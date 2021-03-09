1. “Льются песни, льются вина. И стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так!”. Центр Севастополя, вчера. Пардон за качество звука, очень далеко было, но ооочень громко (видео).

2. Кримчани цікавляться, скільки все це коштувало (десятки кілометрів оцинковки) і яка доцільність цієї операції по спасінню Сімферополя від зневоднення, якщо труби працювали менше місяця і тепер просто валяються посеред лісу?

3. Водохранилище Эгиз-Оба в Бахчисарайском районе немного прибавило воды после таяния снега в горах. На высоте больше 800 метров снег еще есть. Дорогу по дну перекопали.

4. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года российские оккупанты полным ходом продолжали стягивать военную технику, при этом цинично заявляя на весь мир, что это “спонтанно возникшая самооборона, которая встала за спинами женщин и детей”. Про спины женщин и детей — не соврали. Наличие своих войск на оккупированной части Луганской и Донецкой областей не признали по сей день.

5. Хроники оккупации: “Шо снимаем, бл@ть?!”: в ночь на 8 марта 2014 года беркутовцы жестоко избили и ограбили журналистов, которые находились возле севастопольской воинской части, которую 7 марта штурмовали российские оккупанты. Так готовился “референдум”.

6. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года у захваченного военкомата в Симферополе российские военные обстреляли из автоматического оружия группу украинских активистов. Прибывшие на место мусора не стали выяснять, кто стрелял (это и так было очевидно), а устроили шмон пострадавшим. Подготовка к оккупендуму “без единого выстрела” была в полном разгаре.

7. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года тысячи женщин по всему Крыму вышли на улицы с требованием к россии вывести войска и перестать нас “защищать”.

В Симферополе на такую акцию оккупанты свезли бухих и агрессивных гопников, которые напали на женщин.

8. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года самые отважные женщины Керчи вышли на акцию протеста против российского вторжения. Проезжающие автомобили массово сигналили в знак поддержки, на некоторых машинах были украинские флаги. Гэбня из кустов фиксировала лица протестующих.

Тем временем через город (с переправы) продолжали заходить в Крым большие военные колонны рашистов. Вата рукоплескала грядущему уничтожению Крыма, обнищанию и бесправию.

9. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года в Симферополе состоялся митинг за целостность Украины. Проезжающие машины и общественный транспорт поддерживали митингующих клаксонами. Крымчане приветствовали друг друга лозунгами “Слава Украине! Героям Слава!”

10. На одной из мартовских акций 2014 года 80-летняя крымчанка обратилась к путину с такими словами: “Я — русская, я за свободную Украину без путина. Путин — это не наш друг. Братья так не поступают. Брат никогда не поднимет руку на ближнего человека. Я прошу — прочь от Крыма, прочь с Украины! Мы в своей стране найдем право и разберемся в своих проблемах. Мы — народ трудолюбивый и мирный. Мы не за то, чтобы воевать, мы хотим мира. Я старый человек, я прошла гитлеровскую войну. Я знаю, что такое война. Я люблю Крым, я люблю Украину, но я не люблю насилие. Насилие — это самое страшное, что может быть в нашей стране”. Насилие “русским миром” Украины продолжается уже восьмой год… А если углубиться в историю — не одно столетие.

11. “Мы выходили 3 марта, 6 марта у нас было противостояние с людьми, которые называли себя "крымской самообороной", но не понимали, где они находятся. А 8 марта у нас акция прошла без сопротивления, и уже после я сопоставила данные: там у них в этот день происходили какие-то мероприятия под республиканским военкоматом. Именно потому, что они пытались создать видимость массовой поддержки россии, но реально ее не имели, они не могли сосредоточиться одновременно на нескольких моментах. Большая разница была между мероприятиями 6 марта и 8 марта: шестого у нас из рук вырывали плакаты, а 8 марта было все мирно”, “На 9 марта у нас планировалась еще более масштабная акция проукраинских сил. Тогда мне казалось, что мы близки к победе, что мы достаточно сильно показали, что крымчане не хотят оккупации, что крымчане против. Но мы знаем, что произошло далее. Проукраинские акции очень злили Кремль, и уже 9 марта организаторы акций начали пропадать физически: взяли в плен Анатолия Ковальского и Андрея Щекуна, начали активно угрожать и искать других организаторов. Акции проходили во многих городах, поддержка была большая. И сейчас мы, конечно, уже понимаем, что это была военная агрессия, и ее результат был предопределен, несмотря на мнения крымчан”. По ссылке предлагаю посмотреть фото- и видеорепортаж, который напомнит о сопротивлении Крыма российской агрессии.

P.S. “За 200-300 грн пенсии вы продадите свою Родину, свою душу. Если вы продадите моральные ценности, вы останетесь моральными уродами до конца своих дней. Мы вышли сюда, чтобы поддержать нашу Украину, неделимую, единую. Нам не нужны российские подачки ценой продажи моральных ценностей, своей Родины. Пусть мы не богатые, но мы не будем продавать свою душу. Они что думают, придут российские олигархи, они уже сделали передел Крыма, они хотят раздерибанить Крым. Мы люди, а не скотина. Это уже не будет автономия, как сейчас они кричат: давайте нам расширенные права. А теперь уже и права не нужны?! То, что до сих пор не пролилась кровь, это низко поклониться нашим воинам. Россия старается втоптать в грязь наших ребят. Мой дед защищал и погиб в Керчи 29 декабря 41 года. Стоит могила в Аршинцево с именем моего деда. Моего прадеда расстреляли в Багеровском рву! Я хочу быть в составе Украины, и я не хочу кому-то позволять, чтобы мною руководили. Я не марионетка, я человек. Пусть маленький человек, песчинка, но я не позволю, чтобы меня растворили в этом море ненависти и абсурда! Слава Украине!” — с такими словами 8 марта 2014 года обратилась керчанка к тем, кто, наматывая лапшу на уши, побежал за колбасой по 2,20. Спустя 7 лет оккупации скажите мне, предатели, хоть в чем-то оказалась не права эта керчанка? Отож! С праздником весны вас, женщины!

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