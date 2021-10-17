1. “Пожалуйста, помогите моего дитя освободить. Трое деток, так мне жалко, растут и без отца, и мне тяжело. Сколько мне осталось. Хотелось бы увидеть сыночка”. У Ивана и Гульнары трое несовершеннолетних детей: Ринату, самому старшему, пять лет, Арсену четыре года, а Риане, девочке, которая родилась уже после ареста папы, скоро исполнится два года. Она уже ходит и растет очень похожей на своего отца в детстве. Прочтите и посмотрите, как живет семья политзаключенного проукраинского крымчанина Ивана Яцкина, задержанного рашистами в Крыму 16 октября 2019 года, а позже приговоренного к 11 годам колонии строгого режима.

2. СНБО ввел санкции против причастных к т.н. “выборам” в Госдуру в оккупированных россией Крыму и части Донецкой и Луганской областей. Под санкции попали 237 рыл и российская сеть магазинов MERE.

3. Оккупанты признали виновными крымских татар Арсена Ахтемова и Ризу Решетова по ч.1 статьи 20.6.1 КоАП мордора (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации). Арсена Ахтемова, родного брата политзаключенного Асана Ахтемова, оштрафовали на 15 тысяч рублей, а Ризу Решетова — на 7 тысяч.

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4. 18 октября в 12:00 в пресс-центре ИА “Укринформ” (г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 8/16) состоится пресс-конференция, во время которой правозащитники, эксперты и представители прокуратуры АР Крым и г. Севастополя расскажут о новых фактах незаконного призыва крымчан в вооруженные силы рф и пропаганду этой службы среди жителей оккупированного полуострова, а также разъяснят, почему эти действия являются военным преступлением.

5. Хорошо-то как в говени: “Возле одного из увеселительных заведений крымской столицы произошла драка, в которой принимали участие индусы и местные жители”, — сообщили пропагандоны.

6. В Крыму очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки: 857 новых случаев заболевания, в том числе 278 — в Севастополе. Умерло 20 человек, в том числе 4 — в Севастополе. И так каждый день уже вторую неделю. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 121 285 человек, 3958 пациентов умерли.

7. Жестяк. Люди рассказали, что в многоэтажном доме на районе 5 трупов от короны за полгода. Мать сегодня позвонила, сказал, что отменили их спортивную секцию. В секции сразу 6 человек с короной. Походу, уровень заражения уже не красный, а какой-нить фиолетовый в Крыму.

8. В Крыму от коронавируса умерли пять сотрудников скорой. Рекорды каждый день — почти 600 новых заражений за сутки, не считая Севастополя. В Феодосии за неделю 20 смертей от коронавируса, инфекционное отделение переполнено. По*й, пляшем. Школы продолжают разносить смерть по домам.

9. Дорогие крымчане! Не занимайтесь самолечением — вы можете случайно и выздороветь! Помирайте сразу! — ваша говень: “Симферополь. Что творится во второй поликлинике на Лермонтова? Телефоны регистратуры отключены. Невозможно позвонить и вызвать врача на дом. Ватсапп приемная поликлиника не отвечает. Что за бардак??? С Остапенко такого ужаса не было”, “Произошло полное уничтожение медицины за последние годы. Заболевания зашкаливают, плюс коронавирус. Все хуже и хуже!!!!”, “Это кабзда полная”, “В симферопольской поликлинике №2 давно пора заменить главврача!!!”, “В седьмой то же самое. Жуть просто. Полно людей, очереди”, “Медицина полный отстой”, “Подтверждаю. Вчера жена тоже не смогла дозвониться до обеда”, “В Евпатории давно уже все знают – звонить бесполезно. Нужен врач — приди в поликлинику и вызови врача сам себе. Если не сможешь, никто не виноват. Этот бардак известен всем. Только всем пофиг на нас, больных”, “Геноцид в Симферополе. Батареи ледяные. Отопление так и не включили на Воровского, 60. Звонить Аксенову или сразу в Москву? Мало смертей ковидных? В больницах Симферополя не успевают вывозить трупы, а статистику умышленно занижают. Когда закончится беспредел в Симферополе?”, “Оптимизация”, “А потом говорят: не занимайтесь самолечением. А что делать, умирать?!!!!!”

10. Феерично! Странно, что не нашли там наркотики, склад оружия и визитку Яроша: “(Севастополь) Сотрудники полиции завели уголовное дело на пожилую женщину, которая стала известна тем, что нашла на мусорнике голодную девочку и приютила ее у себя на два дня. После к ней пришли сотрудники полиции и в рамках операции "Нелегал-2021" выявили, что она фиктивно зарегистрировала у себя гражданку соседнего государства. Женщина была предупреждена о том, что в случае постановки на учет иностранного гражданина в жилом помещении он обязан проживать в нём в течение всего времени пребывания. На нее заведено уголовное дело. Санкции статьи влекут наложение штрафа, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет”

11. В прошлом году, когда в Украине картошка на пару недель подскочила в цене, мой знакомый ватник прибежал и давай петь: “Посмотри, посмотри, что в Украине творится… Картошка уже по…”. В этом году я его пока не видел. Я сегодня был на рынке в Феодосии: картошка уж от 60 до 100 руб, яблоки — 60-90, кабачок — 60-100, перец сладкий — 60-100, капуста — 50-70, цветная капуста — 120-140.

12. Рашистские пропагандоны тем временем показывают непрекращающийся сериал “ашотамухохлов”, не имеющий ничего общего с реальностью. Посмотрите свежее видео и прочтите комментарии украинцев, в том числе крымчан, и ватоголовых рашистов.

P.S. “Різа Решетов (затриманий, а потім оштрафований окупантами) — вже четвертий затриманий чоловік, якого я знаю особисто. Це добра, порядна та моральна людина, саме за це таких і судять. Хто мовчить, той поки що їм не цікавий”. Але це лише поки що…

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