1. “Российские власти болезненно реагируют на любые попытки показывать другую сторону медали, кто бы это ни делал — профессиональные журналисты или блогеры. К сожалению, реакция иногда бывает очень агрессивной: взять хотя бы аресты координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и координатора медийного направления нашего объединения Наримана Мемедеминова. Плюс была очень жесткая реакция в марте 2019 года, когда практически все активисты в Симферопольском районе были арестованы за один день — они составляли ядро "Крымской солидарности". В тот день силовики абсолютно четко преследовали цель уничтожить и ликвидировать работу нашего общественного движения: они неоднократно это говорили прямым текстом в диалогах с арестованными ребятами. Цель (оккупантов) не достигается, потому что, несмотря на аресты, на давление, в "Крымскую солидарность" постоянно приходят новые люди. При этом они абсолютно ясно понимают риски, которые перед ними стоят”. По ссылке прочтите, как оккупанты безуспешно борются с гражданскими журналистами в Крыму, пытаясь уничтожить голос правды

2. Арестованному журналисту Владиславу Есипенко оккупанты добавили еще одну статью обвинения — “незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов”. Кроме того, согласно результатам дактилоскопической экспертизы ФСБ, не обнаружены отпечатки Владислава Есипенко на гранате, якобы изъятой у него

3. Окупований Крим, “місто щастя” Ялта. У школі особливого режиму №9 напередодні дня “перемоги” відбулися сеанси сумовитого побідошаленства: хлопчики й дівчатка передали музичний привіт та подяку дідам, батькам, рабсії та особисто путлєру за своє щасливе дитинство

4. Оккупанты продолжают перекрывать улицы Севастополя, Керчи и Симферополя для репетиции военного парада. Местные накушались зрелищ: “А как же корона? Все вдруг закончилось?”, “Каждый год одно и то же”, “Завораживающе выглядят машины с надписью груз 200”, “Это техника, которая убивает и мирных жителей тоже. Чему тут гордиться? Нашли чем восхищаться”. И таких комментариев — десятки. А вот реакция понаехавшей: “Страшно читать комментарии. Какие стали люди озлобленные. Там участвуют и дети, и парни, проходящие срочную службу, и контрактники. Их гоняют так, что вам и не снилось, чтобы вы могли прийти, посмотреть, запостить сторис с патриотическими надписями!”

5. Река с “исконно русским” названием Мелек-Чесме, расположенная в центральном районе оккупированной Керчи, заросла тростником, высота которого превышает человеческий рост. Оккупанты разводят руками и не реагируют на многочисленные жалобы горожан, которые помнят реку совсем другой

6. Ялта. На территории бывшего военного санатория, отжатого министерством нападения эрефии, в числе прочего была частная гостиница. Не забыли отжать и её

7. Вновь про Заборленд. Дом творчества (бывший, сейчас там непонятно что) “Актёр” в Ялте. Было прозрачное ограждение. Потом добавили мелкую сетку. А с недавних пор сделали полностью непрозрачным. Ещё не Великая Артековская стена, но уже где-то около

8. “Парк Карасан (Большая Алушта) раздерибанили на куски, обнесли заборами. И, конечно, высотка Константинова, как без него. Ехала там в маршрутке, разговоры о заборах, что вот раньше свободно в парке гуляли, а теперь все зазаборили”, — написала наша крымчанка. Добавлю, что ватники уже не раз записывали видео и жаловались, что оккупанты их или не пускают в парк или выписывают талоны на полчаса, за которые надо успеть сходить в магазин или церковь на другой стороне парка. С грустью вспоминают Украину, когда все было доступно. В память о тех временах, плачутся ватники, остались лишь фотографии. Проблемы у людей начались после захвата Крыма россией. Вот, например, как комментируют увиденное ватники: “Хочу добавить, что эта борьба за свои права продолжается четыре года. Чиновники и прокуратура отвечают, что все законно: гора, парк, часовня, замок — все частная собственность. Абсурд и только”, “Этот вопрос надо решать более жестко. Все эти обращения и отписки прокуроров — это только трата времени. Нужна только акция типа демонстрации с привлечением телевидения федеральных каналов. Всем понятно, что это беспредел, который надо заканчивать. Свободный доступ должен быть”, “Приезжал в Утёс прошлым летом, в 2020 году. По-честному — навернулась скупая мужская слеза! Сделать такое (!!!) с таким великолепным местом — это просто невероятно. Приехал с женой, с другом детства. Хотели увидеть этот райский уголок — место юности. Был в ШОКЕ от увиденного! Припаркованные машины стоят задолго до подъезда к "Утёсу". Замок — под замком. Никого не пропускают на территорию. Дорога на Карасан завалена машинами с обеих сторон. Там и так трудно было разъехаться раньше. А тут просто позакрывали всё заборами. И машинам некуда съехать с дороги. На набережную Карасана можно было пройти многими путями. Сейчас там образовался коридор между бесконечными заборами. И люди, как скотина, идут по этому коридору к морю и обратно. Вот так теперь отдыхают в Утёсе. Везде заборы, ворота с охраной или замками. Пляжей, пригодных для отдыха — всего несколько. Остальные поглотило море”

9. Новости с уничтожаемого и зазаборенного оккупантами мыса Меганом: “Первые гости на майские праздники глубоко оценили возвращение земель Крыму с новыми возможностями. Это стеб какой-то”. Комментарии: “Зона для душевнобольных”, “Многие даже не понимают, о чем речь. Но, приехав, поймут. Надеюсь, им понравится”, “Там знак стоит — ЗОНА-10”, “Зоны, заборы, КПП, охрана”, “(Из Саратова рашист пишет) ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ?!!!!”. Рашисту ответили: “А где здесь брехня? Приехал пеший турист на автобусе до перекрёстка, и вместо прохода к морю напрямую ему приходится обходить. Пока что ближе через пляж Багратион, а это как раз лишний километр пути”, “Петр из Саратова, крик души))) Они в своем Саратове понять не могут (капслок, 20 восклицательных знаков), почему мы, крымчане, все время врем на их родную гавань! Им телевизор каждый день другое гАвАрит! А дурновизор в Залесье не врет!”

P.S. Комментарием ватницы из последнего пункта дайджеста завершу выпуск: “Не могу понять, это как нужно ненавидеть своих земляков, свою землю и даже тех, кто к нам приезжает отдохнуть, чтобы ради денег допустить подобное? Что такое у нас будет, мне в голову даже пролетом не приходило. Вчера поехали погулять, и настроение полностью испорчено. Даже из машины не стала выходить. Этот забор, камеры, ну концлагерь и только. Эти бараки. Нет слов”… Ты посмотри на нее, в голову ей даже пролетом не приходило, что такое у нас будет. Когда в голове вата, то думать, конечно же, трудно. А будет еще похлеще — аппетиты говени растут не по дням, а по часам.

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