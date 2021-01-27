1. Сам факт создания “Крымской платформы” по деоккупации украинского полуострова вызвал нескрываемые ярость и раздражение Москвы — с угрозами и прогнозами провала одновременно. Почему так бесится россия, которую, кстати, тоже пригласили принять участие в платформе как оккупирующую державу, и как будет работать платформа, предлагаю посмотреть в видеоблоге главного редактора Центра журналистских расследований Валентины Самар

2. Россия разместила в оккупированном Крыму носители ядерного оружия и проинспектировала построенные еще во времена СССР на полуострове объекты для его хранения. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий

3. Коллаборант и активный пособник оккупантов Владимир Крайнов, проживающий в Севастополе, написал о своем участии “в планировании операции вежливых людей, без которых ничего бы не получилось”. Вот и весь “референдум” с “волеизъявлением”. Военному преступнику ответил один из бандеровцев. Прочтите по ссылке и посмотрите фото военного преступника

4. Украина внесла в черный список рашисток Алену Апину и Юлию Глебову (Беретту). Апина незаконно светила задом и открывала рот под фанеру в оккупированных россией Крыму и Луганске. Глебова — в оккупированных россией Крыму, Донецке и Луганске

5. Завод марочных вин “Коктебель” оккупанты продали на “аукционе” за 110,2 млн рублей. Стартовая цена фейкового “аукциона” была всего 100 млн. Завод и все принадлежащее ему имуществу (73 нежилых здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земельные участки, на которых они расположены, и винотека) оккупанты раздерибанили в пользу предприятия ООО “Завод марочных вин “Коктебель”, которое принадлежит Михаилу Якубчику — водно-винному королю из Санкт-Петербурга, брату жены директора Службы внешней разведки россии Сергея Нарышкина

6. Оккупанты заявили о “напряженности на рынке труда” в Крыму. Численность безработных за год увеличилась в 9 раз, чему способствовали и толпы понаехавших по программе “замещения населения”. Среди отраслей особый дефицит кадров, по статистике оккупантов, испытывают здравоохранение и образование. Странно, а разве эти отрасли не были осчастливлены “высокими российскими зарплатами”, которые оккупанты обещали предателям в 2014 году?

7. Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма. Отмечается, что исследовалось состояние Симферопольского, Альминского, Партизанского, Аянского, Загорского и Бахчисарайского водохранилищ. Согласно данным мониторинга, площадь объектов за последний год “существенно уменьшилась”. “Снижение наполненности водоемов несет угрозу экологическому балансу: гибель фауны, зарастанию водоемов травой и кустарником, угрозу опасности гидротехнических сооружений и т.п.”

8. В оккупированном россией Крыму выявили 157 новых случаев коронавирусной инфекции из 229-ти (!) обследованных человек (+9 смертей). В Севастополе — рекордные 102 (+5 смертей). Количество зараженных увеличилось до 40 703 человек, в том числе 9 207 в Севастополе. Умерло 1105 человек, в том числе 371 — в Севастополе

9. Встретил знакомого. Его матери за 80 лет. У неё произошёл инсульт на его глазах. Вызвали скорую. Медики приехали и сразу увезли в больницу. А там… а там послали на х*р. Это далеко не первый случай в Крыму, когда отказывают в госпитализации пожилых людей. Так вот, практически все пожилые — это именно крымчане. И такое отношение можно расценивать как геноцид местного населения.

10. Крымчане продолжают бурно обсуждать новую радужную подсветку здания оккупационного “госсовета” Крыма. А стоило все это (безобразие) “великолепие” 20 млн рублей. Заиграло новыми красками!

11. Вчера вечером в Ялте произошел мощный взрыв (на сленге оккупантов — “хлопок”) на подстанции, которая питает оккупированный город. Энергомост имени путина не выдержал и сдался. Свет сначала мигал, а потом и вовсе пропал (в разных районах города электричества не было от нескольких минут до нескольких часов). Следом исчезли интернет и мобильная связь. Взрыв сопровождался сильнейшими вспышками и заревом. Оккупанты заявили, что произошло “аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях из-за непогоды. Потребители подключены по резервной линии”. Непогода — это простой дождь, чтобы вы понимали. Жители города описывают “короткое замыкание” так: “Кто знает, что произошло? Говорят, был взрыв на подстанции и туда ехали скорые. Свет гас на секунды, интернета не было дольше”, “Странное замыкание, я его наблюдала из-под Симферополя. Думала, фейерверк. За горой зарево в чёрном небе было отчетливо видно”, “За пару секунд до вспышки был сильный гул и вибрация”, “Гораздо ниже подстанции загорелся лес. Там куча народу с фонарями что-то ищут. Лес погас, на месте люди с фонарями. Что ищут? Не тушили, дождь”

P.S. Мнением нашего крымчанина завершу сегодняшний выпуск: “И еще раз об имперском величии! На работе зашел разговор про лыжников (ну, про российского быка на лыжне Александра Большунова, который из-за проигрыша на финише подло ударил в спину и сбил с ног финского спортсмена, который опередил рашиста; в это время другие российские спортсмены начали толкать финнов, пытавшихся помочь сбитому с ног коллеге). И тут вата вспыхнула величием: “и правильно сделал, пусть боятся”, “забыли, кого бояться надо”, и традиционное “мы им можем 45-ый повторить”. Кто еще с ними хочет подружиться!?”

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