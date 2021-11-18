1. Сегодня, 18 ноября, в 6 утра российские оккупанты ворвались в дом родителей экс-представителя Президента Украины в Крыму Изета Гданова. Руководил обыском некий лейтенант ФСБ Кирилл Митрофанов

2. Обеспокоенность произвольными задержаниями, переписью населения, военными учениями и уничтожением культурного наследия: Комитет ООН одобрил проект Резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму. “За” проголосовали 64 страны, “против” — 20, “воздержались” — 94. “Против” проголосовали: россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве, Эритрея, Мали и Никарагуа

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3. Оккупанты усиливают группировку ихтамнетов в Крыму десантным полком. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжают фиксировать развертывание российских подразделений у границ Украины и на оккупированных территориях — в Крыму и на Донбассе. Этот процесс продолжается с 2014 года, и его масштабы увеличиваются. Все подробности прочтите по ссылке, а также посмотрите фотографии

4. Установлены имена еще шести ихтамнетов, которые под видом “спонтанно возникшей самообороны” участвовали в военной спецоперации по захвату Крыма. Один из них уже задвухсотился в ДТП. По ссылке прочтите расследование InformNapalm с именами и фотографиями преступников, которые гордятся тем, что, цитата, “освобождали Крым от захватчиков”, т.е., от законной украинской власти

5. Украинские политзаключенные провели акцию в российском “суде” в поддержку арестованного адвоката Эдема Семедляева. Так, фигуранты второго Симферопольского дела “Хизб ут-Тахрир” Тимур Ялкабов, Ленур Сейдаметов, Осман Арифмеметов, Энвер Аметов, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев и Яшар Муединов подняли плакаты во время судилища в Ростове-на-Дону. На плакатах, среди прочего, было написано: “Free lawyer Edem Semedlyaev” (освободите адвоката Эдема Семедляева), “23.11.21. Все встречаем Эдема”, “Народный защитник. Освободите его”

6. Оккупанты предъявили политзаключенному фигуранту сфабрикованного “дела о диверсии на газопроводе” Асану Ахтемову новое обвинение в контрабанде взрывных устройств. Крымчанину грозит от 7 до 12 лет

7. “Тяжело находиться постоянно в этих 4-х стенах, они словно давят на психику человека. Каждый раз, когда просыпаешься и оглядываешься, кажется, что это все до сих пор снится, и это просто сон, но нет, этот сон уже длится порядка двух месяцев, и не видно конца. С этих стен идёт огромное давление, постоянно кажется, что нахожусь в клетке, где нет выхода”, — узник Кремля Азиз Ахтемов рассказал о жизни в симферопольском СИЗО

8. Оккупанты задержали т.н. “министра культуры” Крыма Арину Новосельскую, которая веселила нас скандалами — то материлась в прямом эфире, то с орло-львами в Керчи опозорилась. Коллаборантку доставили в наручниках в “управление следственного комитета” в Симферополе

9. Через село Заречное Симферопольского района оккупанты все-таки построят дорогу (исключительно для военной логистики и попила денег дорогих россиян), которая соединит трассу смерти “Таврида” с дорогой на Ялту. Жителей, которые лишатся жилья, — вышвырнут (типа переселят). Люди, узнав об этом окончательном решении оккупантов, пришли в ужас. Напомню, в июле 2021 года ватники, которых оккупанты вышвырнут из своих домов, записывали видеообращение к путину с просьбой снова спасти их, остановить беззаконие и с требованием — чтобы “в российском Крыму работали российские законы”. В сентябре 2021 года ватоголовые установили на месте будущей трассы православный крест, надеясь, что он их спасет. Но крест бестомосных не справился с поставленной задачей. Ватники, кстати, тогда тоже взывали к высшим силам во главе с путным — НЕ ПОМОГЛО

10. Прочтите припадки жителей Заречного с ФБ Аксенова. Люди проклинают “крымскую власть” и вопят, что их не слышат. Свои дома они обустраивали десятилетиями. Кроме того, будет уничтожено Аянское водохранилище, вдоль которого пройдет загруженная трасса. А те дома, которые не идут под снос, теперь будут находиться не в тиши, а возле многополосной дороги, которая разорвет пополам многие населенные пункты. Ватники констатируют, что “надеяться им больше не на кого”. Даже путин не помог h

11. Оккупанты в Ялте провели “круглый стол”, темой которого стало “Формирование гражданско-патриотических ценностей детей и молодежи Республики Крым”. На шабаш стянули детей в военной форме. Какая говень, такой и круглый стол

12. Оккупанты в Саках учат детей убивать. Причем готовят этому практически с яслей

13. Дети из Евпатории занялись пешим туризмом — марш-бросками в камуфляже по горам и рекам

14. “В Артеке прошла гражданско-патриотическая акция “Служить россии суждено тебе и мне”, — сообщили оккупанты. “Артек” прошел трансформацию из страны Детства в помойку милитари-угара родной говени

P.S. Отобранный у крымчан мыс Меганом обрастает заборами вдоль береговой линии. Местные жители выплеснули свое счастье на страницы соцсетей — ибо больше некуда: “Иначе и быть не могло. Ползучий захват”, “Это только начало!”, “Привыкайте на городском пляже купаться”, “А мы там не желаем. Мы хотим без заборов”, “Бедный Меганом!”, “Как же хорошо было без Таврид, заборов и убогого окультуривания”, “Это синоним — без россии и путина”