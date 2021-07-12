1. Германия примет участие во всех трех измерениях Крымской платформы — правительственном, дипломатическом и экспертном, чтобы “Крым не исчезал из центра внимания международного сообщества”. Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен также не исключает участия канцлера Ангелы Меркель в саммите Крымской платформы 23 августа

2. Постоянный представитель президента Украины в АР Крым и Севастополе Антон Кориневич рассказал, как жители Крыма могут получить юридическую помощь на материковой Украине

3. Сегодня больше 200 призывников из Крыма отправились на службу в различные части необъятной говени. А шо там талибы? Деды воевали, можем повторить, в черном тюльпане, водка в стакане? Вот это вот все? Теперь просто за талибой в ту же хрень? Крымчане будут “счастливы”

4. Абитуриенты из оккупированного россией Крыма и оккупированных россией частей Донецкой и Луганской областей могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября. Подача документов осуществляется только лично. Поступление таких абитуриентов происходит через образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина”, которых открыто более 200 по всей стране

5. Как вы уже знаете, понаехавших руссо-туристо выперли из отеля в Крыму. Рашисты записали видео из машины: “Нас выгнали из отеля, спим в машине. Ребята, это полный шлак! Вы просто не представляете, какое здесь отношение. Даже к врагам, если он гость, не такое отношение. И поверьте, Крым далеко не наш! Я приехал, отдал сюда нормальные деньги, как на Мальдивы. Нас выселяют посреди ночи с двумя детьми за то, что моя супруга пообедала в столовой в купальнике и сверху в накидке. Нас силой выгнали. Крым — наш (прим — сказали с сарказмом), едьте, отдыхайте!”. Теперь появилась версия отеля, откуда поперли рашистов: “Это те, которые избивали наших сотрудников? Муж с женой? Которые душили и убивали? Директор поехала снимать побои, другие сотрудники поехали снимать побои. В полиции вам могут предоставить видео с камер наблюдения. Впервые в жизни такое произошло, когда гости, молодые люди в нетрезвом состоянии, в присутствии детей нападали на сотрудников отеля. Такого ужаса мы еще не видели. Мы подключим также органы опеки и другие службы”

6. В Бельбекской и Байдарской долинах невероятное количество понаехов. Они такие типа позитивные, экологичные, чакры-шмакры. Масса проектов мне бы понравились, если бы эти неохиппи не были такими же мародерами, как и 86% обычных лаптей. Так вот, после потопа в их пабликах массово объявления: ПРОДАМ дом, участок. КРЫМ ИХ ВЫГОНЯЕТ. Просто для примера история семьи понаехов: муж с Сахалина, жена из Брянска. Их домик на ворованной земле уплыл… Понаехи воют, помощи от оккупантов нет. И вы, понаехи, будьте как домик — уплывайте из Крыма за мост

7. Жители Керчи жалуются, что их дома по-прежнему подтоплены, а помощи никакой нет. Ватники “просят помощи у Москвы”

8. Russische schweine — те ещё швайне. Реальная история, которая произошла в ресторане гостиницы Ялта-интурист при оккупантах: использовать бульонницу в качестве горшка своему писающему мальчику… а потом они из неё едят…

9. В Крыму очередной рекорд по числу новых заболевших коронавирусом за сутки — 368 человек. Еще 121 человек — в Севастополе. Основной и едва ли не единственный источник заразы — понаехавшие рашисты, которых никто не проверяет и не собирается останавливать. Продолжаем пикировать!

10. Недавно рассказывал вам историю про понаехов, которые уже больными всем семейство приперлись в Феодосию, и заражали здесь всех вокруг. Так вот, бабка из этого семейства умерла от ковида

11. Несмотря на стремительное распространение коронавируса в Крыму, оккупанты продолжают масштабные шабаши в теперь уже военном лагере “Артек”. Там сейчас находятся тысячи детей и “высадился звездный десант”, имена которых должны заинтересовать СБУ, чтобы эта зараза никогда не попала больше в Украину. Напомню, буквально недавно в “Артеке” была вспышка ковида, десятки человек — дети и сотрудники лагеря — вывезены в изолятор.

12. Недолго пробыла свободной прогулочно-видовая часть новостроя на Приморском пляже Ялты. “Свободное общественное пространство”, — говорили они. Ага, два раза. Теперь здесь делают, похоже, очередную обжорку или наливайку

13. Прірва між Україною і росією почалась ще в 2014 році. І це вже не змінити! Це не реальна стіна, або рів! Це психологічний бар’єр. Для мене росіянин — ворог! Психологічний бар’єр — це гірше всіх шлагбаумів. Ми вас ненавидимо!

P.S. Прокомментировал ситуацию с рашистами, которых среди ночи выперли из отеля в Крыму, и блогер-рашист Владимир Романов. Если вы внимательно прочтете его слова, то вам многое станет понятным о бурлящих в Крыму процессах: “В отеле "Морской" руководство выгнало семью постояльцев за то, что супруга мужчины позволила себе прийти на ужин в купальнике. Господа, когда направляетесь в Крым, помните, что если у вас нет украинского паспорта, для местных вы являетесь людьми второго сорта. С этим пониманием для вас откроется реальная картина положения дел в Крыму. Ну и актуальность ответов на многие вопросы отпадет”

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