1. Возле административной границы с временно оккупированным россией Крымом прошли масштабные учения с участием подразделений Объединенных сил Вооруженных сил Украины

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2. "У нас новенький". Оборудованный для радиотехнической разведки ARTEMIS Challenger армии США (сделан на базе Bombardier Challenger) изучал обстановку у берегов Крыма и россии

3. Ялта. В День, так сказать, защиты детей оккупанты традиционно вырядили детей в военную форму и промаршировали их на набережной города

4. Гурзуф. У лаптей начинается сезон истерических видео про нас, ужасных, жадных, и вообще. Посмотрите видео, прикольно. Лапти, не едьте в Крым, не едьте на ЮБК, отдыхайте в Адлере, на Байкале, на Валааме, в Абхазии. Ну красота же! И люди родные, ваши, НЕ крымчане. Воют те самые руссо-турысты, которые, выезжая, крадут бра, йоршики для унитаза и линолеум снимают (не шутка — полно таких чудес сейчас)

5. В Севастополе замечены нанотуристы… бахатые… духовные…

6. Запасы воды в крымских водохранилищах продолжают сокращаться, несмотря на майские дожди, сообщили оккупанты. В частности, за месяц запасы водохранилищ уменьшились на 6,5 млн кубометров. Сегодня в крымских резервуарах воды почти на 6 млн кубометров меньше, чем годом ранее

7. Реки Алушты, Судака и Феодосии продолжают пересыхать, сообщили оккупанты. В мае в бассейнах рек на захваченном полуострове выпало 2.9-25 мм осадков или 7-35 % нормы

8. Оккупанты застраивают Крым муравейниками для сотен тысяч понаехов. К примеру, Симферополь застраивается огромными кварталами, темпы ужасают. При этом воды все меньше. Первое фото Симферополя — мое, сделал вчера. Остальные фотографии от корреспондентов Крым.Реалии — из статьи "Как застраивают "Крымскую розу". Это всё новые районы.

9. Крымские дети в детские сады не попадают вообще — только через взятку. В первую очередь берут детей понаехов, всякого рода вояк и прочего оккупационного быдла. Работают в детских садах и школах — тоже уже понаехи. Еще не большинство, но все к этому идет. Ватники воют, что нарушаются права их детей на детский сад. В причинах нарушения прав еще не разобрались.

10. Киевские диверсанты погрызли. Кто же ещё. Поговаривают также, что виноваты камни с неба. Но это не точно: "Найдено объяснение, почему крыша аэропорта в Симферополе превратилась в дуршлаг. Как выяснилось, прохудилась крыша еще 16 мая — после сильного града, но повреждения стали заметны лишь во время ливня в минувшие выходные, когда потоки воды хлынули в зал. Впрочем, эксперты сомневаются, что осадки могли привести к столь серьезным повреждениям. Скорее, речь о качестве строительства", — написали пропагандоны, позабыв о том, что крыша аэропорта потекла сразу после ввода здания в эксплуатацию

11. Прочтите, какие квесты оккупанты устроили на зазаборенном ЖД вокзале Симферополя. Это наша крымчанка описала: "Проходила квест под названием "Встретить гостей на ЖД вокзале в Симферополе". При каждом (не частом) посещении оного, обнаруживаются новые шизофренические фишечки от оккупантов. Так, приехав на электричке на 13-й путь, нельзя пройти сразу к 1-ому пути, куда приходит поезд. Надо выйти за территорию вокзала, обойти его и снова пройти через металлоискатель, а сумка — через телевизор, хотя данная процедура проводилась при посадке в электричку. Через крытый переход через пути можно теперь идти только при посадке на поезд. А обратно — низя. ЗАДОВБАЛИ!!!". Превратили город в Мухосранск. И весь этот ужас не возмущает только понаехов — они так всю жизнь живут

12. Большая севастопольская тропа. Туристический маршрут, который мы заслужили. Дорога к храму, так сказать… К храму филиала ФСБ РПЦ МП… В заборах с колючей проволокой… Все по скрепам

P.S. На крымском ватном паблике шедевральная истерика! Скулит тетя Ольга Китова — понаех, лапоть (с какого года понаехало, не скажу — маскируется). Училась в Москве. Где родилась — тоже тайна, но в Залесье — 101%. Щас переведу ее вой с балалаечного на нормальный язык: в Крыму полный капец. КРЫМЧАНЕ передумали насчет говени — готовы к базам НАТО, лишь бы сдыхаться варваров. Прочтите вой понаехавшей крысы: "Владимир владимирович, здравствуйте! С Лукашенко закончили, теперь в Крым? Местные жители, в том числе, которые на референдуме в 2014 году проголосовали за вступление в состав рф, в ужасе, в шоке, в панике. Что делать с т.н. "благоустройством" и строительством в городах, поселках, парках, заповедных территориях и т.д.!!! Владимир владимирович, перед людьми стоял выбор — россия или базы. Люди выбрали россию — родную гавань. Что же родная гавань творит с РОДНЫМ домом этих доверившихся людей? На что вы лично готовы для сохранения своего дома? На все, не правда ли? А если представители базы пообещают остановить все, закрыть ВСЕ стройки и сохранить родной дом людям? Недовольство растет как лавина. Нарастает она и умножает свою силу. Подавлять недовольство бессмысленно и нецелесообразно — это как давить на надутый резиновый шарик. Он рано или поздно, но лопнет. Напряжение можно "выпустить", но не давить на него! Спасите Крым. Остановите стройки. Как сказал один мой знакомый, который часто общается с чиновниками — представителями "власти": "продают ВСЕ, и все друг друга покрывают". Пока не поздно. Приезжайте. Люди душу вам изольют. Люди будут вам рады. Пока рады", — написала холопка со стажем. Тетю-балалайку ОЧЕНЬ, до слез и истерики, все это огорчает. Ибо хозяева спросят за серебряные ложечки. Рашен дурновизор утверждает, что моль — отец родной. Вот и ЗАВЫЛА утробным воем — ПАМАГИ! Спаси мое мародерство! Крым же наш. Вчитайтесь — тут все о будущем Крыма. Да и россии, в общем-то, тоже.

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