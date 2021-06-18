1. Около трех десятков человек были осуждены в Крыму за “действия”, совершенные до начала оккупации. Но в соответствии с нормами Международного гуманитарного права, оккупирующая держава не может арестовывать или привлекать к ответственности лиц за деяния или мысли, совершенные или высказанные до оккупации

2. В Украине ослабили карантинные ограничения, в связи с чем гражданам с 17 июня не нужно устанавливать приложение “Дій Вдома”, оставаться на самоизоляции и проходить тестирование на коронавирус при пересечении админграницы Крыма с Херсонской областью

3. Оккупанты в Крыму хотят ввести обязательную вакцинацию для сотен тысяч крымчан, которые работают “в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта”

4. В Севастополе бухой ихтамнет пытался зарезать защитившего официантку мужчину. На удивление, ихтамнета посадили на 2,5 года, хотя могли наградить какой-нибудь медалькой, например, за попытку “спасти русскоязычную официантку”, а не убить или отжать что-нибудь у нее. Ватники прокомментировали: “Какие 2,5 года! Простому человеку от 5 и выше! А это же военный суд, 2,5 годика, полтора отсидит и выйдет по УДО, и ходи всех дальше заточкой штрикай!”, “Ножи находят… Скоро танки и самолёты будут находить?! Там и до баз и ничейных складов дойдёт (прим – этот ватник, наверное, пропустил 2014 год)”, “Гм, за неудавшуюся (не по вине преступника) попытку убийства — 2.5 года, за взятки — 5 лет. Таки взяточников, которые не делятся по понятиям, государство боится больше, чем убийц-офицеров”, “А чем, кстати, избиение в Омеге закончилось? Как поживают военные, спустившиеся с гор?”, “Надо ещё разобраться, что это за офицер и откуда он. Сейчас у многих интегрированных (прим — предавших Украину) сдают нервы, не привыкли работать в потешном укрофлоте, вот и бухают горькую!”, “Эх, старлей-старлей… Жаль тебя, но, увы, вас растят в училище далеко оторванными от жизни вокруг, начиная от обеспечения и заканчивая стипендией. Все под откос”

5. До оккупации мы о таком и мечтать не могли: в Крыму теперь будут брать плату в размере 300 рублей за вход на лавандовое поле. Агрофирма “Тургеневская”, которая владеет плантацией, объяснила это “участившимися случаями уничтожения собственности и варварского отношения к насаждениям”

6. В аэропорту Симферополя пассажирский самолёт оккупантов, прибывший из Москвы, после посадки выкатился за пределы ВПП. Никто из 284 человек на борту не пострадал, но полоса была заблокирована. Закрытый Украиной, но незаконно работающий аэропорт, несколько часов не принимал и не отправлял рейсы

7. На севастопольском ватофоруме придумали рецепт борьбы с вододефицитом: “Туристам следует везти воду для питья/мытья с собой, и все будет хорошо”, “И везти обратно дерьмо бочками”

8. В Керчи случился Армагеддон. Улицы превратились в море: по самые крыши затопило машины, общественный транспорт, дома, больницу. Ночью практически во всем городе пропало электричество, как во времена блэкаута, к утру энергоснабжение частично возобновили. Было обесточено более ста электроподстанций, а также более трех десятков базовых станций связи. Вышли из берегов реки Мелек-Чесме и Джарджава. Люди не могли попасть домой с ночных смен, и, наоборот, выйти на работу. Многих пришлось эвакуировать как из общественного транспорта, так и из собственных домов. За ночь выпала 2-месячная норма осадков

9. В Керчь рано утром прибыл Гоблин. Пропагандоны из “Крым-24” опубликовали видео, как коллаборант плывет на лодке по затопленным улицам города, а следом за ним КРОЛЕМ плывут сотрудники МЧС (по другим данным — это охранники Гоблина), для которых не нашлось лодки. Я сначала подумал, что это фотошоп, но суровая реальность “русского мира”, в котором нет места человеческому достоинству, меня снова удивила. Так унижать людей — надо постараться. Оккупационное МЧС тем временем открестилось от своих сотрудников: “Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова”

10. Гоблин еще не знал, что МЧСники открестились от своих сотрудников, которые плыли по грязным улицам затопленной Керчи за лодкой с барином, поэтому заявил, что за ним действительно плыли сотрудники МЧС. Говорит, что они всегда так плавают. Чета ржу

11. В Керчи сегодня были затоплены около 300 домов в частном секторе и первые этажи многоквартирных домов. Территория автотранспортного предприятия была затоплена до второго этажа. Машины, в том числе грузовые, ушли под воду. Посмотрите, как это было

12. Машины на дорогах оккупированной Керчи буквально плавали

13. Велика кількість ненавісті та прокльонів, яка накопичилася у окупованому московітами Криму, нарешті перетворюється у стихийні лиха. Падає на голови окупантів та колаборантів, зачеплюючи і всіх інших.

P.S. Многие крымчане сошлись во мнении, что местами мы уже переплюнули Северную Корею. И эта картина с плывущими за Гоблином сотрудниками МЧС, от которых срочным образом, спасаясь от позора, открестилось собственное руководство, как ничто иное демонстрирует дно, на которое мы стремительно погружаемся на протяжении последних семи лет российской оккупации. Хочется проснуться от этого кошмара и хорошо отмыться, чтобы не осталось и следа от этого зловонного “русского мира”, дерьмом растекшегося по городам некогда прекрасного Крыма.

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