды запах медицинских препаратов! Приходится покупать бутилированную воду для питья, даже фильтр запах не убирает! Умываешься этой водой, а запах как после дезинфекции!!!”, “Вчера вечером невозможно было войти в душ. Запах медикаментов!”, “Пейте быстрей умрете”

8. Жители Симферополя публикуют фотографии того, что льется из кранов, а также демонстрируют видео с тонкой струйкой воды, которая доходит до их квартир

9. Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь, несмотря на осадки, остается полупустым. Но зрительно к нему сейчас бодро ручьи-речечки с водой бегут, сообщают очевидцы

10. В селе Краснолесье Симферопольского района снизилось давление подачи воды из местной скважины, людям организовали подвоз воды. Это результат масштабной, варварской, повсеместной выкачки подземных вод. При этом оккупанты бурят новые скважины

11. В Белогорском районе тоже покращилось. “В Зуе и Крымской Розе в связи с катастрофическим снижением дебита в Балановском водохранилище, мы уже начали расконсервировать скважины. Мы будем эти населенные пункты подключать к скважинам, потому что иначе будет хуже, чем в Симферополе”, — сообщили оккупанты

12. Севастополь в поисках того, что было у нас в избытке до оккупации — украинского качества во всем: “Подскажите, что надо сделать, чтобы улучшить связь в районе Шевченко? С каждым годом связь становится хуже. В нашей квартире сигнал можно словить только на 2м2 на балконе, и то она будет прерываться. Видела объявления об усилении сигнала, это работает?”, “Работает, но усиление лучше в складчину покупать — дорого. В некоторых домах на Челнокова/Античном люди вообще мобильной связью не пользуются”, “Дожились! В складчину покупать гаджет для улучшения мобильной связи! Пипец полный! Во всей россии этим занимаются компании мобильной связи”, “Это тяжёлое наследие Украины. Просто во власти засели украинские чиновники. Как только они вернутся к себе на родину, так мы сразу нормально заживём”

13. Я же почему так долго молчу — новостей годных не было. “В Крыму будут сжигать умерших ростовчан, сочинцев и краснодарцев: в ростовском крематории сломалась последняя печь”

14. Как только говень глянула на Меганом первый раз, мы написали, что дальше будет именно так, как вы, ватники, сейчас воете! Более того, с февраля 2014 пытались донести вам… Но нет, надо бегом по граблям: “Уважаемый Сергей Валерьевич (прим — Гоблин)! Недавно увидела, что творится вокруг мыса Меганом. Перепелиного поля нет, зато есть неимоверный забор, перекрывающий свободный выход к морю. Во что превратили Капсельскую бухту под благородным предлогом фестиваля “Таврида”? Это место миграционного перелета перепелки, там огромное количество эндемичных растений, там протестуют жители. Кто разрешил строительство, кто позволил этот беспредел? У нас отменили охранные зоны? Обращаюсь к вам за разъяснениями”, “Защитим Меганом. Зачем все огородили? Ведь девиз был: дать свободный проход к морю. И уже нет свободного прохода. Все забирают”, — воют ватоголовые

P.S. “Кто позволил этот беспредел?”, — спрашивает ватница. Так и хочется ответить вопросом на вопрос: а вы в зеркало давно смотрелись?

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